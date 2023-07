Nicole Neumann compartió el gesto que tuvo su hija Sienna en medio del conflicto con Indiana Cubero

Nicole Neumann sigue atravesando una crisis con su hija mayor Indiana, fruto de su relación con Fabián Cubero. En diciembre pasado, la adolescente decidió dejar la casa materna que compartía con sus hermanas para irse a vivir con su papá. Recientemente, trascendió que el conflicto entre madre e hija estaría en la Justicia, ya que Indiana habría pedido protección contra violencia familiar.

En medio de este contexto, la modelo compartió en sus historias de Instagram una caminata que hizo con su hija Sienna el sábado por la tarde. Además, contó que la pequeña le había dado un tierno regalo. “¿Quién me regaló la florcita tan linda?”, preguntó Nicole luciendo la flor detrás de la oreja. Luego, la conductora le dio a su hija un beso en la frente a modo de agradecimiento por el obsequio.

De esta manera, dejó ene claro que tiene una muy buena relación con Sienna, quien cumplió 14 años la semana pasada. Para celebrarlo, su mamá organizó un festejo con las amiguitas de la niña, su hermana Gege, su pareja Manu y sus seres queridos. “¡¡¡Feliz feliz en tu día y siempre bebita de mamá!!!”, escribió en las redes sociales.

Indiana no estuvo en esta celebración, ya que desde que comenzó el conflicto con Nicole, no participa en las reuniones familiares. Desde el año pasado, la adolescente había dejado de hacer viajes al exterior con su madre y sus hermanas. Incluso, hay una gran incertidumbre respecto a su participación en el casamiento de Nicole y Manu que se llevaría a cabo en diciembre próximo.

Nicole Neumann y su familia

Por otra parte, Fabián Cubero sorprendió a sus seguidores al compartir en sus redes sociales una imagen particular, una semana después de que la exjurado de Los 8 Escalones subiera fotos junto a sus dos hijas menores, Allegra y Sienna, en Posadas, Misiones, adonde viajó para acompañar a su novio en una fecha de Turismo Carretera.

El mensaje de Fabián Cubero

En esta oportunidad, el exfutbolista publicó un boomeran con la imagen de su parrilla, arrobando a su hija Indiana y la panelista de Ariel en su salsa y madre de su hijo menor, Luca. “Hoy sale entraña”, escribió Poroto. Y lo que para muchos podría ser solo una postal cotidiana, teniendo en cuenta que Nicole es vegana e intentó inculcarle a sus hijas el respeto por los animales, bien puede interpretarse como una chicana. Máxime, teniendo en cuenta que el tema de la alimentación fue uno de los tantos motivos que se mencionaron como posibles detonantes del distanciamiento entre Neumann y la jovencita.

El deportista fue quien confirmó la crisis entre Indiana y la modelo durante una entrevista que le dio a la revista Pronto. “Ya se sabe que Indiana está viviendo conmigo y esa es la realidad. Quiere vivir conmigo, que soy su papá, porque no se estaba sintiendo cómoda en lo de su mamá. Simplemente tomó la decisión de venirse a vivir conmigo”, aseguró el exjugador de Vélez.

“Hace un tiempo ya que no ve a la mamá y será un tema que definirá Indi y ella misma verá qué quiere de acá en adelante. La veo contenta y obviamente que si le pasa algo, a mí no me lo demuestra. Ella está bien, contenta y se la ve todo el día sonriente. Disfruta de estar con su hermano, conmigo y se lleva muy bien con Mica. Hace varios meses que no ve a la mamá y hasta ahora no tuvo momentos en los que la vimos decaída o triste”, cerró Fabián.

Seguir leyendo: