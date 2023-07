La salida familiar de Aníbal Lotocki y su reacción cuando le preguntaron por la salud de Silvina Luna

Aníbal Lotocki fue a ver la función del circo Rodas

En febrero de 2022, el médico Aníbal Lotocki fue condenado a 4 años de prisión de cumplimiento efectivo, por lesiones graves y 5 de inhabilitación para ejercer su profesión por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional (TOC) porteño N° 28 luego de las denuncias efectuadas por Silvina Luna, Gabriela Trenchi, Stefanía Xipolitakis y Pamela Sosa damnificadas por mala praxis.

Desde el 13 de junio pasado, Luna se encuentra internada en terapia intensiva del Hospital Italiano atravesando un delicado cuadro a causa de una hipercalcemia que le produjo una insuficiencia renal luego de las cirugías estéticas que le realizó Lotocki en el 2013. Su estado es evaluado minuto a minuto, con recaídas y pequeñas mejoras, acompañada por su hermano Ezequiel y su círculo íntimo mientras sus colegas y la opinión pública se une en cadenas de oración pidiendo por su mejoría.

En este panorama, Aníbal Lotocki sigue adelante con su vida, y a pesar de la condena continúa en libertad y operando. Días después de conocerse la gravedad del cuadro de Luna, dio una nota a Telenoche donde esgrimió su defensa. “Mis pacientes saben que no soy cirujano plástico”, aseguró al comienzo de la charla con Nelson Castro y Dominique Metzger. Luego, sostuvo que no tiene responsabilidad en el cuadro que atraviesa la ex Gran Hermano y lanzó: “Ella es mi única paciente que tiene insuficiencia renal”.

“He dejado de venir a televisión porque no puedo explicar nada, esto de que el producto está aprobado y que no tiene nexo causal lo he dicho en muchos programas, por eso opté por ir a la Justicia. En mis redes sociales he mostrado elementos y pruebas donde explico todo lo que sucedió. La gente que cree en mí, no mira televisión o no se guía por lo que dicen en la televisión”, afirmó el médico en el estudio de televisión de El Trece.

A diez días de aquella aparición televisiva, Lotocki asistió el sábado a la función de las 15.30 del Circo Rodas en compañía de sus hijos. El doctor arribó al predio ubicado en Crovara y General Paz con la función empezada y se dirigió a las butacas asignadas con pochoclos y gaseosas. Al ser reconocido por alguno de los asistentes, cambió de posición y se retiró minutos antes de que terminara el espectáculo, buscando evitar las aglomeraciones.

El dramático mensaje de Silvina Luna antes de entrar al quirófano

Pero a la salida algunos asistentes lo reconocieron y le realizaron algunas preguntas respecto al delicado cuadro de salud de Silvina Luna, entre los que estaban la productora periodística Patricia Mirasola y Fernando Maldonado, relacionista público del show, quien aclaró que el médico no fue invitado sino que abonó los tickets.

Durante la improvisada requisitoria periodística, Lotocki se declaró inocente respecto al cuadro de Silvina Luna. “Es la apreciación de cada persona cómo lo ve y cómo lo percibe. Tiene un virus intrahospitalario”, señaló, y agregó que, si bien se siente mal por la situación que atraviesa la modelo, no siente culpa de hacer su vida normal durante su internación. Además, aclaró que no está inhabilitada ni la clínica ni él como profesional para seguir operando.

Los testigos aseguraron que Lotocki buscaba pasar desapercibido, pese a que muchos asistentes lo reconocieron, pero que una vez que fue abordado no hizo nada para evitar. “Parece que tuviera un discurso armado. Nunca se sintió mal, no agachó la mirada, ni percibió que estaban sus hijos”, señalaron. Lo curioso del caso es que una de las protagonistas del espectáculo es Gladys Florimonte, amiga de Luna y una de las principales impulsoras de la cadena de oración, y quien en reiteradas ocasiones cuestionó públicamente la actuación del doctor.

