Edith Hermida y Mariano Tabares hablaron de su separación: “No somos compatibles”

Edith Hermida habló de su separación (Video: Socios)

Esta semana trascendió que Edith Hermida y Mariano Tabares se distanciaron, luego de haber tenido un noviazgo de algunos meses que incluyó unas vacaciones a Brasil en marzo pasado. De esta manera, la conductora y el productor radial aseguraron que la decisión de separarse fue en buenos términos.

“Estoy soltera, tranquila y bien. No fue fácil la decisión, pero ya está”, aseguró la panelista de Bendita (El Nueve) en una entrevista con Socios del espectáculo (El Trece). “Fue de común acuerdo, fue lindo mientras duro, pero ya está, estábamos los dos de acuerdo”, agregó Edith y aclaró que tardó unos 10 días en decidir sobre el fin de la relación amorosa.

“Estábamos en momentos diferentes, yo estoy trabajando mucho, se me vienen todos los fines de semana”, explicó sobre sus compromisos laborales relacionados a la tele, la radio y su unipersonal Teneme paciencia en los teatros. “Estoy con la cabeza en esto, y no tanto en tener una relación estable”, manifestó Hermida, dando a entender no tener tiempo para dedicarle a una pareja.

Mariano Tabares habló de su separación

Cuando le preguntaron si era una mujer “desamorada” como había dicho Beto Casella, ella respondió: “No, Beto me mato, no soy desamorada... pero en este momento no estoy para tener una relación donde tenga que estar muy pendiente de esa persona. Entonces prefiero estar sola”. Por último, señaló: “Ahora estoy focalizada en mi trabajo”. Y aclaró que en este momento no tenía tiempo ni ganas de contestar mensajes de posibles candidatos interesados en tener un vínculo afectivo con ella.

Luego, en el ciclo conducido por Adrián Pallares y Rodrigo Lussich lo entrevistaron a Mariano Tabares para conocer su versión de la separación. “La quería acompañar hasta que ella quisiera, mientras que ella esté bien, estaba perfecto. Yo esperaba otra cosa, quizás, por mi momento de vida y por el momento de vida de ella terminamos no siendo compatibles. No reniego de nada de lo que pasó, para mi fue hermoso, yo empecé a querer otra cosa... y descubrimos que éramos incompatibles”, afirmó.

Además el productor se refirió a la diferencia de edad (él es 14 años menor que ella): “A lo mejor yo fui un poco pendejo en ese sentido, soy un poco más chico y se empezó a notar. Sus experiencias y las mías no fueron iguales, cada uno quiere distintas cosas, la idea era seguir juntos hasta que estuviéramos bien. Ella tiene un montón de proyectos geniales, es una persona recontra inteligente, lúcida, activa, tiene que apostar a eso y está perfecto”.

Cabe recordar que el encargado de sacar a la luz la ruptura no fue otro más que Casella, quien en un móvil para Socios del espectáculo aseguró que una de las panelistas de Bendita se había separado. Y desafió a los conductores a averiguar de quién se trataba en el lapso de 24 horas. Sin embargo, a los pocos minutos, los periodistas confirmaron que quien estaba, nuevamente, en el bando de las solteras era Edith.

“Estoy grande para que me hagan planteos”, dijo la locutora mediante un mensaje. En diálogo con Teleshow, confirmó la ruptura pero no se mostró apenada por la situación. “Todo bien, pero mejor cada un por su lado”, dijo. Y luego ahondó en detalles asegurando: “Estábamos bien, pero me parece que yo quería un estilo de noviazgo y él quería otro estilo”.

Un año antes, Edith había confirmado su separación de Roberto Batata Fernández tras 18 años en pareja y una hija en común, Amparo. Vale recordar que la locutora también es madre de Paloma de una pareja anterior. Ahora, disfruta del excelente momento laboral que está pasando, soltera y sin apuros.

Seguir leyendo: