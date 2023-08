Mirtha Legrand, Nacha Guevara, Guillermo Francella y otras estrellas celebraron los 90 años de Argentina Sono Film

Marcela Tinayre, Mirtha Legrand, Luis Scalella y Flavia Palmiero en la celebración de los 90 años de Argentina Sono Film (RS Fotos)

En el Museo Malba fue el escenario perfecto para la celebración de los 90 años de Argentina Sono Film, la histórica productora cinematográfica nacional. El lunes por la noche se realizó un cóctel con celebridades emblemáticas del cine argentino y proyectaron La Patota, el filme que dirigió Daniel Tinayre y protagonizó Mirtha Legrand en 1960.

Chiquita estuvo presente en el festejo, acompañada por su hija Marcela Tinayre, el diseñador Gino Bogani y su histórico asesor de moda Héctor Vidal Rivas. Por las bajas temperaturas, la diva lució un tapado blanco que iba al tono con su vestido y unos guantes. Al ver la película, la actriz no pudo evitar emocionarse y fue ovacionada por sus colegas.

Héctor Vidal Rivas y Gino Bogani acompañaron a Mirtha en la gala, donde se proyectó la película La Patota

El productor Luis Scalella, el dueño y director de Argentina Sono Film, fue el anfitrión de esta celebración y estaba con su pareja, Flavia Palmiero. También participó Dolores Fonzi y su novio, el cineasta Santiago Mitre. En 2015, la actriz y su pareja habían realizado una remake de La Patota, el filme que fue galardonado en el Festival de Cannes y el de San Sebastián.

Dolores Fonzi, Santiago Mitre, Luis Scalella y Flavia Palmiero

Además, asistieron personalidades destacadas del cine, como Nacha Guevara, Guillermo Francella, Marcos Carnevale, Mónica Gonzaga, María Abadi, Gladys Florimonte, Dorys del Valle, el Puma Goity, Mónica Gonzaga, Esmeralda Mitre, Gabriel Corrado, Luis Brandoni, Ana María Picchio, Christian Sancho, Celeste Muriega, Víctor y Armando Bo, entre otros.

Una de las novedades relacionadas a Legrand es que estaría próxima a volver a la televisión argentina. Esta semana trascendió que la conductora, a través de su nieto y productor ejecutivo, Nacho Viale, reanudó las conversaciones con las autoridades de El Trece para volver con su clásico programa los sábados a la noche.

Esmeralda Mitre

Según la información que dio a conocer este lunes Adrián Pallares en Socios del espectáculo -que justamente se emite por dicho canal-, la idea es que sea un envío semanal ya que Juana Viale está descartada en la negociación, de manera tal que la actriz no estará al frente del ciclo de los domingos al mediodía, como lo hizo hasta el año pasado. Rodrigo Lussich -también conductor del programa de espectáculos- agregó que Nacho está al frente de las negociaciones con Adrián Suar y Pablo Codevilla.

Recientemente, la diva de los almuerzos había hablado de su futuro en Rosario, la ciudad donde recibió un premio homenaje. “Este año no he trabajado, todavía, veremos qué pasa. Están difíciles los canales”, aseguró, en una frase que contiene su deseo y la esperanza de seguir haciendo sus mesas en la televisión que marcaron un récord de permanencia y figuran en el Guinness.

Durante su intervención, Mirtha sorprendió con una definición que no se le había escuchado antes y en la que anunció en qué va a usar el tiempo que antes le insumía la tele. “Soy una mujer famosa en mi país y ahora me voy a dedicar a hacer el bien, pero no dando cosas materiales, sino ayudando a la gente”.

Cabe recordar que Mirtha ya es presidenta honoraria del Hospital Fernández y reveló que todos los días la llama gente que no puede ser atendida por los médicos o que no se puede operar. “Me ocupo de eso y me da placer”, admitió. Por último, señaló: “Quiero que toda mi vida no sea en vano, solamente haber sido famosa, tener éxito. Quiero hacer algo por mis compatriotas”.

Gladys Florimonte

Mónica Gonzaga

Nacha Guevara y Luis Scalella

Christian Sancho y Celeste Muriega

Guillermo Francella, Marcos Carnevale y Marynés Breña

Mirtha Legrand, Luis Brandoni, Esmeralda Mitre y Ana María Picchio

Víctor y Armando Bo

Fabián Medina Flores

Ana María Picchio, Celeste Muriega y Christian Sancho

El Puma Goity y Luis Scalella

Gabriel Corrado y su mujer, Constanza Feraud

El Puma Goity y María Abadí

Flavia Palmiero y Dorys del Valle

Enrique Avogadro, Luis Brandoni y Luis Scalella

Gino Bogani

Marcela Tinayre (RS Fotos)

Seguir leyendo: