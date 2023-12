El conmovedor anuncio de José María Muscari: “Hoy es el gran comienzo de mi vida como padre de Lucio”

La foto con la que José María Muscari anunció su paternidad

“Paternidad”, escribió este lunes al mediodía José María Muscari en su cuenta de Instagram junto al emoji de un corazón y como título de un emotivo texto que compartió con su casi medio millón de seguidores. Y comunicó que adoptó a un adolescente de 15 años. “Siempre deseé ser padre y llegó el momento. Lucio llegó a mi vida y yo a la de él”, aseguró el director teatral.

En la foto que acompaña el posteo, Muscari posa de frente, mirando a cámara, apoyando su rostro y su mano sobre el hombro del chico, quien está de espaldas, con el fin de resguardar su identidad ya que es menor de edad. Según explicó el artista, la historia de Lucio se volvió viral en octubre pasado cuando realizó un video en el que buscaba “ser parte de una familia unida”.

“Lucio me adoptó y yo lo adopté. Y ahora es todo amor, intensidad, emociones y vida increíble con un adolescente. Lucio, mi hijo, tiene 15 años y si bien estamos en un proceso de guarda, hoy ya es mi hijo porque así lo indica mi corazón”, consideró José María y continuó: “Estos últimos meses fueron de mucha intensidad para ambos y ahora nos estamos aclimatando al otro: quizás nos estábamos buscando y no lo sabíamos”.

Por su parte, explicó que meses atrás -en octubre pasado, cuando el video que hizo Lucio se volvió viral- él se encontraba de vacaciones en Europa y aquella historia que contaba el joven lo “atravesó como un rayo”. “Sentí algo inexplicable, una certeza atravesó mi alma y mi razón y sentí una claridad apabullante”, se sinceró. “Es mi hijo”, pensó en ese momento. “Y con esa certeza me anoté en la convocatoria pública y la vida hizo lo suyo”, siguió en su relato.

El mensaje de José María Muscari emocionó a todos

“Durante muchos años creí que sería padre de un bebé y hoy a mis 47 años amo que mi bebé ya tiene 15 años y aún nos quedan muchísimos años de padre e hijo juntos por recorrer”, se sinceró el director de sucesos teatrales.

En tanto, aprovechó la oportunidad para “agradecer al universo que conspiró para esta unión para siempre”. Y detalló cómo es su día a día desde que están comparten el proceso de guarda: “Amo hacerle el desayuno con leche chocolatada, amo escuchar sus pensamientos sobre el anime, amo abrazarlo y que lloremos juntos si algo nos mueve emociones”, y agregó que su mejor plan es ver series o películas a través de plataformas por streaming.

“Amo irme a dormir después de llevarle un vaso de agua a su habitación y ver si está todo bien y despertarme un rato antes que él a la mañana para irlo a despertar con abrazos; amo que me diga: ‘pa, papá, viejo o viejito’. Amo a Lucio, mi hijo”, enterneció Muscari con sus palabras.

El profundo mensaje que escribió José María Muscari en Instagram

El productor también explicó que en la imagen el posteo se encuentra de espaldas por ser menor de edad y porque atraviesan el proceso de adopción. “No puedo mostrar fotos ni publicación con su cara. Sabrán entender”, indicó a sus seguidores, que de inmediato celebraron la noticia llenando el posteo con comentarios y miles de likes.

“Lucio es amor”, afirmó José María sobre el final del texto y se mostró con las emociones a flor de piel: “Escribo y no puedo parar, se me moja la pantalla y no es metáfora. No puedo contener el torrente de lágrimas del amor”. De inmediato, el posteo se pobló de reacciones emotivas tanto de seguidores anónimos como diversos integrantes del mundo del espectáculo. Mica Viciconte, Zaira Nara, Nazarena Vélez, Chino Leunis y más celebrities quisieron ser parte del momento.

Casi en simultáneo, Muscari descargó su amor también en la red social X (antes Twitter). “Hoy es el gran comienzo de mi vida como padre de LUCIO. Mi hijo tiene 15 años y nos elegimos, nos adoptamos y la vida nos unió. Gracias universo, gracias Lucio”, escribió junto a la misma imagen, duplicando su alegría y su emoción.