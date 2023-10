Un escenario 360° y localidades agotadas: así fue el histórico debut de Usted Señalemelo en el Luna Park

El jueves por la noche el trío mendocino Usted Señalemelo cristalizó su buen momento dando su primer show en el estadio Luna Park, a la vez en que le puso el broche de oro a su gira internacional con la que está presentando Tripolar, el disco con el que regresaron y editaron en 2023.

Desde un escenario central giratorio, con visuales envolventes, invitados sorpresa y un recorrido completo y pulido por su material más fresco así como por sus clásicos, la banda dio un show de alto impacto -producido por DF Entertainment- y con el que agotó todas las localidades.

Recién vueltos del tour que los encontró en escenarios de Uruguay, Chile, Paraguay, México, Perú, Ecuador, y varias ciudades de Estados Unidos, el trío tenía preparado algo muy especial para el cierre junto a los fans argentinos. Además de celebrar sus canciones más recientes, también le dieron lugar al resto de su trayectoria a través de una lista de 27 canciones que se vivieron como paradas por sus diferentes etapas, sonidos y climas.

Juan Mango, Lucca Beguerie Petrich y Cocó Orozco: Usted Señalemelo debutó en el Luna Park (Fotos: Gentileza Prensa)

El trío compuesto por Juan Mango, Lucca Beguerie Petrich y Cocó Orozco arrancó su noche especial con la alegórica “Nuevo comienzo”, generando el fervor entre la multitud que arrancó con el primer pogo. Siguieron clásicos suyos como “Plastilina” y “Pana”, y a esa altura, el Luna ya estaba hecho una fiesta. La música fue acompañaba en todo momento por una propuesta visual imponente que combinó el escenario giratorio con cuatro pantallas que complementaban y realzaban la experiencia inmersiva, alternando entre tomas de lo que pasaba en el escenario y animaciones e imágenes que terminaban de generar cada clima.

“Nos explota el alma con esto”, devolvió Juan hacia la multitud, conmovido por lo que veía frente a sus ojos. Después, “Mañana” marcó uno de los puntos altos de coro popular, provocando que Cocó bajar para tocar rodeado de la multitud. Y en una noche tan especial, había lugar para las sorpresas. “Hay momentos en la vida que no se repiten, y otros que sí. De regalo para ustedes, Perras on the Beach”, anunció el cantante para ofrecerle el escenario a Simón Saieg y Bruno Beguerie, su hermano y el de Lucca, respectivamente, quienes formaron aquella otra banda que sacudió la música de Mendoza en los últimos años pero que por ahora está inactiva. Así, el público vivió este reencuentro que se efectuó con los temas “Ramona” y “La Playa”.

Sobre el final del show, aumentaron la intensidad y arremetieron con un combo compuesto por los temas “Tu salto”, “Laser 420″, “Siento”, “Textos” y “Puedo morir, puedo caer”. Pero todavía quedaba espacio para algo más y en el comienzo de los bises sonó su canción más tierna y más rotada, la acústica “Agua marfil”, con el que Juan salió del escenario para recorrer las grades del Luna Park y acercarse más aun a su gente.

La imponencia del Luna Park para el debut de Usted Señalemelo

Usted Señalemelo repasó su trayectoria en el Luna Park

Una de las posibles vistas del escenario para el show de Usted Señalemelo en el Luna Park (Fotos: Gentileza Prensa)

Después de la ternura, otro vendaval. Que esta vez fue desatado con una contundente versión de “Big Bang”, el hit absoluto de su segundo disco II, para el cual se sumó una sección de cuatro vientos que le imprimió la fuerza de un huracán desatado. Desde ahí, solo quedaba lugar para el cierre sutil de “Calma” y “Gandalf”, las dos de Tripolar, álbum que está nominado en la categoría Mejor Álbum de Pop/Rock en los premios Grammy Latinos 2023.

El debut de Usted Señalemelo en el Luna Park marcó un hito en su carrera porque es la coronación de un año de trabajo duro, a la vez en que abre nuevas expectativas sobre los próximos pasos del trío. Que, pese al éxito, conserva el espíritu del grupo de amigos que siempre fueron y que se sigue consolidando como una de las propuestas más atractivas de la música popular argentina en la actualidad.