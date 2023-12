Marina Calabró realizó un nuevo festejo de cumpleaños: “Amigos de toda la vida”

Marina Calabró compartió una cena con su círculo de amigos y familiares para festejar su cumpleaños (Instagram)

Este domingo, Marina Calabró festejó sus 50 años con una cena en un restaurante exclusivo que compartió con su círculo íntimo de seres queridos. La periodista de Radio Mitre y La Nación+ pasó una noche inolvidable con su hermana Iliana, su mamá Coca y su hija Mía. También participó su “hermana astral” Ana Rosenfeld, la abogada que también cumplió años el pasado 12 de diciembre.

“Fue todo muy lindo. Este festejo fue con sus amigos de toda la vida, con su círculo más íntimo, con su hija y nosotros”, aseguró a Teleshow Iliana, la protagonista de la obra teatral Perdida mente que fue a la celebración acompañada por su pareja, Luis Alberto De Stefano.

Además, la artista aprovechó para hacer una aclaración: “Este fue el festejo de Marina, el otro era el de Ana y mi hermana era la colada (risas). Acá vino Ana también y fuimos el círculo más íntimo de ella”. De esta manera, hizo referencia a la primera celebración que se llevó a cabo la semana pasada en el departamento de Rosefeld, ubicado en la exclusiva Torre Le Parc del barrio de Palermo.

Marina Calabró festejó su cumpleaños número 50 con su entorno más íntimo (Instagram)

En su cuenta oficial de Instagram, Marina compartió con sus seguidores imágenes del festejo en el restaurante. “¡¡Cumple a pura familia!!”, escribió la conductora que lució un vestido blanco corto con un solo hombro para esta ocasión tan especial. También estuvieron presentes sus amigos Alexis Chaves, María Cecilia Lanuque, Rosa Gutiérrez Ferrel, Anicel Zerdan e Ignacio Ramos Lanuque.

El posteo de la periodista rápidamente se llenó de comentarios y mensajes cariñosos. “Te amamos, hermanita”, le escribió Iliana. Mientras que Ana señaló: “Amiga querida que seas muy feliz”. En una historia de Instagram, Marina posteó una tierna imagen con la abogada y escribió: “Las hermanas astrales atacando de nuevo”.

Marina Calabró y Ana Rosenfeld

Marina e Iliana se volvieron a mostrar unidas tras un cortocircuito que se había generado a raíz de un reclamo que le hizo la actriz en PH, Podemos Hablar, el programa que conduce Andy Kusnetzoff por la pantalla de Telefe. “Amo profundamente a mi hermana, necesito más presencia de ella y siento que está esquiva a mi familia desde que papá se fue”, dijo Iliana, muy emocionada. “Está muy metida (en el trabajo), y estoy muy feliz por este momento profesional fuerte que tiene, y siento que tiene que tomar consciencia que hay una familia que la necesita en presencia. Y que más allá de que trato de poner siempre el cuerpo para un montón de cosas, una a esta altura de la vida necesita estar acompañada por la par”, agregó.

La periodista se sorprendió por estas declaraciones, pero optó por no enojarse y puso paños fríos al asunto. “Todo se acomoda, yo le doy para adelante, qué voy a hacer. Lo que pasó, pasó y no hay manera de revertirlo. Me hubiera gustado que no ocurriera, si había tanto que charlar, charlarlo en privado. Se hizo público, no voy a ser yo la que se queje de que las cosas se hagan públicas”, aseguró Calabró.

Luego del festejo en la casa de Rosenfeld, había dado detalles de la situación con su hermana. “Charla pendiente sí. Nos juntaremos a charlar y todo lo que ella tenga para decirme será escuchada y alojada, fue hermoso verla, no es que no la veía, porque parece que no la veía hace 6 meses, yo la veo siempre, pero verla después de lo que pasó el sábado fue re lindo. Ella me dijo ‘te amo profundamente’ y yo la insulté pero con cariño, ‘yo también te amo pelotuda’. Y Coca que también lo disfrutó y gracias a Ana que fue testigo y artífice del reencuentro”, manifestó en diálogo con el programa A la Tarde.

Unos minutos después se sumó la actriz junto con su madre. Y mientras abrazaba a su hermana habló del tema: “No fue pelea, fue desencuentro. La reacción está bien, es natural, lo que a mi me hubiera pasado también. Cuando hay amor en una familia, ella sabe lo que yo la quiero y sé lo que ella me quiere, sabía que en algún momento se iba a dar. Esto es un boomerang de amor que queremos que siga fluyendo como siempre fluyó”.

