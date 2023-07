La previa de Karina Mazzocco para deslumbrar en los Martín Fierro 2023 con un diseño bordado a mano que se llevó todas las miradas

Karina Mazzocco

Este domingo llegó finalmente la tan esperada premiación de los Martín Fierro 2023 y para estar acorde a la ocasión, el mundo del espectáculo se vistió de gala para lucir por la alfombra roja los diseños más espectaculares, llamativos y con historias para contar.

En esta ocasión la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentina (APTRA) recibirá a cientos de invitados y nominados para celebrar la noche más importante para la televisión argentina. Y una de las figuras del momento, Karina Mazzocco, quien está liderando un éxito con A la tarde, está entusiasmada por su nominación y la del ciclo de América. Es por eso que se preparó con suma atención y detalle para la ocasión, y se llevó todas las miradas.

La conductora de América deslumbró con el vestido realizado por Nuria Bueno

Una semana antes a la gala, la reconocida conductora craneó todo su outfit y en diálogo con Teleshow reveló cómo se preparó para la ceremonia y por qué eligió cada una de sus prendas pensadas y complementarias entre sí. “Este año decidí hacer un vestido que fuese la antítesis del que usé el año pasado. La diseñadora vuelve a ser Nuria Bueno y a diferencia del año pasado, que era un vestido voluminoso, opté por algo al cuerpo, que tenga cierta transparencia”, comenzó diciendo Karina.

“El del año pasado, el vestido fue negro, por lo tanto, el de este año es off-white. El año anterior no tenía ni una sola piedra y este año el vestido es completamente bordado a mano. Las líneas del vestido son al cuerpo, con un hombro al aire y es asimétrico también. Todo lo que no era el del año pasado es el de este año, jugué con eso”, reconoció Mazzocco, que es amante de la moda y el buen gusto. Y acierta, porque cada look que elige la hace brillar y siempre integra la nómina de las mejores vestidas.

“El del año pasado, el vestido fue negro, por lo tanto, el de este año es off-white", reconoció Karina

Su equipo de trabajo está conformado por la diseñadora Nuria Bueno, su estilista es Celina González Balcarce, para pelo y maquillaje está trabajando junto a Soledad Vergara y con respecto a las joyas elegidas son de Cipriano y el clutch también, haciendo juego con el color del vestido de SoyOdraz.

Karina aprovechó la charla con este medio para reconocer el gran equipo que hacen con los profesionales que trabaja. “Me siento muy bien, muy comprendida por la diseñadora, entiende siempre al pie lo que yo quiero y creamos juntas este vestido, y bueno también supervisa mi estilista con la que hacemos todos los vestuarios”, sostuvo y agregó: “Mi maquilladora es Soledad que también me peina hasta último momento no sabíamos si iba a ser suelto o recogido. Con respecto al maquillaje optamos siempre por algo fresco, para resaltar la belleza de la piel. No nos gusta cargar mucho maquillaje”.

Sobre su pelo, la conductora de América finalmente lució un recogido en una media cola con ondas, y el cabello bien tirante, el cual combinó perfecto con el atuendo. “Las joyas son de Cipriano, siempre uso joyas de ese lugar, me encantan y venimos teniendo una relación desde hace muchísimos años, así que este año y en esta oportunidad en que mi programa está nominado no pueden faltar”, cerró la conductora que combinó el vestido con dos anillos de diamantes aros tipo argollas, también de brillantes al igual que el clutch.

El figurín que la diseñadora Nuria Bueno hizo para visualizar el vestido que luego lució Karina en los Martín Fierro

Nuria también diálogo con Teleshow y explicó detalladamente el diseño que crearon junto con Mazzocco para los Martín Fierro. “Fue realizado a medida sobre su cuerpo bajo la técnica Moulage, combinado con un corte sirena y cauda. Marcando tendencia utilizamos transparencia total y brillos en pedrería en su bordado, respetando una línea orgánica floral con tul de base color off white y plata. El género utilizado de base es tul bordado que fue personalizándose a medida que se modeló el diseño sobre el cuerpo”, sostuvo la profesional y explicó: “En oposición al año pasado decidimos trabajar una figura más lineal y sin volumen dejando el cuerpo y sus curvas como principal impacto. En su estructura utilizamos una corsetería translúcida y nos inspiramos en los años 50′ para realizar su corte”.

“Para mí vestirla a ella siempre es un placer porque es una mujer súper dócil y se entrega enseguida a las propuestas. Siempre es un desafío vestir a una figura, pero en el caso de ella yo la quiero y la aprecio un montón. Así que para mí es un placer“, aseguró Nuria sobre la posibilidad de trabajar con la conductora de América.

Además, Karina realizó un análisis sobre la moda en una gala de semejante magnitud sobre qué usar o dejar de usar. “Para mí eso tiene que ver con las ganas que uno tiene de mostrarse, de compartirse y de comunicar. Me parece que es la gran gala del año, por lo tanto está bien acomodarse a que sea un vestido de súper súper mega fiesta. Es la única oportunidad que hay, o bueno, cada vez quedan menos porque cada vez hay menos de esas citas. Igual los que van y proponen cosas innovadoras a mí me divierten un montón”, enfatizó la conductora que se encuentra con expectativas sobre lo que ocurrirá esta noche.

Por su parte Karina, cerró sincera: “Cada vez estoy más relajada con respecto a criticar a la gente que decide ponerse tal o cual cosa, me parece que eso ya pasó de moda, me parece que los criticones del sillón son muy mala onda y cada uno hace y se pone lo que realmente tiene ganas y lo que lo hace sentir bien. Así que yo estoy más para ese lado que con el dedito acusador”.

