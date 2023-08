El radical cambio de look de la China Suárez y la reacción de Lali Espósito: “Es el color”

La China Suárez

Desde hace unos días, Eugenia La China Suárez se encuentra de vacaciones con sus hijos aprovechando el clima veraniego en los Estados Unidos. La actriz pasó de las playas de Miami a las atracciones de Disney en Orlando, siempre en compañía de Rufina, su hija mayor con Nicolás Cabré, y Magnolia y Amancio, fruto de su relación con Benjamín Vicuña.

En sus redes sociales, Eugenia fue compartiendo algunas de las excursiones con los niños o parte de las diferentes actividades que realizan. En ese panorama, en las últimas horas mostró un nuevo look en su cabello, adquiriendo una tonalidad más oscura. Como suele ocurrir en estos casos, sus seguidores reaccionan al instante expresando sus opiniones, y esta vez no fue la excepción. Pero el dato destacado fue la inmediata reacción de su amiga Lali Espósito, que aprobó sin rodeos el cambio de look.

EL nuevo look de la China Suárez (Instagram)

“Es el color”, escribió junto a la publicación de su amiga y compañera de Rincón de Luz, el ciclo televisivo que las hizo populares, hace ya más de 20 años, aunque luego volvieron a trabajar juntas en la producción de Cris Morena, Casi Ángeles. En esta oportunidad, Lali halagó el nuevo estilo de la actriz y a sus palabras agregó un emoji de una carita feliz con dos corazones rojos en los ojos.

El guiño de Lali a la China Suárez por su cambio de look (Instagram)

Pero esta no fue la primera vez que ambas intercambian mensajes públicamente por las redes sociales. Hace un año, cuando Eugenia publicó el adelanto del clip que grabó con el músico cordobés Santiago Celli en su feed de Instagram, “El juego del amor”, la ex jurado de La voz argentina replicó la publicación de la China, y celebró el anuncio con un emoji con dos estrellas para ratificar su entusiasmo. “Dale nena”, había agregado la intérprete de “Disciplina” para alentar a su amiga en este nuevo paso artístico. Eugenia agradeció el gesto “Desde y para siempre”, junto a un corazón rojo.

Cabe recordar que las actrices se demuestran su afecto públicamente cada vez que pueden. El año pasado, la China fue a ver un show de Lali en Uruguay y terminaron a los besos sobre el escenario. Todo comenzó cuando la cantante iniciaba su gira con Disciplina Tour por el país vecino, mientras la actriz se encontraba en el mismo lugar filmando una película que protagonizó junto al actor Joaquín Furriel. En esa ocasión, a través de sus historias de Instagram la mamá de Rufina, Magnolia y Amancio había escrito: “Inspiración, amor, talento, fuerza, perseverancia, trabajo, admiración, amistad, infancia, familia”, sobre un video junto a un enorme corazón rosa rodeando a la intérprete de N5.

Luego, junto a una imagen de Lali en pleno recital, agregó la palabra “Enorme”.“Ella es la ídola que quiero para mis hijos el día de hoy y de mañana. Lali, Majo Riera, las amo”, escribió. Finalmente, la China fue a demostrarle personalmente su admiración a la cantante, subiéndose al escenario. Así fue como el público estalló en aplausos cuando ambas se dieron un enorme abrazo, y Eugenia la sorprendió con un piquito que enloqueció a los fans. En medio de una ovación, se acercaron al micrófono.

“¿Cómo está Uruguay?”, preguntó a modo de saludo la expareja de Benjamín Vicuña. “Es la fiesta más divertida a la que fui en mi vida. ¡Te amo!”, agregó la artista, generando un cerrado aplauso. Obviamente las fans de Lali registraron el momento con sus celulares, y poblaron luego las redes sociales con los videos del emotivo encuentro.

