Gran Hermano: cómo es la estrategia de “Las Furiosas” para avanzar en el reality show

Juliana Furia Scaglione se convirtió en una de las sensaciones de la actual edición de Gran Hermano (Telefe), ya que viene acumulando tres nominaciones consecutivas sin resultar eliminada. Así, de a poco se está posicionando en una de las favoritas a quedarse con el premio mayor de este reality show que conduce Santiago del Moro.

Es que su capacidad para variar estrategias viene siendo clave en el devenir del juego y recientemente confesó sus planes para seguir derrotando a varios de sus compañeros. Asimismo, y notando la resistencia de Furia ante las galas de eliminación, otros jugadores se están dando cuenta de que no les conviene tenerla de enemiga y se pliegan a ella.

En un análisis minucioso del juego, la participante en cuestión reveló las debilidades de sus compañeros, centrándose especialmente en aquellos que forman parte del “Imperio Romano”, un grupo liderado por Martín Ku, Lisandro e Isabel. Su estrategia consiste en ir por el sexo masculino primero, asegurando que eliminará uno por uno. “Si son inteligentes, se escaparán de las alas del Chino. Nosotros nombramos lo que es el Imperio Romano y bueno, los que estén debajo de ese imperio, los que sean caracoles, se irán...”, analizó.

“Mi deseo es derrocar el ‘Imperio Romano’. Parece que están eliminando a los discípulos. Nosotras estamos intactas, siempre estoy con las pibas, no importa qué tipo de pibas sean”, le confió Juliana a su círculo más cercano en la casa, Agostina, Carla y Catalina, quienes se hacen llamar “Las Furiosas”. “Si quieren jugar en contra, que lo hagan. No por ser lesbiana, porque son bisexuales... No meteré a todos en la misma bolsa, porque hay hombres que valen la pena”, prosiguió la líder.

Furia, Agostina, Catalina y Carla son "Las Furiosas" de Gran Hermano

Un rato más tarde, y con la siguiente placa de nominados ya consolidada (la componen Nicolás, Carla, Isabel, Lisandro y Florencia), el grupo de estas cuatro chicas se sentó a diseñar la estrategia que desplegarán de aquí en más con la intención de seguir avanzando en el juego y alcanzar la final. Básicamente el plan consiste en simular amistad con otros participantes para evitar ser votadas en las siguientes placas. “Tenemos que armar bien esto de ocuparnos de gente, porque ella no se puede ocupar de todo el mundo. Ella ya se puede ocupar de un grupito”, tomó la palabra Furia señalando a Agostina y desplegando bolitas de papel sobre una mesa ratona como para graficar su plan.

“Yo trato de ir entrando. Yo voy con Isabel”, dijo Agostina. “Yo puedo ir con Zoe porque ella me busca mucho a mi. Y Lucía también, porque creo que soy a la que más quiere”, agregó Cati. “Entonces, vos vas a ir con los fuertes, vos vas a ir con las chiquillas”, recapituló Furia. “Ay, pasa que yo a Rosina no la puedo ni ver, boluda. Y Florencia a mi no me termina de cerrar, pero necesito sus votos”, insistió la exbotinera. “Yo podría ir con Manzanita, el Chino y todos esos... Me hago la pelotuda, hablamos de deporte y bueno, caen”, asumió Furia.

En la charla, a Carla le asignaron que se encargue de Sabrina, mientras que Catalina insistió no poder ocuparse de Rosina. Ese fue el pie para que Furia contara una anécdota reciente que vivió con la uruguaya. “Ayer me quedé hasta las 6 de la mañana, casi me pego un tiro. En una me dice: ‘A ver Furia, mirame’. Y yo le dijo: ‘¿Para qué querés que te mire?’. ‘Para que hagamos conexión visual’. ¡No voy a besarte! ¿Cuándo lo vas a entender? La miré así y ella te hace esa risa que te descoloca... ¡Pobre!”. “Ay, es tan pelotuda, tan pelotuda...”, cerró Carla.

Furia, líder de esta edición de Gran Hermano

La escena en cuestión se viralizó rápidamente en las redes sociales y, en Twitter, el periodista Federico Bongiorno citó el clip para darle contexto a fin de explicar la estrategia de “Las Furiosas”. “Una estrategia similar se implementó en la Temporada 23 de Gran Hermano USA: un grupo de seis decidió que no quería hacer una alianza masiva pero necesitaban números e implementaron un ‘buddy system’ en el que todos tenían a una persona asignada. Terminaron siendo los seis finalistas”, destacó.