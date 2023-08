Sabrina Rojas habló del final de la amistad con Ximena Capristo: “Siento que por algo ella se ofendió”

Sabrina Rojas hablo del final de la amistad con Ximena Capristo

Días atrás en LAM, Ximena Capristo resurgió un escándalo que le causó un gran perjuicio. Después de varios años, finalmente reveló la impactante razón que generó la separación entre Gustavo Conti y Pedro Alfonso.

Todo surgió poco después de que Paula Chaves estuviera en los titulares por someterse a una vasectomía. La palabra fue tomada por la Negra en donde habló del exproductor de Showmatch.

Sin pelos en la lengua ni miedo a nada, Ximena contó: “Maltrató a mi marido. Gustavo volvía angustiado por todo lo que le hacía Pedro. Él no entendía nada”. Aunque solamente comentó eso sobre Alfonso, también apuntó contra Paula Cháves a quien acusó de hablar mal de Luciano Castro y ser falsa con él.

Ahora la que respondió a los dichos de Capristo fue Sabrina Rojas este domingo en El debate del Bailando (América). “A Ximena y Gustavo los quiero mucho y nos conocemos hace muchos años. Tengo un cariño muy grande por la familia que son ellos. No se bien que sucedió con Xime”, aseguró la actriz y panelista.

“La última vez que nos vimos, ellos vinieron a almorzar a casa. No estaban Paula y Pedro. Fue previo a que nosotros, con Luciano, nos fuéramos a Mar del Plata”, contó. Después de ese verano, Ximena empezó como panelista en El Nueve y empezó a picantear con cosas. Si se hablaba de Luciano o de mí, en vez de bancar a la familia, porque somos todos amigos, ella picanteaba y siento que algo le sucedió que nunca lo charlamos”, señaló Rojas un poco sorprendida por las fuertes declaraciones de su ahora examiga.

Ximena estaba trabajando en Confrontados, a fines de 2019 y comienzo de 2020 y Sabrina recordó: “Estábamos pasando un momento familiar complicado y vos podés entender que picantee a cualquiera, pero que picantee a alguien que estuvo comiendo en tu casa, no”.

Ximena Capristo y Sabrina Rojas

“No lo entendí. A partir de ahí, no nos hablamos más con Ximena. Yo siento que por algo ella se ofendió. De su historia con Paula, yo no sé. Tal vez, ese verano, debí preguntarle qué le pasó. Igual, no me enojo porque sé que es buena gente. Pero lo que hizo, me descolocó”.

Sin embargo, la ex de Luciano Castro lamentó el fin de su vínculo con su colega. “Es una amistad que me da cosa que se haya roto así. Ahora estoy entendiendo que había una interna”.

En su momento, tres años atrás, Gustavo Conti -pareja de Ximena Capristo- tuvo su momento para descargarse y aseguró que el vínculo cambió debido a sus diferentes ocupaciones. “Yo tengo un hijo, él tiene tres y las cosas pueden ir modificándose. Pero si el día de mañana Pedro necesita algo de mí, seguramente, lo va a tener. Y si yo necesito algo de él, seguramente, él también va a estar”, comentó.

Antes de terminar su relato, sin provocar ningún tipo de problema entre las parejas, Conti concluyó hablando de Paula Chaves: “Ella siempre tuvo la mejor del mundo y me trató muy bien, pero con pedro no tenemos la misma relación que antes”.

