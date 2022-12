La dura pelea entre Andrea Taboada y Fernanda Iglesias en vivo: “¿Vas a venir a pegarme otra vez?”

La dura pelea entre Andrea Taboada y Fernanda Iglesias: "¿Me vas a venir a pegar de nuevo?" (Foto: Captura América)

Si bien LAM, el ciclo que conduce Ángel De Brito por América, se caracteriza por intensas peleas entre sus panelistas, hay algunas que quedan en la memoria de todos. Tal es así, que hace unos días surgió una discusión retro entre Nazarena Vélez y Marixa Balli, reciente incorporación al panel del programa de chimentos.

“Ustedes se la pasaron matándose con medio mundo y ahora ven todo positivo, de repente, todo color de rosa”, apuntó De Brito en cuanto al tono conciliador que ambas quisieron ponerle a esa mediática puja. “Pero nuestras peleas eran en serio, por favor. Eran en serio, eran grosas”, dijo Balli. “Nosotras nos agarramos fuerte, también”, acotó Naza. “¿Ustedes se pelearon? ¿Ahora me lo venís a decir?”, se sorprendió Ángel. “Seeee”, confirmó la mamá de Barbie Vélez.

“Las pioneras de las peleas yo creo que fuimos (Mónica) Ayos, Nazarena y yo. Lo que pasa es que no estaba LAM. Era otra etapa, donde tampoco estaban las redes sociales. Una movida diferente”, puso en contexto quien cantó “La Cachaca”. “¿En que momento historico discutieron ustedes?”, quiso saber el conductor. “En el 90 y pico”, le recordó Balli. “Unas cuántas nos peleamos nosotras”, sumó Naza. “Sí, varias veces nos hemos agarrado”, confirmó Marixa.

Nazarena Vélez y Marixa Balli revivieron una pelea retro entre ellas (Foto: Captura América)

“¿Se odian?”, preguntó, ponzoñosa, Yanina Latorre. “¡No!”, desmintió Vélez, pero agregó data sobre el desencadenante de la pelea: “La primera fue la de (Hernán) Caire, que ella salió a defenderlo”. Por aquel momento, el surgido en Jugate Conmigo era pareja de Naza y compañero en la conducción de Pasión de Sábado de Marixa. “Vos estabas laburando con él, vos estabas haciendo la conducción... Y ahí hubo algo....”, sumó Nazarena entre risas. Balli negaba, pero se terminó riendo también.

“Pasaron cosas, pasaron cosas. Hay cosas que ya no se cuentan, que caducaron. Aparte Nazarena ya no se acuerda. Hay que dejarlo así”, dijo Marixa como para conciliar. “Estábamos sentadas separadas. Ninguna se paró, fue de asiento a asiento”, contó como detalle. “Re conventilleras”, describió Naza entre risas.

En la noche del jueves, hubo un fuerte cruce entre dos panelistas que no terminó en risas precisamente, sino todo lo contrario.

La dura pelea entre Andrea Taboada y Fernanda Iglesias en LAM (Foto: Captura América)

La cuestión comenzó cuando Andrea Taboada estaba hablando sobre el problema de Rodrigo De Paul con su expareja Camila Homs. La panelista venía contando cómo había sido que el futbolista había denunciado a la mamá de sus hijos cuando Fernanda Iglesias la interrumpió. En ese momento, Andrea la frenó en seco y le dijo: “Si me dejás terminar de decir la oración se va a poder entender”, a lo que Fernanda le retrucó de inmediato: “Te enojaste”. Entonces Taboada, ya en otro tono, la miró fijo a los ojos y le disparó: “No, no me enojé, pero vos me interrumpís, si querés vení y pegame, como hiciste la otra vez”. Fernanda, muy incómoda, no se amedrentó y siguió diciéndole que se la nota muy enojada. Entonces Andrea volvió a arremeter, esta vez sin filtro. “¿Querés venir a pegarme para que me calle como hiciste la otra vez en Canal 13, que me diste una cachetada?”, le arrojó. De Brito intentó poner paños fríos con un comentario para Daniela Cardone, quien estaba de invitada y le dijo que ya le había dicho que este no era un programa tranquilo.

Taboada volvió a pronunciar la frase sobre que Fernanda Iglesias le había pegado y luego continuó con el desarrollo del tema De Paul. La panelista, ante esta exposición, se quedó pasmada, y solo atinó a sonreir de manera nerviosa, sin poder desmentir a su compañera.

