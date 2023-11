La actriz Vanesa Butera contó que tiene cáncer y mostró su tratamiento: “Lo estoy invitando a retirarse”

La actriz Vanesa Butera contó que tiene cáncer y grabó un video durante su tratamiento (Instagram: @vane_butera)

“Nunca compartí algo tan privado. Pero sentí la necesidad de contarles esto...”, escribió Vanesa Butera en su cuenta personal de Instagram. Allí, publicó una serie de fotos y videos desde el centro médico en el que está realizando un tratamiento contra un cáncer que le diagnosticaron meses atrás después de un chequeo ginecológico.

Es la primera vez que la actriz se refirió públicamente al tema y, según su emotivo texto, lo hizo para concientizar y sugerirles a sus seguidoras que se hagan un control anual: “Recordale a tu amiga, hermana, hija”. “En esta”, escribió Vanesa antes de comenzar su relato y agregó una foto del personaje animado de la Mujer Maravilla.

“Pensé mucho si compartir lo que me está tocando atravesar desde hace unos meses, y la única frase que lo vuelve fundamental e indispensable es: ‘Háganse los chequeos ginecológicos anuales, ¡muchachas!’”, comenzó la cantautora en el posteo que escribió a flor de piel en la red social en la que tiene casi 200 mil seguidores.

Allí, indicó cómo se enteró de su diagnóstico: “Tras años de no hacerme el chequeo fui, y me encontraron un tumor en el cuello del útero, creciendo desde hacía ya un tiempo. A partir de ahí, un baile nuevo, escuchar cáncer...”, se sinceró la actriz sobre sus primeras sensaciones al escuchar a los profesionales que la atendieron.

Y siguió: “Llenarme de miedo, sacudírmelo de encima, porque había mucho que hacer: activar y agradecer mi entorno de amor. Sí, agradecer, porque enojarme no era una opción, pues hubiera empezado por enojarme conmigo y no quise”.

Por su parte, contó que inició un tratamiento de quimioterapia y rayos y que lo termina dentro de algunas semanas. Y que en dos meses se realizará un estudio para determinar “si funcionó”. “Corrijo: en dos meses sabremos que funcionó”, se mostró confiada la actriz sobre su valiente lucha.

“Lo bueno de toda esta película: sí, claro que hay”, continuó la actriz y agregó: “Las escenas que protagonizan mi familia y mis amigos que me visitan todos los días, me agarraron la mano en las consultas, las guardias, los estudios, internaciones, me llevan al tratamiento, me hacen las compras, me cuidan a Regia, le ponen el cuerpo hasta que el mío esté fuerte otra vez. No hay palabras para ustedes. Sabía que eran los mejores, pero esto.. gracias toda la vida”.

Y una vez más, intentando concientizar, indicó: “Ojalá alguien que hace mucho no se chequea me lea y saque el turno”.

Por último, agradeció al equipo de ginecología y oncología del Hospital Británico y al de radioterapia del CEMIC: “En ambos lugares una humanidad de atención y contención que agradezco todos los días”.

Los mensajes de los famosos

De inmediato, la publicación de Vanesa Butera se llenó de mensajes cargados de buena energía para la última etapa de tratamiento que le queda por delante. Y entre los cientos de comentarios que recibió por parte de sus seguidores, se destacaron los de muchos de sus colegas que también le brindaron su apoyo.

“Te amo, manteca. Acá estamos para tí. ¡Ya falta menos!”, le escribió su amiga y colega Florencia Bertotti. Lali Espósito, por su parte, agregó: “Toda la energía para vos, Vane preciosa”.

“¡Vamos, Vane! ¡Toda la fuerza y el amor para vos”, indicó Gimena Accardi, mientras que su marido, y también colega de la actriz, Nico Vázquez, sumó: “Mucho amor y toda la energía para vos, Vane. Beso gigante”.

Georgina Barbarossa, por su parte, también le dejó un comentario esperanzador: “Vanesita de mi corazón. ¡Vos podés! Vas a estar muy bien para seguir regalándonos tu arte y tus canciones preciosas. Te adoro”; “Mamucha hermosa, estoy orando por vos. ¡Fuerza! Filipenses 4:13″, le dejó escrito Darío Lopilato.

Gastón Soffritti -”la mejor de las energías para vos, Vane”-; Paula Morales -”en breve solo será un mal recuerdo. Te adoro, amiga. Falta poquito, muy poquito. Vamos”-; Stefi Roitman -”todo el amor para vos, Vane hermosa. ¡Vamos!”-; Julieta Nair Calvo -”Vamos, Vane”; Dalia Gutman -”Sos tan hermosa y valiente”-; Leticia Siciliani -”De las Butes, te amo”-; Benjamín Rojas -”Vane, querida, muchas fuerzas”-; Franco Masini -”Vamos, Vane. Beso enorme”-; Gloria Carrá -”Mucho amor para vos, Vane”-; Florencia Otero -”Bebita, hermosa, vamos con tutti. Te abrazo agigantado”-; Isabel Macedo -”Vane de mi amor, te imagino llena de todo lo bonito que tenés para dar. Puro amor”-; José María Muscari -”Vamos Vane, pronto todo será un recuerdo y todo estará bien”-; Minerva Casero -”Reina total de la vida, te adoro y te envió todo mi amor”-; y Lourdes Sánchez -”Vane, toda la fuerza y buena energía para vos”- también le dejaron mensajes de cariño a la actriz.