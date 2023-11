Marcelo Tinelli chicaneó a Larry de Clay por la derrota de Boca: la inesperada reacción del humorista

Marcelo Tinelli chicaneo a Larry de Clay por la derrota de Boca: la inesperada reaccion del humorista

Había muchísima ilusión en torno a “la séptima”, pero la derrota lo impidió. Boca Juniors no le pudo ganar a Fluminense y, en un emotivo partido disputado en el mítico Maracaná el último sábado, quedó trunco el sueño de levantar la Copa Libertadores al perder 2 a 1 con el equipo carioca. La desazón invadió los corazones xeneizes que se lamentaron lo ocurrido y alguien tan futbolero como Marcelo Tinelli no lo dejó pasar: es sabido que el conductor es fanático de San Lorenzo y suele mofarse de las derrotas del equipo de la Ribera, uno de sus rivales clásicos.

“Quiero que me acompañen un minuto, por favor”, dijo Tinelli en el inicio del Bailando 2023 (América) de este lunes y se dirigió hasta una esquina del estudio en la que descansaba objeto que lucía atapado por un velo negro. “¿Qué es esto, Fede?”, le preguntó, incrédulo, a su histórico productor Federico Hoppe. “¿El Mago sin Dientes va a hacer un truco? Ni idea qué es, pero me dijeron: ‘Andá que hay un regalo’. ¿Qué son estos colores?”, decía el conductor, divertido con la situación y al correr la tela se reveló una caja rayada en blanco, rojo y verde, tal como luce la camiseta del Flu. En ese momento, la cámara ponchó a Raúl Biaggioni, más conocido por su alias artístico Larry de Clay, quien se agarraba la cabeza y cruzaba las manos, visiblemente fastidiado. “¿Es la suplente de Vélez? Puede ser, eh. Pero no sé qué es. Déjenla por acá, son unos regalos”, siguió riéndose Marcelo, mientras se hacía el desentendido y miraba hacia donde estaba sentado el humorista.

“Ah dice: ‘Larry de Clay’ la caja, pero no, si es muy ofensivo no, eh”, prosiguió Tinelli mientras le sacaba la tapa al presente y miraba hacia su interior, aunque él interfería el lente para que no se pueda ver de qué se trataba el regalo. La cámara volvía a mostrar a Larry, quien se servía en una copa agua con gas para pasar el mal trago. “No puedo mostrar esto, después lo voy a mostrar”, insistió el conductor, quien se dirigió hacia la mesa donde están los reidores y también la locutora Marcela Feudale. “Le voy a dar un beso a mi amigo Raulito... Caro también estuvo en Brasil, no es para joder esto”, agregó en referencia a Carolina Pampita Ardohain, quien viajó a Río para ver el partido definitorio. “No te metas con los de Boca, eh. No te conviene, no te metas con los de Boca”, le marcó el terreno la jurado al conductor.

El regalo de Marcelo Tinelli para Larry de Clay con los colores de Fluminense

La reacción de Larry de Clay ante la cargada de Marcelo Tinelli

En ese punto, por fin tomó la palabra Larry. “Nunca viene a saludarnos: saluda al jurado, al streaming, al público, al Mago sin Dientes, a los que barren... Nunca venís a saludar acá. ¿Justo hoy venís a saludar acá? Nunca nos da bola. Viene hoy”, repetía el humorista. Y Marcelo le devolvió la intervención con otro chiste. “Está llegando la séptima de Boca. Invitamos a la séptima división de Boca, que va a venir a saludar”, chicaneó. Y por lo bajo, en relación a su compañero, agregó: “Me encanta que se enoje”.

Ahí, Larry decidió levantarse y encarar para donde estaba la caja. “¿Qué te pensás, que no me la banco? ¿Cuántos regalos te hice en 30 años? 30 años de regalos tenés. Me la banco, eh. Vení, vení, trae la caja acá a la pista y hacé toda la morisqueta. Vení, vení”, dijo furioso, mientras el conductor seguía riéndose. “No, no, primero va la votación de los participantes. Después, después”, lo frenó Tinelli. El gesto sirvió para que Biaggioni lo fulminara con su mirada y le hiciera un gesto como que lo estaba observando.

“No, no te enojes”, le suplicó el conductor. El humorista le quiso contestar pero le cerraron el micrófono. En ese momento, Tinelli aprovechó para arrojar un último chiste y en referencia al próximo partido que jugará Boca, justamente contra su querido San Lorenzo. “Nah, ya si le ganamos el miércoles con los pibes, directamente...”, lanzó.