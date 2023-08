La impactante lesión de una luchadora de Titanes en el ring en pleno ciclo: fractura y desconcierto

Impactante lesión en Titanes en el Ring

Sin entender qué estaba ocurriendo realmente, los espectadores de la última emisión de Titanes en el ring pudieron apreciar el impactante vuelo de la luchadora Krystalia que provocó una lesión en su hombro. Gracias a la rapidez con que se desenvolvieron en ese momento todos los involucrados, el espectáculo siguió su curso y, en las horas posteriores, ella misma se refirió al hecho.

La rubia Krystalia, pareja estable de lucha con Vlad Ivanoff, quien por una lesión se encuentra impedido de ser parte del ciclo, se presentó en la última emisión del ciclo de catch acompañada por Lupe Monterrey, formando así la pareja que enfrentaría a Rob Jackson y a Kala Zephyr, figuras destacadas de esta nueva edición de la creación de Martín Karadagian.

En un momento de la contienda se llega a la oportunidad de ver un doble tope suicida y ahí fue cuando la situación se salió de sus carriles normales, con Jackson dando aviso a los asistentes que se encontraban al costado del cuadrilátero respecto de lo que estaba ocurriendo, en tanto que el propio Ivanoff ingresó para poder retirarla y tratar de entender qué había ocurrido.

La palabra de Krystalia tras la lesión

Según explicaría la propia luchadora en declaraciones posteriores: “A los que vieron el programa de ayer y vieron que mi compañero Vlad Ivanoff me llevó después de hacer el tope suicida, que fue ahí donde caí mal, caí sobre mi brazo, y generé que el codo se me corra de lugar y también provoqué una fractura en el mismo”. Además, detalló que por el momento continuará en reposo, pero sin dejar de lado que seguirá siendo parte del ciclo y continuará presente en las próximas emisiones, acompañando a los demás luchadores, pero más precisamente a su compañero Vlad.

“Quiero dar un agradecimiento enorme al hospital Rivadavia, al cual fui trasladada para que me atiendan, y principalmente al doctor Oscar Mamani que fue el traumatólogo que me atendió y que movió cielo y tierra para que me atiendan rápido y que no siga con el dolor que tenía porque de verdad era muy fuerte. Pero acá estoy, bien, feliz igualmente porque salió hermoso el show, así que quería contarles eso, transmitirles eso. Mi súper agradecimiento por toda la atención y gracias a Titanes también por estar ahí presentes y cuidándome siempre. Espero verlos el próximo show”, aseguró al agradecer y saludar a los fanáticos del ciclo.

En declaraciones exclusivas a Teleshow, quien también se refirió al hecho fue Paulina Karadagian, hija del gran campeón y responsable de que la marca registrada del catch en la Argentina haya regresado a la pantalla chica.

Krystalia, sobre el manto del Diábolo, a la espera de la ambulancia en medio de la grabación de Titanes en el ring

“Los chicos se dieron cuenta al toque, entró Vlad a buscarla, partimos un poco de la famosa barra de hielo para aplicarle y ahí de forma inmediata llamamos al servicio médico que tenemos contratado”, reveló sobre los instantes posteriores al suceso que dejó sin palabras a quienes lo estaba viendo en vivo y a los espectadores que siguieron las instancias por televisión.

Según explicaron los profesionales que se ocuparon de su salud, tendrá que tener el brazo inmovilizado por 25 días, y todos los días se comunica tanto con Paulina como con el recordado Billy Jim, actualmente mano derecha de la heredera y formador de los nuevos catchers.

Paulina incluso reveló que en las últimas horas de esa misma jornada, la luchadora volvió al gimnasio: “Le conseguimos un cabestrillo para que estuviera más cómoda y de hecho estuvimos comiendo una empanadas mientras esperaba que la vengan a buscar porque ella había venido con el auto y no podía manejar”.

Para finalizar, aseguró que igualmente la luchadora se hará presente en la grabación que se hará el próximo domingo, y las entradas para el espectáculo se pueden conseguir a través de las redes sociales de Titanes en el ring. El domingo 30 de abril la creación de Martín se presentó en el centro Armenio en una doble función donde se grabaron los dos primeros programas de la temporada 2023, con un show que se transmite semanalmente todos los domingos a las 18 por America Sports, con repetición el mismo día a partir de las 22.

Seguir leyendo: