La irónica respuesta de la mamá de Nicole Neumann cuando le preguntaron si asistirá a la boda de su hija

Aunque Nicole Neumann está intentando mejorar su vínculo con Indiana, su hija mayor, fruto de su relación con Fabián Cubero, no ocurre lo mismo con su mamá, Claudia. La modelo, que se casará por Civil este miércoles con Manu Urcera, ya tiene todos los preparativos en marcha junto a la lista de invitados.

Sin embargo, en la mañana del martes, al aire de Socios del Espectáculo, el ciclo de El Trece, la periodista Nancy Duré reveló un diálogo que mantuvo con la mamá de Nicole por mensajería instantánea. “La que no va a estar, y es data exclusiva, es la mamá de Nicole”, comenzó contando la panelista. “Le escribí a Claudia para consultarle por este tema y la respuesta de la mamá fue: ‘No estoy invitada’”.

Acto seguido, Nancy mostró en pantalla el breve chat que mantuvo con la madre de la modelo donde se podía ver el mensaje de Claudia. La periodista continuó: “Uy, ¿pudiste hablar con ella? ¿O no tienen diálogo?”. De inmediato, la respuesta de la mujer fue irónica y contundente. “Primero ella empezó a escribir y borraba, escribía y borraba”, detalló la periodista, hasta que finalmente mostró qué le dijo Claudia. Con el link del video de una canción de Joan Manuel Serrat, contestó de forma sarcástica. La melodía en cuestión era “Cada loco con su tema”, y para recordar la letra, comienza diciendo: “Cada loco con su tema, y contra gustos no hay disputa, artefactos, bestias, hombres y mujeres, cada uno es como es, cada quien es cada cual y baja las escaleras como quiere pero puestos a escoger soy partidario de las luces de la calle más que de las del diccionario...”.

Más adelante, Paula Varela contó que “Gegé Neumann, la hermana de Nicole, la había llamado a su madre y le había preguntado si ella quería ir al casamiento” y que la respuesta de la mujer había sido: “Así no se invita a alguien, además no me pagaba ni el pasaje”.

En cuanto a la ceremonia de la boda, cabe destacar que este miércoles será la unión por Civil en Neuquén, en la misma bodega donde los novios se conocieron, mientras que el festejo más grande está programado para el 8 de diciembre, en Exaltación de la Cruz, lugar previamente seleccionado por otras celebridades para celebrar sus nupcias.

Según Varela, “el cortejo nupcial estará compuesto por ocho amigos cercanos de cada uno de los contrayentes, quienes actuarán como damas y caballeros de honor”. Además, confirmó que “Gegé está organizando los alojamientos para los asistentes, quienes necesitarán hospedarse en las proximidades del lugar de la celebración, gestionando también acuerdos de colaboración con diferentes proveedores”.

Luego, se comentó cuál fue el código de la vestimenta que le solicitaron los novios a los invitados: “summertime decontracte”, lo que suscitó ciertas dudas e ironías sobre la elección de atuendo adecuado para el evento. Según expertos en moda, se trata de un estilo elegante sport. Es decir, esto podría ser una fusión armoniosa que combine la comodidad y la naturalidad con un toque de sofisticación. Entones, se trata de un código de vestimenta que brinda cierta flexibilidad; en el caso de las mujeres, se les permite elegir vestidos de cóctel cortos, faldas de corte midi y pantalones que se caractericen por estar confeccionados en telas que presenten estampados vivos o una paleta de colores intensos, evitando el uso del color negro. En cuanto a los hombres, Gegé también confirmó que el encargado de diseñar los looks más importantes será Daniel Casalnovo. “Acá me vine a lo de mi amigo, que es el encargado de los trajes de la familia en el casamiento de Niki”, relató. “Porque Dani es el encargado de los trajes de la familia en el casamiento de Niki”.