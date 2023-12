Coca Calabró habló de la relación entre sus hijas: “Lo importante es que las dos me quieren”

Las hermanas están distanciadas desde la muerte de su papá, Cala

Iliana Calabró se animó a hablar por primera vez en público sobre las diferencias que mantiene con su hermana Marina. Fue durante su participación en PH Podemos hablar, el ciclo que conduce Andy Kusnetzoff por Telefe. “Voy a hacer público esto porque ya no sé de qué manera... Amo profundamente a mi hermana, necesito más presencia de ella y siento que está esquiva a mi familia desde que papá se fue”, aseguró emocionada.

Iliana sostuvo que si bien está feliz por el gran presente laboral que tiene su hermana, la familia necesita más de su presencia. “Está muy metida (en el trabajo), y estoy muy feliz por este momento profesional fuerte que tiene, una a esta altura de la vida necesita estar acompañada por la par”, agregó.

Este domingo, Teleshow se comunicó con Marina Calabró para preguntarle sobre el doloroso reclamo que su hermana hizo en la televisión. La periodista y conductora respondió: “No voy a hablar públicamente de cuestiones familiares. Gracias por entender. Besos”. De esta manera, dejó claro su postura y no quiso dar detalles del círculo íntimo de la familia.

Iliana Calabró junto a su hermana Marina y su mamá Coca

Cabe recordar que Iliana y Marina son hijas de Aída Elena Picardi, más conocida como Coca, y Juan Carlos Calabró, el reconocido actor que murió en 2013. Las hermanas siempre se mostraron unidas, aunque tuvieron sus diferencias, como cuando fue el escándalo protagonizado por Fabián Rossi, el exesposo de Iliana y padre de sus hijos, en la causa conocida como “La Ruta del Dinero K”, en la que también estuvo involucrado Leonardo Fariña. Después de ese conflicto, las hermanas volvieron a estar reunidas y compartieron momentos en familia.

En medio de este contexto, en el ciclo A la tarde (América) fueron a buscar a la viuda de Calabró para que cuente qué pasa realmente entre sus dos hijas. La señora estaba paseando por el barrio donde reside, muy cerquita del departamento de la protagonista de Perdida mente. “La quiero mucho a Iliana, es única e irrepetible”, aseguró Coca ante el micrófono.

Luego, habló de Marina, su hija menor: “No hay tanta relación porque no nos vemos tanto porque vive más lejos, pero bien, nos llevamos bien gracias a Dios”. Además, agregó: “Ella está con sus cosas, sus asuntos, está muy complicada pero yo no me puedo quejar de ninguna de las dos”. Cuando le preguntaron si iban a pasar las Fiestas juntas, Coca respondió: “Por supuesto, sí. Va a estar todo bien”. Por último, señaló: “Ojalá que sea lo mejor, y que quieran a su mamá”.

El doloroso reclamo de Iliana Calabró a su hermana Marina (PH, Podemos hablar. Telefe)

Recientemente, Marina hizo pública su separación de Martín Albrecht, la cual terminó de común acuerdo después de 10 años en pareja. La periodista aún atraviesa el duelo por el vínculo, en el cual tenía sueños y proyectos que quería concretar, como el casamiento. Uno de los momentos más fuertes fue cuando tuvo que contarle la situación a su hija. “Mía me encaró, porque me vio llorando por todo esto...me dijo algo que me partió. Me dijo: ‘Mamá, hace un año que no hago más que verte llorar. Te pido, por favor, que trates de estar bien y no llorar más’. La verdad es que me dio como una puñalada y me hizo tomar conciencia de que tiene razón. Ella ya me ayuda con el sólo hecho de existir. Y cuando me dijo eso, ahí tomé consciencia de que basta. Me dije: ‘Paro de sufrir. Basta. Porque es muy fuerte que una hija diga eso’. Es la sabiduría de los 14 años”, afirmó la columnista de radio en diálogo con Entrometidos en la tarde (Net TV).

Mientras tanto, en PH, la ganadora de Cantando por un sueño hizo referencia a la relación con su hermana. “Se puede ser exitosa, profesional, responsable. Pero de verdad queremos que le dé más tiempo a la familia”.

“Me acuerdo de ustedes dos muy unidas. ¿Cuál es el motivo?”, indagó Kusnetzoff. “La amo y sé que me ama y nos ama”, expresó la invitada. “Me parece que es adicta al trabajo. Es como un mandato familiar el compromiso, la obligación, la entrega. Pero podemos tener todo eso sin dejar de lado los afectos”.