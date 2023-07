Carmen Barbieri tomó una drástica decisión a sus 68 años: “Es difícil” (Video: Mañanisima)

Este miércoles Carmen Barbieri realizó una contundente declaración al aire de Mañanisima, el programa que conduce por la pantalla de Ciudad Magazine junto a Pampito y Estefi Berardi. Con su habitual estilo frontal, ese que construyó en años de escenario y estudios de televisión, supo construir un vínculo con su público, al que hace parte de algunas de sus cuestiones más íntimas.

Ahora, la actriz hizo pública la importante decisión que tomó a sus 68 años, la cual cambiará su vida y sus hábitos diarios. “No estoy comiendo nada de carne. No voy a comer nada que haya estado vivo, nada con ojos”, comenzó diciendo la conductora y sumó: “No es de un día para el otro, pero no estoy comiendo nada con ojos. Ya estoy histérica”, reconoció sobre la decisión que tomó respecto a su alimentación.

A raíz de este anuncio, Carmen explicó por qué decidió encarar esta nueva dinámica y habló de la preocupación que siente al aumentar de peso por el consumo de procesados y carbohidratos. “Me levanto con una panza. Es que estoy comiendo muchas harinas. Tengo que hablar con una profesional para no engordar. Dejé de comer las carnes, pero estoy comiendo mucha harina y muchas verduras”, sostuvo la conductora.

“No quiero comer nada con ojos. Es difícil, pero estoy cambiando mi vida y estoy contenta. Todo lo demás me angustia, si como algo que estuvo vivo”, concluyó Carmen y habló de cómo se siente anímicamente a raíz de esta modificación en sus hábitos alimenticios. ”Estoy rara. No de mal humor, pero estoy más loca que nunca”, admitió.

Carmen celebrando el Martín Fierro que ganó su hijo, Fede Bal

Hace un mes aproximadamente, la conductora afrontó un preocupante episodio con su salud, que afortunadamente terminó siendo nada más que un susto. Después de transitar varias jornadas con problemas respiratorios, decidió pasar por la guardia de la Clínica Zabala para un control médico. Allí, los doctores tomaron la determinación de hospitalizarla para hacerle una serie de chequeos. Sin embargo, lo que en principio iba a ser una internación de solo 24 horas, terminó extendiéndose ya que le diagnosticaron un cuadro de “neumonía atípica” y le colocaron un suero para suministrarle la medicación.

La demora en el alta de la capocómica, obviamente, generó preocupación entre sus seguidores, sus amigos y en su hijo, Fede Bal, que por razones de trabajo se encontraba fuera del país grabando Resto del mundo. Pero lo cierto es que, a pesar de que su salud requiere de cuidados especiales por las secuelas que le dejó el coronavirus que contrajo en 2021 y que le causó serios daños en sus pulmones, la situación de Carmen nunca revistió gravedad.

Actualmente se encuentra feliz conduciendo el ciclo por la pantalla de Magazine, también siendo jurado de Los 8 Escalones y ahora le sumó el cambio en sus hábitos alimenticios. Nicole Neumann, su compañera en el ciclo de El Trece, es una referente en el compromiso con el mundo animal y el medio ambiente, y en más de una oportunidad charlaron sobre esta posibilidad que finalmente llegó a su vida.

