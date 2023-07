Cuestionaron a Karina la Princesita por frenar un show: “No quiero seguir cantando así”

Karina la Princesita frenó un show para buscar a los padres de unos niños que se perdieron y le confesó a un fan que la cuestionó

En las últimas horas, Karina La Princesita volvió a ser noticia, esta vez por una situación que la tomó por sorpresa arriba del escenario. La referente de la movida tropical, que viene manifestando en reiteradas oportunidades sus problemas de salud, tuvo que interrumpir su show en la localidad de San José, Entre Ríos, por un imprevisto que derivó en un llamado de atención para sus seguidores

En cuanto al sonido, la performance y el público todo estaba en orden hasta que en un momento Karina percibió un detalle que no pudo dejar pasar: había dos niños que estaban perdidos. En ese momento, la profesional decidió actuar con prudencia y frenó su show, explicó lo que estaba ocurriendo y avisó por el micrófono para que los padres o aquellos los habían acompañando se reencontraran con los pequeños, dando algunas características de los menores.

“Ella es muy chiquitita y no habla, no puede decir ni cómo se llama. Está de pantaloncito rosa, de camperita animal print y no sabe cómo se llama. Mamá, papá, abuela, quien haya venido con ella, por favor miren al escenario”, comenzó diciendo la artista, con uno de los niños de la mano.

“Chicos, no quiero seguir cantando así. No voy a cortar el show, voy a seguir obviamente, pero me parece más importante esto”, reconoció la rubia y expresó por qué la movilizó tanto el tema: “Yo soy mamá, yo no puedo seguir cantando como si nada. Hasta que no encuentren a los papás de los niños perdidos no seguimos cantando”.

El momento exacto en que Karina está arriba del escenario con la niña que estaba perdida (Instagram)

Un rato después, y con la situación ya resuelta, la artista decidió grabar unas historias en su cuenta de Instagram para explicarle a sus más de tres millones de seguidores lo que había pasado. Y se enfocó en uno en particular que la había criticado por su decisión. ”Recibí un mensaje que me dejó pensando y necesito descargarme”, afirmó Karina indignada.

“Fue hermoso el show en Entre Ríos, no paré de recibir mensajes diciendo que el espectáculo fue precioso. Yo lo sentí, yo me doy cuenta cómo la pasa la gente y cómo la pasamos nosotros”, confesó la artista aunque explicó los motivos de su enojo. “A mí muchas veces me contratan para cantar menos de una hora y me suelo quedar casi dos horas, hora y media, porque tengo ganas y porque la paso bien y porque veo que el público la pasa bien”.

Lejos de quedarse callada, la Princesita invitó a la reflexión: “Por otro lado, tampoco me pagan para sacarme las fotos que me saco antes y después del show. En síntesis, a mí eso claramente no me jode. ¿Pero cómo puede quejarse de que yo pierda tiempo, que en realidad no es tiempo perdido, cuando los chicos se pierden?”, comentó enfurecida y cambiando el tono de voz.

Karina La Princesita durante su show en el Movistar Arena

“Cada vez que hago un show se pierde alguna criatura y están aterradas, llorando al costado del escenario. Yo podría delegar ese trabajo pero no, yo voy a parar todo y hasta que yo no vea que esos chiquitos me dicen: ‘Sí, es mi familiar’. O yo quedarme tranquila de que no lo va a llevar cualquier persona, no pienso seguir cantando”, indicó.

En tanto, la artista insistió sobre aquello que la llevó a empatizar con lo que estaba pasando en pleno show. “Soy mamá y si aún no lo fuese no soltaría la mano a esos chiquitos hasta no ver yo misma que van con sus familiares directos o con la persona que se encargó de llevarlos. No pienso soltarlos hasta ver que eso pasa”.

“Hace dos o tres shows, por ejemplo, una nena de nueve años se perdió, le dije que no la iba a soltar hasta que no viniera su mamá. Y me dice: ‘Muchas gracias, porque recién estaba perdida y un señor abrió la puerta y me quiso meter en su auto’. Eso lo contó en el escenario la nena”, recordó la cantante sobre otra situación similar que le había tocado vivir y cerró contundente: “Así y todo soy consciente de que si pasaron 10 minutos o 45 minutos, al show se le va a agregar ese tiempo y no se va a perder tiempo de show. Así que me indignó leer. Quéjense de lo que sea, pero no me pidan quedeje de dar a los chicos y chicas que se pierden en mano de sus familiares, porque no lo voy a dejar de hacer, le moleste a quien le moleste”, concluyó.

