Susana Giménez recibió el Año Nuevo en Uruguay junto a su familia: “Somos un montón”

Susana Giménez recibió el Año Nuevo en Uruguay junto a su familia (Fotos: Instagram)

Susana Giménez se sumó a las decenas de famosos que compartieron algo de lo que fue su celebración del Año Nuevo. En el caso de la diva, ocurrió en Uruguay y muy bien rodeada por su círculo más íntimo, compuesto por sus familiares cercanos.

“Y así empezamos el 2024, en lo de mi hermana Carito Giménez. Nos recibió como siempre con la casa divina y unas delicatessen que solo ella sabe hacer. Hermanos, hijos, tíos, nietos, sobrinos… ¡¡de golpe somos un montón!!”, celebró Susana con una foto que subió a su feed de Instagram musicalizada con “We Are Family” (Sister Sledge), toda una declaración de principios.

En la postal, Giménez aparece junto a su hija Mercedes Sarrabayrouse, sus hermanos Carolina, Federico y Patricio Giménez Aubert, su nieta Lucía Celasco y su cuñado Diego Mejuto, entre otros; casi todos vestidos de riguroso blanco, tal como lo impone la tradición del Año Nuevo.

Susana Giménez se encuentra en Uruguay protagonizando la obra Piel de Judas

Desde que Susana anunció su retiro de los escenarios, la diva disfruta como nunca de cada función de Piel de Judas, el espectáculo teatral que la tiene como protagonista en Punta del Este. Según ella misma reveló al público luego de su primera función el viernes 22 de diciembre, “esta será mi última temporada sobre las tablas”. El motivo que la llevó a tomar esta decisión es que ya no quiere mantener el ritmo intenso que le exige el teatro. “Me retiro del teatro porque agota, te juro que te agota. Cambiarse atrás en un segundo, ver que viene tu letra y decir ‘¡no llego!’”, confesó en la sala uruguaya de Enjoy ante la ovación de los espectadores. “¡Los quiero”, cerró Su, emocionada ante la demostración de afecto que le devolvieron sus fans.

El pasado sábado a la noche, la diva compartió en sus historias de Instagram algunos momentos de los entretelones de la obra. Desde su llegada al escenario, hasta imágenes exclusivas de los momentos previos en el camarín mientras se producía para salir a brindar su espectáculo. También, tuvo visitas especiales, con invitados famosos como Sebastián Yatra y Cristian Castro, a quienes la actriz adora.

En el caso del cantante colombiano, la diva ha compartido momentos especiales con el exnovio de Tini Stoessel, en particular cuando grabaron uno de los especiales que hizo Giménez en el 2022, Susana, invitada de honor. En dicha ocasión, la diva de los teléfonos invitó al artista a recorrer la ciudad de Buenos Aires mientras mantenían un divertido ida y vuelta entre los dos. En el caso de Cristian Castro, la íntima amistad de Su con Verónica, la famosa actriz mexicana, mamá del cantante, hizo que se conozcan desde hace muchos años, incluso cuando el intérprete de “Azul” era apenas un nene. En varias circunstancias Susana viajó a México para entrevistar a Verónica y pasar varios días con ella y su familia en las playas de Acapulco, donde la actriz tiene su mansión de verano.

Susana Giménez mostró el detrás de escena de su obra La piel de Judas en Uruguay: invitados famosos y glamour en el camarín

Una vez finalizada la función, Susana saludó en público a los dos artistas, quienes compartieron la plata con una fila de diferencia. Distendidos y de buen humor, Yatra publicó un video mostrando a su colega apenas unos pasos detrás suyo. “Uno se sienta por acá y miren a quién tiene atrás”, comenzó grabando el colombiano mientras enfocaba con la cámara de su celular a Cristian. El mexicano, sonriente, le devolvió el gesto con un saludo especial apuntando con su dedo índice.

También el ex de Tini compartió las imágenes con Su. “Su, Su, Su, ¡qué bonito verte!”, arrancó diciéndole el compositor. Y ella continuó: “Sebas, Sebas, Sebas, te quiero, bienvenido a Punta del Este”. Yatra demostró lo bien que lo había pasado durante la función: “Me dejaste sin voz de todo lo que me hiciste reír”. “¡Mentiroso!”, le disparó la actriz y le preguntó si era cierto. “Es verdad, me dejaste sin voz”, respondió el colombiano, entre risas y cambiando el tono para parecer disfónico. “Bueno, divertite mucho pero cuidate”, terminó Susana tocándose la zona de la garganta.