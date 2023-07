El diálogo picante entre Yanina Latorre y Vicky Xipolitakis en la previa de los Martín Fierro 2023: “¿Me tenés miedo?”

El dialogo picante entre Yanina Latorre y Vicky Xipolitakis en la previa de los Martín Fierro (Telefe)

La televisión argentina disfruta de su gran fiesta de cada año en la entrega de los premios Martín Fierro. La habitual ceremonia organizada por la Asociación de Periodistas de la Radio y la Televisión Argentina (APTRA) se celebra en el Hotel Hilton, donde desde las 21 empezarán a abrirse los sobres y a develarse los ganadores.

En la previa de la fiesta, Vicky Xipolitakis y Damián Betular fueron los encargados de recorrer las habitaciones del hotel en busca de la intimidad de algunos nominados que esperaron la gala hospedándose en el edificio ubicado en Puerto Madero. En esa tarea, la Griega golpeó la puerta del camarín de Ángel de Brito, nominado a mejor conductor por LAM, quien todavía de sport se prestó al diálogo distendido.

En un momento, la improvisada movilera quiso saber cómo eran las angelitas en la intimidad. “Medias jodidas algunas, más tranquilas las otras, se llevan bien, se llevan mal. Vos sabés cómo son los paneles”, replicó el conductor, que eligió no dar nombre. La integrante de Cortá por Lozano aprovechó la confianza y blanqueó que de todas las angelitas, la que le daba más miedo es Yanina Latorre. “Me dijeron que es terrible”, admitió Vicky, pero Ángel defendió a su compañera. “Es un sol”, respondió.

Ángel de Brito y Yanina Latorre, nominados en el Martín Fierro 2023

En ese momento, se escucharon tres golpes en la puerta. Y del otro lado estaba ni más ni menos que la propia Yanina, quien compite como mejor panelista. “Hola hermosa. Estábamos hablando bárbaro de vos, qué lindo verte”, la saludó la Griega, cambiando de un momento a otro su tono, algo que percibió enseguida Latorre, que no le creyó.

“Me tenés miedo, ¿no?”, le preguntó la rubia, pero Xipolitakis se mantuvo en la misma línea. “Vos estás nominada a mejor panelista y quería saber si siempre estás atenta a todo. Y es verdad”, la elogió, lo que motivó la inmediata respuesta de la angelita. “Sos tan falsa”, le contestó siguiéndole el juego, y provocando las risas de los tres. “Mañana haceme acordar que la hago bolsa”, cerró Yanina, con la complicidad de Ángel.

Ya aclarada la situación, Vicky le pidió a Yanina que luzca el diseño que le había preparado Jorge Rey. “¿Como se prepara una angelita?”, quiso saber La Griega. “Soy más que una angelita. Vine temprano, me preparé en mi habitación. Estoy feliz, me vengo a divertir, a comer, a buscar chismes a criticar a todo el mundo. Si gano bien, y si no, feliz de estar y participar”, afirmó Yanina, quitándole dramatismo a la premiación, en una terna en la que compite con Sol Pérez, por Gran Hermano. El Debate, y Mariel Di Lenarda, por Nosotros a la mañana. Habrá que estar atentos a la edición del lunes de LAM, para ver si además de debatir las premiaciones y las mejores anécdotas de la fiesta, queda lugar para una segunda vuelta entre Yanina y Vicky.

Seguir leyendo: