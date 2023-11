Quién es Milo J, la sensación del rap argentino que se presentará en Primavera Sound Buenos Aires

MILO J || BZRP Music Sessions #57

Tiene 17 años recién cumplidos pero ya está subido al olimpo del rap argentino a fuerza de su voz grave, una versatilidad poco frecuente entre los artistas de su generación y canciones que se volvieron hitazos tanto en las calles como en las redes sociales. Se trata de Milo J, quien está disfrutando de un gran momento que va a cristalizar esta noche cuando se suba al escenario de Primavera Sound Buenos Aires.

Nacido como Camilo Joaquín Villarruel en la ciudad bonaerense de Morón, su primera pasión fue el fútbol. Pero un día se enamoró de las rimas después de ver batallas de freestyle vía YouTube, incluso animándose a competir en el underground. A partir de eso empezó a desarrollar su habilidad para sacar hacia afuera las cosas que le pasaban, lo que sentía y lo que veía. Y a la vez aprendió a autoproducirse: durante la pandemia vio todos los tutoriales que pudo y con una Conectar Igualdad armó los primeros beats que acompañaron sus versos. Ahí estaban los primeros palotes, el puente que más adelante lo llevaría hasta otro nivel.

“Cuando arranqué a grabar mis temas en un estudio que me dieron unos amigos, los del Bajo West, tenía 14 años. Entonces dejé de jugar a la pelota y dije vamo’ a mandarle”, contó Milo en una de las pocas entrevistas que dio hasta el momento. Con esa crew de su barrio, Bajo West, dio un paso hacia algo más profesional: “Tu paz”, “Morocha” y “1708″ -por el código postal de su barrio- fueron las primeras canciones con las que nutrió su canal de YouTube, la carta de presentación musical con la que empezó a ganar rodaje y a pelar versatilidad: partiendo desde el rap, podía coquetear con el r&b, el trap e incluso el bolero.

Yami Safdie, Milo J - El bolero

El primer gran golpe lo dio a mediados de 2022 con “Milagrosa”: Milo trascendió el ghetto y a la vez en que se volvía viral en TikTok, recibía el aval de referentes como Duki y Lit Killah, quienes reaccionaron elogiosos ante el hit. Ya en 2023 se hablaba de igual a igual con los artistas que le marcaron el camino y así grabó colaboraciones con Khea (”Nunca voy solo”) y Nicki Nicole (”Dispara”) para sus respectivos álbumes. En paralelo editó su primer ep, 511 (”Todos los 5 de noviembre pasó algo bueno en mi familia”, explicó sobre el significado numérico) y grabó el éxito “Rara vez” en compañía del productor Taiu -hijo de Víctor Heredia y excolaborador de Trueno-.

En este punto las cosas se torcieron: a las pocas semanas de editado y cuando ya rankeaba alto entre los temas más escuchados de Argentina, trascendió un desacuerdo en cuanto a las regalías. La situación la terminó de blanquear el propio Milo, nada más y nada menos que en la “BZRP Music Session Vol. 57″. “Mi vida está perfecta, pero me pusieron de enemigos a mis hermanos / cuando los que me robaron fueron ellos / Pegué un tema top global y todavía no veo un peso...”, rapeó al respecto. Este lanzamiento -que en la previa hizo ruido por la transitoria y misteriosa mutación de Bizarrap a Bizapop-, vino acompañado del ep en dormir sin Madrid, trabajo en dupla entre el rapero y el productor.

Pese a su corta edad, ya viene protagonizando eventos de calibre mundial, como La Velada del Año 3 -encabezado por el streamer Ibai- y la reciente gala de los premios Latin Grammy, siendo parte del show argentinísimo que propuso el productor nacido en Ramos Mejía, en donde juntó en un mismo meddley al rapero con la murga Agarrate Catalina, el Quinteto Astor Piazzolla con Ariel Ardit y Shakira. A la vez, Milo no se olvida de sus orígenes: el pasado 20 de julio dio un show gratuito en su Morón natal al que asistieron más de 60 mil personas.

El show argentinísimo de Bizarrap en los Latin Grammy, con Shakira y Milo J de invitados.

Este domingo será uno de los platos fuertes en Primavera Sound Buenos Aires y saldrá al Stage Barcelona a las 19.55, un horario crepuscular que a priori pinta ser el ideal para disfrutar del flow de Milo J. Quien lejos de quedarse quieto, ya tiene entre manos una novedad: el próximo jueves 30 de noviembre lanzará 1 1 1, su nueva producción.