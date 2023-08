Pampita habló de los diferentes roles en su relación con García Moritán y contó por qué no opina de política

Pampita habló de su rol al lado de su marido Roberto García Moritán: "Nunca me metí en política" (Video: Implacables, El Nueve)

Si bien Carolina Pampita Ardohain acompaña a su esposo, Roberto García Moritán en su trabajo como legislador de la ciudad de Buenos Aires y lo apoya en sus decisiones, en esta oportunidad la actriz y conductora dejó en claro cuál es su relación con la política. En diálogo con Implacables, el ciclo que conduce Susana Roccasalvo por El Nueve, la jurado de Los 8 escalones fue directa al hablar del asunto.

“Yo nunca me metí en política, nunca hice comentarios, obviamente tengo mi opinión formada pero yo siento que soy de todos, así que no me gusta mezclar mi trabajo y mi carrera con otras cosas. Y por suerte Rober lo entiende, nos respetamos mucho cada uno en lo suyo, yo lo apoyo al cien por cien, voy a estar ahí a su lado para todo lo que decida hacer pero cada uno hace lo suyo, son cosas totalmente distintas”, expresó en cuanto a su rol como esposa de García Moritán, que forma parte de un espacio político.

De cara a las próximas elecciones nacionales, a pocos días de las PASO, Carolina contó una intimidad con respecto a los horarios familiares. “Una regla en casa es que todos llegamos a cenar, es el momento en el que comemos todos juntos, nos contamos lo que hicimos en el día, cómo les va a los chicos en el cole, cómo nos va a nosotros en la vida, en el laburo, es un momento familiar que no se negocia. Hagamos lo que estemos haciendo, sí cenamos juntos siempre”.

Acto seguido, agregó: “Roberto está mucho en la calle, sobre todo los sábados y los domingos porque habla con la gente, así que antes teníamos el fin de semana para nosotros pero ahora él está dedicado ciento por ciento a eso, así que en la semana trata de acercarse a donde estemos, aunque sea a darnos un saludo”.

Al respecto de las situaciones que vive su esposo cuando lo critican ‘por ser el marido de’, Pampita se sonrió y aclaró. “No es un insulto que sea mi marido, para él es un gran orgullo, somos una pareja súper feliz, así que si lo quieren lastimar con eso nunca lo van a lograr”, sentenció.

En cuanto a su relación con Eugenia China Suárez, expareja de Benjamín Vicuña, el padre de sus tres hijos varones, Carolina reiteró lo que viene sosteniendo desde hace ya mucho tiempo. “Yo espero que esto ya no sea tema, cuando deje de serlo es porque estaremos haciendo bien las cosas, Es más normal de lo que uno se imagina que tengamos un buen vínculo entre todos, a mí me llegan un montón de mensajes de gente que me dice: ‘yo me llevo bárbaro’, así que ojalá que demos un buen ejemplo, principalmente para nuestros hijos”, expresó.

Al referirse a la vida diaria de sus hijos, contó que Ana, la más pequeña de dos años, fruto de su relación con Moritán, ya tiene sus actividades propias. “No la traigo tanto conmigo a las grabaciones (de Los 8 escalones) porque ella ahora va al jardín, a la tarde va a la plaza, ya tiene sus horarios”. Luego, continuó: “Cuando salgo del canal, voy corriendo a casa, tengo ganas de verlos, de ver qué hicieron en el día, de charlar, todos necesitamos ese momento para recargar energías”.

