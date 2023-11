Gustavo Santaolalla fue premiado en una gala especial de los Latin Grammy 2023

Gustavo Santaolalla recibió el premio del Consejo Directivo otorgado por ACADEMIA LATINA DE LA GRABACIÓN

En la previa de los Latin Grammy 2023, Gustavo Santaolalla fue distinguido en una gala especial que se llevó a cabo en la ciudad de Sevilla, en España. En el evento, el compositor, cantautor y productor argentino recibió el galardón del Consejo Directivo.

Este premio tiene la finalidad de destacar a aquellas personas que han realizado importantes contribuciones a la música latina durante su carrera, pero no necesariamente en la forma de interpretaciones. Al momento de anunciar a Santaolalla como ganador de este premio, el artista fue presentado como “integrante en los 70 del supergrupo de jazz-rock Weather Report y es uno de los más influyentes productores de la historia del rock latino”. Y señalaron: “Gustavo Santaolalla, nacido en Buenos Aires en 1951, está detrás de álbumes de Café Tacvba, Maldita Vecindad, Julieta Venegas o Juanes”.

En su intervención destacó que el premio se otorga “al trabajo”, basado en la inspiración, “esa cosa mágica”, pero también a “la colaboración de mucha gente que no sale en la foto pero tiene mucho que ver con lo que hemos hecho”. A lo largo de su extensa y prolífica carrera, el compositor, cantautor y productor argentino recibió múltiples Latin Grammy y Grammy. Los galardones son muestra de que Santaolalla ha cambiado por sí solo el curso de la música latina durante una carrera sin tregua que abarcó muchos campos, décadas y géneros. En su adolescencia se destacó rápidamente como una estrella del rock al ser uno de los fundadores del innovador supergrupo de rock folclórico Arco Iris.

Gustavo Santaolalla recibió el premio del Consejo Directivo otorgado por ACADEMIA LATINA DE LA GRABACIÓN

Luego, a finales de los setenta decidió mudarse a Los Ángeles, Estados Unidos, donde formó una alianza artística con el teclista Aníbal Kerpel y pasó a ser uno de los productores más influyentes de la historia del rock latino con una serie de geniales álbumes a su cargo.

En 1998, el estreno de Ronroco preparó el terreno para un nuevo capítulo como compositor innovador y lleno de sentimiento. En ese proceso creó canciones para Brokeback Mountain (2005) de Ang Lee y Babel (2006) de Alejandro González Iñárritu, estas lo hicieron merecedor de premios Óscar por Mejor Banda Sonora Original. A su vez, salió de gira por el mundo como uno de los fundadores de Bajofondo, un grupo de música contemporánea rioplatense que rompió barreras de género, y ha colaborado con una gran variedad de artistas, entre ellos Eric Clapton, el Kronos Quartet y el compositor de música clásica Osvaldo Golijov. Entre sus últimos trabajos se destaca el trabajo que hizo al escribir la música de las dos entregas del videojuego The Last of Us, así como su posterior adaptación televisiva de gran éxito, por la que ha sido nominado al Emmy.Esa misma noche fueron distinguidos otros argentinos. Zeta Bosio y Charly Alberti dijeron presente en la ceremonia realizada en Sevilla para recibir el Premio a la Excelencia Musical entregado a Soda Stereo.

Este reconocimiento se suma a los muchos premios que obtuvo el trío del rock a lo largo de su trayectoria. También estuvieron presentes Laura, Benito y Lisa Cerati, hermana e hijos de Gustavo Cerati, respectivamente.

SODA STEREO recibió el PREMIO A LA EXCELENCIA MUSICAL 2023

El galardón busca distinguir al grupo y a su carrera por todas las contribuciones creativas que hicieron a la música latina y a sus comunidades. El Consejo Directivo de La Academia Latina de la Grabación resaltó a Soda Stereo, por marcar a numerosas generaciones con canciones de innovación sonora, letras de antología y una estética visual inconfundible.

De esta manera, el evento abrió la Semana del Latin GRAMMY, que por primera vez tiene lugar en esta ciudad de España. Maluma, Rosalía, Shakira y Sebastián Yatra (que actuará y presentará) han sido las confirmaciones de última hora que se suman a la larga lista de artistas que ocuparán el escenario del Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla. Además, Andrea Bocelli y DJ Premier participarán en las festividades de la noche y David Guetta se unirá a Ozuna para una actuación especial.