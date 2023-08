La apasionada historia de amor de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul (Instagram)

Los rumores de romance comenzaron en el preciso instante en el que empezaron a seguirse en las redes sociales, allá por el mes de octubre de 2021. Sin embargo, fue recién en abril del 2022 que Tini Stoessel y Rodrigo De Paul se dejaron fotografiar juntos caminando por las calles de Ibiza. Y, de esta manera, se confirmó el comienzo de una relación que daría mucha tela para cortar.

Para ese entonces, la cantante ya llevaba un año separada de Sebastián Yatra, a pesar de la reticencia de los fans que bregaban por la continuidad de este romance. Y el delantero del Atlético de Madrid había blanqueado su ruptura con Cami Homs, madre de sus hijos, Francesca y Bautista, con quien luego mantendría una larga contienda judicial por la compensación económica, la cuota alimentaria de los niños y el régimen de visita.

Lo cierto es que, pese a los rumores escandalosos que boicotearon a la pareja, la relación entre Tini y Rodrigo fue creciendo con el correr de los meses. Y ni la distancia pudo hacer que la pasión entre ellos se aplacara. Muy por el contrario, con él instalado en España, la cantante se las ingeniaba para viajar a su encuentro cada vez que su agenda se lo permitía. Y ambos aprovechaban, además, cada oportunidad en que tenían algunos días libres como para escaparse a disfrutar de unas vacaciones juntos.

La oficialización de la pareja la hicieron ellos mismos a través de sus redes sociales en junio del 2022. Primero fue De Paul quien publicó en sus historias de Instagram una foto en la que podía verse la mano de Stoessel con un mate. “Buen día”, escribió junto a la imagen. Y, a partir de ese momento, las postales de ambos comenzaron a inundar la web con escenas en la playa, en la casa, en la cancha o donde fuera.

Lo cierto es que, para tratar de aplacar las versiones que señalaban a la cantante como el motivo de su separación de la madre de sus hijos, un mes después de haber hecho pública la relación, Rodrigo dialogó con América Noticias. “Tini es una persona muy querida. Yo le explico un poco del ambiente del fútbol, ella me explica un poco de su ambiente, de cómo son los fanáticos y cómo se movilizan. Por ese lado me pone muy feliz. Nosotros estamos bien, felices, se dijeron muchas cosas, lamentablemente, erróneas. Al principio uno dice, es un juego mediático”, comenzó diciendo.

Y siguió: “En este tiempo escuché tantas cosas… Siempre me mantuve en silencio porque a mí no me gusta todo eso. Todo lo que digo tiene un sustento detrás y lo hago con la mayor sinceridad posible. Yo estuve muchos años con Cami y en la convivencia muchas cosas se terminan, pero no por eso tiene que existir algo malo”.

Al poco tiempo, en tanto, comenzaron los preparativos para el Mundial Qatar 2022, al que De Paul fue convocado como parte de la selección argentina, y con ellos llegaron las especulaciones sobre la presencia o no de Tini, quien tras el primer partido fue señalada como un obstáculo para el rendimiento del jugador y luego se terminó convirtiendo en el amuleto del equipo que se consagró campeón del mundo. De hecho, el futbolista festejó el triunfo sobre el escenario del show que ella brindó en el Hipódromo de Palermo en el mes de diciembre. Y todo parecía marchar sobre rieles entre ambos.

Rodrigo, además, acompañó a la cantante en varias presentaciones y entrevistas que dio en distintos países. Y hasta se animó a participar de algunos challenges de sus temas, como así también de alguno de sus video clips. De hecho, en el verano se habló de un posible compromiso entre ellos y, como confirmación de este paso, ambos se tatuaron un sol en sus abdómenes. Sin embargo, los rumores de crisis empezaron a sonar cada vez con más fuerza.

Hace unas semanas, Tini confesó que sufría problemas de ansiedad y hasta lloró en medio de un recital. Y todos remarcaron que el jugador estaba allí, emocionado, para apoyarla. Sin embargo, en sus redes sociales comenzó a evidenciarse cierta distancia entre ambos. No obstante, desmintiendo la versión de ruptura que circuló hace más de una semana, luego hubo mensajes de amor cruzados entre ellos. Y, el fin de semana pasado, De Paul mostró el tatuaje con el nombre de la cantante que se hizo hace muy poco tiempo sobre el ombligo. Pero, evidentemente, este fue el último intento por salvar la relación. Y no funcionó.

Este martes, finalmente, ambos decidieron publicar un comunicado en el que confirmaban su separación en buenos términos y aseguraban cada uno en relación al otro: “Vivimos momentos muy lindos, donde tuve la oportunidad de conocer a una persona que quiero y respeto mucho. Nos acompañamos en momentos muy importantes de nuestras vidas. Muchas gracias por el amor y el respeto”. De todas formas, allegados a la pareja aseguran que no estaría dicha la última palabra, por lo que no sería de extrañar que surja una reconciliación.

