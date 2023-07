Un actor argentino denunció haber recibido amenazas de muerte en España tras viralizarse una fake news

Juan Diego Botto recibió amenazas de muerte en España (Franco Fafasuli)

Juan Diego Botto nació en la Argentina y partió muy pequeño al exilio en España, cuando su familia debió abandonar el país debido a la irrupción de la dictadura militar de Videla. Bien temprano, a los ocho, debutó en una película como actor (sus padres pertenecían al oficio) y desde entonces no paró.

Se hizo muy conocido en la Argentina-aunque ya había actuado bajo las órdenes de Ridley Scott o Ana Belén- por su participación en el film Martín (Hache), de Adolfo Aristarain, en donde interpreta al hijo de unos argentinos exiliados en España, y el año pasado dirigió su primer largometraje En los márgenes, que plantea una profunda crítica social y que fue elogiado por la crítica.

La noticia apareció en un portal denominado Burbuja, el que se autodefine como ‘’foro de economía, política, inversiones, bolsa, criptomonedas, actualidad y algo de ocio”. Allí, el titular, en tono de textual, aseguraba: “Juan Diego Botto: ‘Si llega VOX al Gobierno, entenderé que vuelva ETA’”.

Lo que en un principio fueron insultos y amenazas por quienes tomaron en serio las palabras escritas, comenzó a subir el tono hasta llegar al punto en que el aludido debiera presentar una denuncia y comenzar las acciones legales correspondientes, como él mismo detallara.

“Me mandan esta captura de un foro en el que se me atribuye una frase que obviamente jamás he dicho, ni se me pasaría por la cabeza siquiera pensar. Así funciona la extrema derecha; mienten y alimentan su odio sobre falsedades”, explicó el intérprete en un mensaje a través de su cuenta de Twitter en la que compartió una imagen del foro y el textual, que luego sería retirado.

La fake news que derivó en las amenazas al actor y director argentino

Tras habérsele atribuido haber comparado un partido político con la organización terrorista ETA, los comentarios no tardaron en llegar: “Este hijo de puta está pidiendo a gritos que le suban a un helicóptero a darse un paseo como hicieron con el terrorista de su padre”, es uno de los tantos recibidos, que comienza expresando: “Este argentino montonero, hijo de terrorista, está muy nervioso ante la llegada de Vox y la pérdida de las subvenciones con las que se paga la coca y las jovencitas”

Botto, en sus redes, se refirió a esos mensajes: “Quien ha colgado la noticia falsa acusa de terrorista a mi padre y pide que me tiren de un helicóptero como hizo la dictadura militar Argentina con mi padre. (Eran aviones no helicópteros pero en fin...) Matar a quien piensa diferente apoyado en mentiras...”, a la vez que expresó: “Al margen de la denuncia a la Policía y las acciones legales pertinentes, lo relevante es reflexionar sobre toda una estrategia de odio, de voluntad de exterminar a quien piensa distinto apoyado en falsedades, bulos noticias falsas. Así hemos llegado hasta aquí”.

Además, el actor explicó en elDiario: “Pensar que alguien ponga en mi boca una barbaridad semejante. Eso es lo primero que me ha resultado ofensivo. Jamás he dicho eso. Jamás se me pasaría por la cabeza decir eso, y luego está lo que eso genera”.

Tras la sorpresa por la noticia falsa, el actor leyó los comentarios que surgían. “Hemos buscado el origen y la persona que había puesto ese comentario, obviamente sin citar ninguna fuente porque es imposible citar ninguna fuente, porque eso no lo he dicho en mi vida, pone otro comentario donde dice que soy hijo de un terrorista, que yo mismo soy un montonero y que merezco acabar como mi padre. Después de eso hay un montón de comentarios en el foro donde hay mucha gente que pide mi muerte. Evidentemente no es algo cómodo, es molesto, es punible penalmente y haré lo que corresponda legalmente”, cerró Juan Diego Botto.

Seguir leyendo: