Taylor Swift cenó con su novio en un exclusivo restaurante y enloqueció a todos

El jugador de fútbol americano llegó este viernes para acompañar a la artista durante su gira "The Eras Tour" (X: @TayUpdatesARG)

La primera visita de Taylor Swift a la Argentina generó furor, logrando que miles de personas viajaran desde diferentes las provincias y otros países para ser parte de los tres shows que dará en el Estadio Mâs Monumental en el marco de la gira “The Eras Tour”. Aunque no pudo presentarse el viernes a causa de las fuertes lluvias y tormentas eléctricas, la artista fue ovacionada en un exclusivo restaurante de Buenos Aires luego de ser captada junto a su novio, Travis Kelce.

A pesar de que el pronóstico para el 10 de noviembre alertaba la caída de grandes caudales de agua, no fue hasta las 17 horas que se confirmó que la función sería reprogramada para el próximo domingo 12. Frente a los cambios inesperados en la agenda, la compositora optó por disfrutar de una velada romántica en compañía de su reciente pareja, quien aterrizó en el país cerca del mediodía.

En consecuencia de que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) activara la alerta naranja por tormentas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), la cantante eligió no ir muy lejos, por lo que optó por el restaurante Elena que se encuentra en el interior del Hotel Four Seasons. No obstante, la aparición de la estrella internacional y el jugador de fútbol americano fue una sorpresa para todos los comensales, quienes la ovacionaron mientras se dirigía hacia la zona que presuntamente habría reservado para tener una mayor intimidad.

Pese a que Taylor Swift hizo pública la molestia que le generaba el acecho de la prensa a cada lugar en el que se dirigía en su documental Miss Americana, la recepción que le dieron los argentinos no parecería haberla incomodado, ya que hasta se animó a saludarlos en español antes de retirarse.

La cantante disfrutó de una cena junto a su novio luego de que reprogramarán el show del viernes (X: @thegretwar)

El menú que eligió la intérprete de éxitos como “Shake it off” y “Blank Space” no fue difundido, pero el restaurante se autodefine por ser especialista en la carne añejada, la brasserie y la chacuterie. Además, cuenta con una amplia oferta de vinos argentinos, en la que afirman que “se pueden encontrar verdaderas joyas” nacionales.

Esta no se trataría de la primera ocasión en la que la artista degustaría platos de corte nacional, debido a que la pareja ya había sido fotografiada a la salida de un local de comida argentina llamado “Piropos” el pasado 23 de octubre cuando se encontraban en la ciudad estadounidense de Kansas.

De acuerdo con la información publicada por la revista People!, Swift y Kelce compartieron una cena luego del partido que disputó el atleta de los Kansas City Chiefs contra Los Angeles Chargers. Asimismo, Daily Mail precisó que el sitio extendió su horario de cierre por la pareja que habría ordenado empanadas, cortes de carne vacuna y pescado de origen nacional.

Por otro lado, se espera que la cantante retome su agenda de trabajo este sábado, ya que tiene programado otro show en el predio de River Plate, que tiene un aforo de más de 70 mil personas. Al igual que el primero, las localidades se encuentran agotadas ante la gran demanda que generó la venta de entradas que se realizó en junio pasado.

La cantante saludó a los comensales luego de que llegara a cenar junto a su novio (X: @andromevermore)

“¡Las buenas noticias son que me quedaré más tiempo en Argentina!”, manifestó la cantante luego de disculparse con los fanáticos que esperaron bajo la lluvia para poder ingresar al estadio, ya que se trató del primer concierto que tuvo que cancelar a lo largo del tour por las condiciones climáticas desfavorables.

En este sentido, Taylor Swift explicó: “Amo la lluvia, pero nunca pondría en riesgo a mis fans, mis bailarines o mi equipo”, tras indicar que sería inseguro para todos los asistentes que se llevara a cabo la performance que tiene una duración aproximada de tres horas y cuarto.

Ante el descontento que generó en algunos de los padres que acompañaron a menores de edad, la empresa a cargo de la producción del show en el país confirmó que el cambio de fecha no influirá en las entradas fechadas para el 10, puesto que serán consideradas como válidas.