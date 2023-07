Así es la nueva casa de Mery del Cerro en Uruguay: hogar a leña, jardín y decoración exclusiva

Así es la casa de María del Cerro en Uruguay (Video: @merydelcerrok)

“Hablame de cumplir sueños... desde que soy muy chiquita que todo lo que me fui proponiendo lo fui consiguiendo. Pero, ¿saben por qué? Porque soy perseverante hasta la médula, porque no hay nada que me guste más que los desafíos. Y acá estoy, embarcándome literal hacia uno nuevo, camino a Uruguay (Montevideo) por unos meses. Una nueva vida y experiencia me espera. ¿Lo más importante? Mi familia para acompañarme y apoyarme siempre. Gracias Uruguay por su solidaridad, estoy sorprendida de tanta gente con buena vibra dándome la bienvenida. Esta será mi casa por unos meses. A por todo. #Margarita”.

Diez días atrás, Mery del Cerro anunció el nuevo proyecto por el que dejó Buenos Aires por un tiempo y se instaló en Montevideo: será parte de Margarita, la serie spin off de Floricienta, producida por Cris Morena. La actriz protagonizará la tira juvenil que se emitirá por la plataforma ‘Max (que resulta de la fusión de HBO con Discovery+) y que será la continuación de la ficción protagonizada por Florencia Bertotti y que que fue furor en la Argentina y en el mundo.

Isabel Macedo y Graciela Stefani -quienes interpretaron a madre e hija en Floricienta como las malvadas Delfina y Malala, respectivamente- también serán parte del elenco al que se suma Martín Seefeld. Con respecto al elenco juvenil, estará integrado por alumnos de Otro Mundo, la escuela de talentos que dirige la productora.

Mery del Cerro e Isabel Macedo con los libros de Margarita (@isabelmacedophoto)

Así las cosas, Mery del Cerro llegó primera a Montevideo acompañada por su hija menor, Cala, mientras que su pareja, Meme Bouquet, y la mayor, Mila, se sumaron después de un viaje de esquí que compartieron. Según contó la actriz y modelo, el DJ va a ir y venir desde Uruguay a Argentina para continuar cumpliendo con sus compromisos laborales. Y ella se quedará instalada con sus hijas durante el tiempo que dure la grabación. Es por eso que Mila cambió de colegio y continuará el año lectivo en Uruguay.

Desde que arribó al país vecino, Mery comparte a diario sus días en Instagram y en las últimas horas mostró su nueva casa, la que decoraron especialmente para ella y su familia. “Mi nueva casita uruguaya. Acá estamos desafiando al destino. A pocos días en este país querido, tan felices y afortunados. Nada hubiese sido posible sin tener personas tan amables acompañando el proceso a distancia”, escribió Del Cerro y mencionó la cuenta de la empresa que se encargó de acondicionar su hogar.

“Me amoblaron la casa a distancia con tanto amor que no me lo voy a olvidar nunca. Un cambio de país, de colegio, de casa, y sabes que llegás a la tuya uruguaya y sentirte como en casa no tiene precio. Gracias”, agregó en el texto que acompañó con un video en el que recorrió y mostró las distintas instalaciones.

El living de la nueva casa de Mery del Cerro en Uruguay (Crédito: IG @uy.furniturerental)

En la casa de Mery del Cerro en Uruguay tiene un hogar a leña (Crédito: IG @uy.furniturerental)

Mesa redonda de vidrio en la nueva casa de Mery del Cerro (Crédito: IG @uy.furniturerental)

El living con vista a la galería y al jardín de la casa de Mery del Cerro (Crédito: IG @uy.furniturerental)

Allí, se ve que predominan los muebles de madera, al igual que los pisos. Incluso los patines de sus hijas permanecen en el porche para que los usen afuera y no marquen el interior. Tiene varios rincones con especiales detalles como juegos de living con alfombras decorativas, y un hogar a leña en el que se refugian cuando hace mucho frío.

La mesa del comedor es redonda y de vidrio, y dicho ambiente da a la galería -en donde hay otro juego de mesa y sillas- y al jardín, en el que se ve un gran espacio con pasto para jugar y disfrutar al aire libre. En la segunda planta mostró la habitación que comparten sus hijas con una cama individual para cada una, mientras que la suya es en suite con baño y vestidor.

Rincón decorado especialmente para Mery del Cerro (Crédito: IG @uy.furniturerental)

Otro sector de la nueva casa de Mery del Cerro (Crédito: IG @uy.furniturerental)

Seguir leyendo: