Tras su reencuentro con la China Suárez, Pampita publicó un emotivo video de Ana García Moritán y Amancio Vicuña

Pampita publicó un emotivo video de Ana García Moritán y Amancio Vicuña

En las últimas horas, Carolina Pampita Ardohain publicó desde su cuenta oficial de Instagram un video que tiene como protagonistas a su hija, Ana García Moritán, con Amancio Vicuña, el hijo de la China Suárez. En la filmación se los puede ver a los pequeños jugando en el cumpleaños del menor de los nenes de Benjamín Vicuña y la modelo aprovechó para saludarlo por las redes sociales: “Feliz cumple”.

En tanto, Eugenia Suárez subió una foto muy tierna de Magnolia y Ana con la leyenda “Las reinas” y arrobando a Pampita. La conductora agradeció el gesto, replicó la historia y agregó: “Tan lindas”, junto a dos corazones. Lo mismo ocurrió con la mesa larga, que tiene a Pampita y a Vicuña cada uno a un extremo, la China con el cumpleañero en el medio y los hermanos ensamblados mezclados por ahí. Porque no hay nada más lindo que la familia unida, y mucho más cuando lograron celebrar tormentas y tienen un hermoso motivo para festejar.

Amancio, el hijo menor de la China y Benjamín Vicuña cumplió 3 años este viernes. Para celebrarlo, la actriz sorprendió al nene con un instrumento que logró captar toda su atención durante gran parte del día. Según mostró Eugenia en sus redes sociales, el obsequio consistió en una mini batería de juguete, que ubicaron en un extremo de su habitación.

Amancio no paró de golpear los palillos contra los tambores y contra los platillos que sonaban cada vez más fuerte. En una de las primeras imágenes se lo ve al nene frente al instrumento, con un brazo en alto y una de las baquetas en su mano, mientras sacaba la lengua como si fuera un rolling stone. De paso, de fondo sonaba el tema Sympathy for the devil, de la popular banda británica. Más adelante, la cantante publicó dos videos de su hijo. En uno se lo vio tocando la batería recién estrenada, sin parar, mientras ella musicalizó el momento con (I Can’t Get No) Satisfaction, también de Los Rolling Stones.

La foto familiar en el cumpleaños de Amancio

El momento más divertido ocurrió después, cuando los golpes eran cada vez más fuertes, mientras su hermana mayor Rufina (fruto de la relación de la actriz con Nicolás Cabré) le hablaba a su lado. Primero se la vio a la nena tapándose los oídos con sus dos manos, en señal de pedirle silencio, y después, directamente intentó sacarle los palitos con los que tocaba el instrumento y le dijo: “A ver, Amancio dormí, dormí”. Al mismo tiempo, la cámara enfocó a su perrito Apolo que estaba mirando por la ventana y la China agregó esta leyenda en tono de broma a su historia: “Apolo pensando seriamente si tirarse”.

Pero si hay cumpleaños, hay fiesta, torta y velitas. Allí se lo ve a Amancio a upa de su madre, soplando con todas sus fuerzas, ante la atenta mirada de sus hermanas Rufina y Magnolia y su padre Benjamín. Y de la celebración participaron sus familiares más directos (su mamá Marcela, su hermano Agustín con su cuñada Pau y su beba recién nacida), sus amigos y gente de confianza (Caro Nolte, Agus Uslenghi) y también estuvo Pampita con sus hijos Benicio y Beltrán, de su relación con Vicuña, y Ana, la nena de dos años que tuvo con Roberto García Moritán.

