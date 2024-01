“Yo me la juego por un drama, no tiene que ser siempre una comedia veraniega para Mar del Plata, yo no subestimo al público”

Marcelo Mazzarello desembarcó con la actriz Carolina Ramírez, la protagonista de “La reina del Flow” en la temporada teatral de la ciudad de Mar del Plata con la obra “Cuando duerme conmigo”, una obra de teatro en la que dos desconocidos deberán pasar una noche en la sala de espera de un sanatorio, en vísperas de Navidad.

-¿Volviste a Mar del Plata y acompañado por una reina?

-Si estoy con Caro que es una reina en todo sentido. Es una actriz maravillosa y una persona bárbara. La verdad es que yo no la conocía y tampoco la había visto en “La Reina del Flow” y me la encontré directamente trabajando. Me sorprendió gratamente, una gran profesional. Y además me fui enterando de que es súper popular, muy conocida. La gente la reconoce mucho en la calle, porque la serie se ha visto muchísimo, es súper humilde. Estoy muy contento de trabajar con ella.

-En escena hay dos personas que encuentran en una sala de espera ¿Qué es lo que sucede en ese espacio?

-Hay alguien enfermo que se está por morir. Los personajes que interpretamos Carolina y yo están en una unidad de cuidados intensivos y nos toca pasar la noche juntos, para ver qué sucede con esa persona está en un estado muy crítico. A medida que Laura y Vicente, así se llaman en la obra, empiezan a hablar entran en esas conversaciones que se dan situaciones de crisis. Al principio surgen diálogos casuales pero terminan volviéndose un vendaval de emociones. Mientras esperan se van enterando de distintos hechos de sus vidas y se van revelando cosas para estos dos personajes que deja al espectador al borde de la silla. Es una obra muy bien escrita por el argentino Eduardo Román.

-Cómo arrancó la temporada?

-Fue un bombazo, las funciones a sala llena. La gente recibió a la obra con emoción y con risas. Nos sorprendió porque la historia básicamente es un drama. Sin embargo, genera tensión y expectativa por lo que va sucediendo en el escenario. En algunos momentos el texto tiene pinceladas de comedia y la gente estalla de risa y a la vez se emociona. Con Carolina oíamos como el público estaba lagrimeando.

-¿Crees que apostar hoy al teatro en Mar del Plata es todo un desafío?

-La verdad que sí. Fue una decisión de dos productores importantes como son Miguel Pardo y Alberto Marcos. Me sorprendió que me llamen para una obra de texto de esta naturaleza. Es una súper apuesta para Mar del Plata. Ya comenzamos muy bien. Y de a poco con el de boca en boca va funcionar mejor aún.

-¿ Por qué te sorprendió que te hayan llamado a vos?

-Me sorprendió el tipo de propuesta porque por lo general me llaman para las comedias. La gente quiere entretenerse. Pero jugársela por un drama me parece muy acertado, tengo el mejor de los presentimientos, los conversamos mucho con Carolina después del estreno y ella también tiene el mejor de los pálpitos. Hace muchos años que veraneo en Mar del Plata y se de la temperatura, del humor de la gente que va al teatro y de cuáles son las costumbres. Yo sé que es una obra muy diferente para esta ciudad pero tiene todas las chances de que el público la elija porque es una bomba. El que vaya al teatro a verla se va a sorprender y a conmover.

-En general los productores apuestan siempre solo a comedias veraniegas...

-No digo que siempre, gran parte de la cartelera teatral para el verano estamos nadando la mayor parte por la superficie y a veces hay que jugársela por algo distinto y profundizar. Tal vez vamos siempre al lugar común y subestimamos al público. Todo el tiempo escucho decir: “la gente quiere tal cosa o tal otra” y me pregunto: ¿ quién dijo eso? Desde mi perspectiva cuando al público le ofreces una obra diferente y muy buena como es ésta, es como darles un vaso de agua en el desierto. Lo disfrutan y son muy agradecidos. A veces ves una comedia, te reís pero te olvidas a los diez minutos de lo pasaba. Cuando terminan de ver “Cuando duermo conmigo” el público se va hablando sobre lo que pasó, sobre lo que dijeron los protagonistas. Esa es la gran diferencia.

-¿Existe la posibilidad que después del verano la obra se presente en Buenos Aires o salga de gira?

-De gira no creo porque tengo entendido que Carolina Ramírez tiene compromisos posteriores, pero si podría pasar que hagamos unos meses en Buenos Aires, eso nos encantaría y estamos dispuestos a hacerlo.

-¿Cómo se está respirando este comienzo de temporada?

- Justo hoy estaba estaba llegando mi madre, otros familiares y amigos, está empezando a llegar más gente a Mar del Plata, así que me parece que de a poquito se está animando a venir a la costa. Así que yo tengo mucha fe. Creo que este va a ser uno de los espectáculos elegidos por el público, que en definitiva es el que decide.