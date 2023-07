Pampita y Roberto García Moritán sorprendieron al aire a Luis Ventura

Pampita Ardohain y Roberto García Moritán sorprendieron al aire a Luis Ventura

Pampita Ardohain está transitando un momento muy feliz de su vida. Junto a sus hijos -Bautista, Benicio y Beltrán, fruto de su relación con Benjamín Vicuña - y la más pequeña Ana con su actual esposo, Roberto García Moritán lograron ensamblar la familia que siempre soñó. Durante este sábado, la nena cumplió 2 años y lo celebraron con un gran festejo para amigos y familiares en uno de los salones del Hotel Four Seasons.

Luego de una tarde repleta de risas y muchas emociones, la pareja se dirigió a los estudios de A24 a donde Moritán estaba invitado para hablar de su proyecto político de cara a las elecciones nacionales del próximo 13 de agosto. Si bien en esta oportunidad Pampita fue como acompañante de su marido, al finalizar la entrevista que tenía pactada en la señal de cable, quisieron darle una sorpresa al aire a Luis Ventura.

El Presidente de APTRA, que se encontraba conduciendo su programa Secretos Verdaderos, recibió con asombro a la conductora y al político y de inmediato se dispuso a entablar una cálida conversación con ambos. De pie junto a ellos, les preguntó por su rol de papás de Ana. Pampita fue la primera en contestar. Conmovida, describió lo que siente luego de los dos años de vida de su nena. “Anita para mí es un montón, es un sueño, volver a tener una niñita en casa lo vivo con mucha emoción”, expresó mientras se ponía una mano en el pecho en señal de afecto y destacaba que su hogar había vuelto a llenarse de colores rosados y de princesas.

Pampita Ardohain y Roberto García Moritán sorprendieron al aire a Luis Ventura (Secretos Verdaderos, América)

Luego, García Moritán expresó lo que significa para él haberse convertido en papá nuevamente. Entre risas y de la mano de su mujer, admitió: “Estoy hecho un idiota, que no lo puedo creer, no me reconozco”. Y enseguida continuó: “Creo que siempre fui un buen padre, pero con Ana será porque estoy más grande, más maduro y con mayor capacidad de conectar, logro cosas que no creí que fueran posible, yo hablo con Ana con la mirada, nosotros nos miramos, enamorados los dos, por supuesto y nos decimos todo lo que hace falta decir”.

“Algo pasa ahí”, intervino Pampita. Y agregó: “Hay una conexión enorme entre ellos, no lo deja ir ni al baño, lo espera afuera mirando la puerta para ver que salga su papá”, reveló. Luego, Moritán destacó que su mujer lo está acompañando en su campaña política y que él también hace lo mismo con ella, desde su lugar. “Yo la he aplaudido muchas veces”, dijo, y Ventura redobló la apuesta: “¿Y te la vas a bancar cuando empiece como jurado del Bailando, porque me dijeron que Tinelli viene con todo”, a lo que el político respondió de inmediato: “Me va a encantar que les vaya bien, yo la conocí siendo jurado del Bailando”.

Pampita disfruta de su familia ensamblada junto a su marido y su pequeña hija Ana (Instagram)

Antes de despedirlos, Ventura se detuvo en el hecho de que la pareja se mantuvo toda la entrevista tomada de la mano. “Este gesto habla por sí solo”, dijo el presidente de APTRA. Entonces Moritán destacó el amor que se tienen con su mujer. “A pesar de que hace casi 4 años que estamos casados, nuestra relación es como si fuéramos novios, así que estamos muy contentos”. “Recién veníamos hablando en el auto de lo felices que estamos, de la familia hermosa que formamos”, cerró Pampita antes de ir a cenar junto a su familia para seguir festejando el cumpleaños de su hijita.

