Santiago del Moro y la emotiva historia detrás de la camiseta que usó en Gran Hermano y fue furor en redes

Santiago del Moro con la camiseta de Chacarita (Telefe)

En la reciente gala de nominación de Gran Hermano (Telefe) Santiago del Moro sorprendió a la audiencia con una elección de vestuario inusual y significativa, que rápidamente capturó la atención del público y generó conversación en las redes sociales. En un marcado contraste con sus habituales atuendos que suelen incluir remeras con estampados de íconos de la cultura pop, optó esta vez por un conjunto completamente diferente, destacándose por su singularidad y resonancia personal.

Te puede interesar: Gran Hermano: la líder de la semana hizo uso de su beneficio y cambió la primera placa de nominación

La indumentaria que escogió para esta ocasión fue la camiseta oficial del Club Atlético Chacarita Juniors, equipo con el que el presentador mantuvo un profundo afecto desde su niñez. Al presentarse por segunda vez en la jornada ante los participantes, uno de ellos destacó “Hincha de Chaca”, a lo que otro afirmó “Qué bien que le queda esa remera”. Lo que dio pie a que el conductor pueda contar la historia. Allí, Del Moro compartió anécdotas personales que revelan la conexión emocional que tiene con este equipo. Relató cómo, siendo niño, el club proporcionaba al colegio donde estudiaba las camisetas que ya no utilizaban para que los alumnos las usaran en sus partidos de fútbol.

Santiago del Moro saluda a Tres Algarrobos

“¿Saben por qué me puse la de Chaca? Cuando yo era chico, a mi colegio la gente de Chacarita mandaba las camisetas que ya no usaban para que nosotros podamos jugar. Entonces cuando vos llegabas a jugar con esta de Chaca era todo un honor”, destacó al momento de graficar el porqué representaban un objeto de gran valor.

Te puede interesar: Así quedó el patio de la casa de Gran Hermano después del temporal: la asombrosa reacción de los participantes

Si embargo, no dudó en aclarar que “yo soy del Fútbol Club, el cuadro de mi pueblo, pero a Chaca lo llevo en el corazón por eso, por ese gesto que tenían con nosotros que nos mandaban las camisetas. Así que me hicieron una camiseta que tiene mi nombre y me la puse en honor a ese gesto que tuvieron hace muchos años”. La referencia es al Fútbol Club Tres Algarrobos. Cabe recordar que el conductor es oriundo del pueblo que da nombre al club, localidad del partido de Carlos Tejedor, que se ubica al noroeste de la provincia de Buenos Aires.

Además en su programa de radio destacó: “Que te vieran en el colegio para jugar la camiseta de Chacarita era lo más aspiracional que había, porque muchas se las daban para jugar a los titulares. Y yo que nunca fui de los mejores, tener eso era como tocar el cielo con las manos. La hinchada de Chacarita es lo más”, cerró.

Las pruebas del complot en Gran Hermano

Sin embargo, eso no sería lo único destacado del envío del último miércoles, ya que tras la primera eliminación del programa, la de Hernán, y el apoyo de la gente a Julia, los participantes mostraron sus afinidades. Así las cosas, los hermanitos dejaron ver sus estrategias en la segunda gala de nominación, cuya placa quedó conformada con 17 votos para Julia, nueve para Carla, ocho para Axel y ocho para Sabrina. Pero las cosas no iban a quedar ahí porque Gran Hermano descubrió una jugada ilegal. “Pasó algo que no puede pasar que es el complot, si lo van hablando, acordando, sin decir y diciendo al mismo tiempo cuando eso se replica en el confesionario pierden ustedes. Cuiden mucho lo que hablan”, expresó Del Moro ante la casa.

Te puede interesar: Crece el escándalo del Negro Onty fuera de Gran Hermano: la polémica defensa de su familia tras la acusación de la ex

Con este cambio, muchos votos para Juliana y Sabrina fueron anulados, dejando la placa de la siguiente forma: diez votos para Furia, nueve para Carla, ocho para Axel y siete para Catalina. La noticia no sorprendió a muchos jugadores, los cuales, a raíz de las charlas que tuvieron y escucharon los últimos días, ya se esperaban este desenlace. Ahora, los jugadores tendrán que tejer nuevas alianzas para sobrevivir hasta la siguiente semana.