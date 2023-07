Patricia Sarán reveló el duro momento que vivió con una expareja: “Me trajo consecuencias físicas y psicológicas”

El duro momento de Patricia Sarán con su expareja

Patricia Sarán fue una de las modelos más buscadas de los años 80 después de protagonizar la mítica publicidad de los jeans Jordache filmada en un ascensor que le permitió alcanzar la cima de la popularidad. Después de muchos años mostrando su cuerpo, posando para las cámaras y con mucha exposición, ahora intenta reinsertarse en el medio a través de la música que compone y que las difunde en sus redes sociales, además, de que reconoció que quiere volver a la actuación, según manifestó este domingo en una entrevista a solas con Georgina Barbarossa en La Peña de Morfi.

“Soy vegetariana desde que nací, ya vengo de una madre que era vegetariana porque comer carne no es bueno para el ser humano”, dijo la modelo y actriz al inicio de la charla con Georgina. A la vez, recordó que su decisión de elegir una alimentación saludable tuvo que ver también porque “su abuelo murió de un cáncer de colón”. “Con el tiempo me fui dando cuenta que mis amigas iban envejeciendo más rápido por comer carne y ellas me fueron escuchando más. Cómo de todo: mucho harina y chocolate”, reconoció.

Patricia tuvo dos parejas. El primero fue un médico psicoanalista de quien se separó tras nueve años de relación, y el segundo fue Carlos Rebuffo, uno de los dueños del restaurante Rodizio. Al ser dos personas que no pertenecían a los medios, muchas veces contó que la “celaron” por su presencia en la televisión y en distintas ficciones, como Amándote, que protagonizó junto a Arnaldo André y Son Amores.

Para tratar de preservar sus relaciones, más que la nada la que había logrado con Rebuffo, la actriz se alejó del medio artístico y hoy se arrepiente: “Me casé y cometí un error garrafal, pero con el diario del lunes somos todos vivos”. En ese sentido completó: “Empecé a decir que no a muchos proyectos de actuación y los productores se dieron cuenta que yo no quería volver a actuar más”.

Patricia sarán junto a Georgina Barbarossa en La Peña de Morfi

Sarán comentó que luego comenzó a conducir programas de cable donde acomoda sus tiempos para evitar el “reclamo” de su marido en ese momento que quería que ella estuviera más tiempo compartiendo con él en la casa. “Se los digo a todas, no dejen nada porque un hombre te diga... porque después las cosas terminan mal”, recordó.

Tras la separación, Patricia Sarán descubre una maniobra que se había pergeñado a sus espaldas para dejarla sin los bienes correspondientes a la sociedad conyugal. Rebuffo con la ayuda de otros profesionales constituyeron una sociedad off shore uruguaya denominada “Bronson Stern S.A.” a la que dieron la titularidad del departamento.

Esa sociedad fue armada por los mismos contadores (Estudio Cukier de Uruguay) que fundan “Nueva Zarelux”, que fue la utilizada para la maniobra de los titulares del inmueble de Cromanón. Luego del divorcio, se inicia como apoderado de la off shore el desalojo contra Sarán. Mientras comenzaba un proceso de desapoderamiento del resto de sus bienes en favor de sus dos hijos y otros parientes y amigos que funcionaban como testaferros.

Patricia Sarán contó el calvario que vivió con su ex pareja durante 17 años de proceso judicial que duro la pelea por los bienes

Sarán comienza así una larga batalla judicial: un divorcio contencioso por la simulación, un juicio de desalojo, otro por estafa procesal, denuncia en la IGJ que termina con la nulidad de la sociedad off shore. El proceso judicial duró 17 años y Sarán terminó ganando el juicio. “Los abogados no querían agarrar mi caso y gracias a mi carrera de abogacia pude estar detrás de todo. Fue todo muy difícil para mi, y una cosa emocional porque que te saquen de tu propia casa es muy fuerte”, señaló.

“Me trajo consecuencias físicas y psicológicas porque con el tiempo, ocho años después del divorcio, él se suicida. Pero él se suicida porque el que le armó todas estas cosas fue el padre. También lo hizo con su primera mujer que era su primea hermana, o sea, le hizo lo mismo a su primera mujer. Yo fui descubriendo esto con el tiempo.... Un día tomando un café, no le siento el olor al café y empecé a hacerme estudios y me descubren que tenía anomia”, recordó. “Estoy así desde el 2008, y los médicos me dijeron que vuelva a trabajar que es lo que me gusta y me hace feliz”, cerró.

Si usted, o algún familiar o allegado suyo, está atravesando una crisis emocional de cualquier tipo, siente que nada tiene sentido o se encuentra atrapado en una situación a la que no le encuentra salida, llamar al 135 (línea gratuita desde Capital y Gran Buenos Aires) o bien al (011) 5275-1135 (desde todo el país).

