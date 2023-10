La tierna declaración de amor de Flor Vigna a Luciano Castro: “Gracias por elegirme”

La romántica declaración de amor de Flor Vigna a Luciano Castro (Video: Instagram)

Si bien hubo rumores de separación e, incluso de la posibilidad de abrir la pareja, Flor Vigna y Luciano Castro siguen juntos. En esta oportunidad, en las redes sociales, la bailarina y cantante le dedicó un romántico mensaje al actor que enseguida se viralizó entre sus seguidores.

Con el tema de Benjamín Amadeo, “Para siempre”, Flor se grabó junto a su novio abrazados, mientras se daban muchos besos. Abajo del video, ella escribió palabras muy sentidas: “Tus consejos, tus besos, tus abrazos, tu forma de ser, tus charlas motivadoras, la forma en la que me mirás y siento que lo puedo todo. Gracias por elegirme amor mío”. Esa tierna frase de amor la acompañó de un emoji de un corazón rojo y de otro de estrellitas.

Cuando a principios de septiembre comenzó el Bailando 2023 hace solo unas semanas atrás, la bailarina abrió el primer programa del ciclo de Marcelo Tinelli con una coreografía especialmente preparada para la ocasión. Un rato antes de su performance, Vigna habló con Yanina Latorre, quien estaba como conductora de LAM, en reemplazo de Ángel de Brito, quien se encontraba en el estudio de la pista de baile como jurado.

Allí, la bailarina sorprendió con una declaración acerca de su relación de pareja con Castro. “Le tengo un poco de miedo a la relación tradicional porque me pasa con muchas amigas que han tenido relaciones de 10 años y yo quiero ir como muy despacito, pero en algún momento terminás fantaseando en momentos de amor, pero me da un poco de cosa, quiero estar muy atenta. Por ahora tenemos una relación que tenemos muy en cuenta la libertad, que algunos lo toman como tener una pareja abierta, pero es más que nada no ser posesivo con el otro”, dijo de manera sincera.

Luego, había contado cómo funcionaba el vínculo en el día a día. “Sí lo que aprendimos es que nos sabemos pedir espacio, onda: ‘Amor estoy muy loca, estoy muy estresada, es mejor que hoy no me veas’”. Acto seguido, la mujer de Diego Latorre comentó que los dos habían cambiado en esta relación porque con sus parejas anteriores no eran así de abiertos. “Es verdad, yo creo que a nuestras parejas siempre les debemos algo, como a nuestros padres. A veces digo qué bueno que me enamoré de este chabón porque Lu es un hombre que vivió mucho, ya tiene sus hijos, tuvo sus matrimonios y eso me re ayuda a no tropezar con cosas que quizás yo no viví”, explicó desde la puerta del camaríno. “Así que me gusta ir así despacito”, concluyó en aquella oportunidad.

También, Flor se había referido a la relación que mantiene con los hijos del actor, de su exvínculo con Sabrina Rojas. “Los chicos son lo más, el otro día lo fuimos a ver jugar al fútbol a Fausto, que se tira unos trucos tremendos. Yo me hago la Facu Mazzei con Esperanza, la levanto y todo. Son lo más. Son chicos súper buenos, son cero caprichosos, yo estoy re contenta”, terminó diciendo.

Hace cuatro meses hubo rumores de separación entre ellos y en ese momento, al ser consultada Flor sobre el tema, se mantuvo evasiva. “No es de mala, pero esta vez prefiero no decir nada”, dijo sin intención de referirse al respecto. Luego, la bailarina visitó Biri Biri, el programa de Julieta Puente y Stéfano De Gregorio en República Z, y allí admitió que la pareja atravesó una crisis cuando ella dejó El Divorcio, la obra teatral que protagonizaba junto a su novio, Carla Conte y Pablo Rago. “Una pareja pasa mil millones de cosas y creo que todo se tergiversó cuando yo dejé la obra”, aseguró la cantante. Y luego sostuvo que con Luciano seguían juntos y que ya estaba “todo bien”.