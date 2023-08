Pampita se mostró preocupada por las posibles medidas de Javier Milei: “No es el país que quiero para mi familia”

La preocupación de Pampita por la posible legalización de portación de armas si Milei es presidente (Video: LAM, América)

Este lunes en LAM (América), se dio un cruce entre Carolina Pampita Ardohain y Jorge Lanata, ambos invitados al programa que conduce Ángel de Brito por distintas circunstancias. El periodista fue convocado para analizar los resultados de las Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) presidenciales que se celebraron el pasado domingo. Y tras hablar de las razones del triunfo de Javier Milei, la conductora y modelo le trasladó una inquietud personal ante la posibilidad de que el líder de La Libertad Avanza se convierta en el próximo presidente de la Argentina.

“Hay algunas cosas que dice Milei que más me preocupan, obviamente. Y una de las que más me preocupan es algo que lo hablaba hoy con uno de mis hijos en casa, que es la posibilidad de comprar armas al tener una mayoría de edad. ¿Cómo sería eso en el país? Porque en los ejemplos que tengo de afuera, de otros países, no hay un testeo previo de la salud mental de la persona que compra las armas. Como sabemos, hay tiroteos en escuelas, en cines, en teatros... No sé si es ese el país que yo quiero para mi familia a futuro. Es una de las cosas que más me preocupan de Milei”, arrojó Pampita.

“Milei también habló de la venta de órganos”, le apuntó Lanata, quien participó del programa desde un móvil apostado en su casa. “Venta de órganos, privatización de los colegios públicos, salud pública también privatizada...”, agregó Pampita acerca de las promesas realizadas por el candidato liberal. “En la política vos capaz lo habrás escuchado en las conversaciones con tu marido”, le empezó a responder Lanata referenciando a Roberto García Moritán. “En la política está el Teorema de Baglini. ¿Qué dice? Que a medida que vos te acercás al poder, te vas moderando más. Milei dice todo esto en campaña. Hay que ver si Milei va a hacer todo esto en caso de que gane”, completó su respuesta.

“¿Y cómo talla el desencanto del votante de Milei cuando vea que no?”, le planteó Marcela Feudale, integrante del panel, al periodista. “A mi me hace acordar a Carlos Menem. Menem hizo campaña prometiendo un salariazo...”, argumentó el fundador del diario Página 12. “¿Tu teoría es que no va a cumplir lo que promete?”, le preguntó Pampita a raíz de esto. “Mi teoría es que probablemente no cumpla todo lo que promete...”, le dijo el conductor de PPT (El Trece). “Igualmente si cumple alguna de esas cosas, también es peligroso”, razonó la modelo. “Sí, sería un desastre. Igual, hay que ver también, aún en esa hipótesis, cómo reacciona la gente. Porque también la gente puede reaccionar en contra de lo que quiera hacer”, acotó Lanata.

A continuación, De Brito le preguntó cómo es que un político puede no cumplir lo que promete en campaña y salir indemne. “El voto siempre es más emocional que racional. Nadie mira las plataformas y después de vota, nadie hace eso. La gente vota porque el tipo te cae bien o lo que sea. A todos los chicos de 18 años, la edad de mi hija menor, a los que les pregunté por qué votaban a Milei, lo que te dicen es: ‘Porque es distinto, no parece un político’”, cerró Lanata con su argumento.

