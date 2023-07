Natalia Oreiro, Ricardo Mollo, Adrián Suar, Lizy Tagliani y más famosos en la avant premiere de Casi Muerta

El elenco de Casi Muerta, protagonizada por Natalia Oreiro, en la avant premiere de la película (Fotos: Ramiro Souto)

Este lunes 3 de julio por la noche se realizó la avant premiere de Casi muerta, la película dirigida por Fernán Mirás y protagonizada por Natalia Oreiro. La actriz uruguaya estuvo presente en esta función especial para invitados organizada en el Hoyts Dot y llegó acompañada de su marido, Ricardo Mollo. Sonrientes y radiantes, posaron brevemente para las cámaras -pese a la reticencia a los flashes que suele manejar el guitarrista, de perfil bajo- y se sumaron al nutrido grupo de famosos que no se quiso perder de la película.

Adrián Suar, Lizy Tagliani -acompañada de su marido Sebastián Nebot-, Facundo Arana -íntimo amigo de Natalia- Mike Amigorena y Natalie Pérez fueron algunas de las personalidades que llegaron hasta el shopping ubicado en el barrio porteño de Saavedra para la función. Y además de Oreiro y el director, también se presentó parte del elenco de la película, como Violeta Urtizberea, Paola Barrientos, Ariel Staltari y Diego Velázquez.

Natalia Oreiro llegó acompañada de su marido, Ricardo Mollo

Natalia Oreiro, entre Fernán Mirás y Adrián Suar

Paola Barrientos, Diego Velázquez, Natalia Oreiro, Violeta Urtizberea y Ariel Staltari: parte del elenco de Casi Muerta, junto con su director Fernán Mirás

El rodaje de Casi muerta -realizado entre Buenos Aires y la capital uruguaya Montevideo- finalizó en noviembre de 2022. “Es muy emocionante y fascinante terminar de rodar. Concluye la parte más compleja y a la vez más hermosa de este proceso. Ahora se viene la post producción donde entra a trabajar otro equipo de gente y la magia continua”, dijo Mirás al término de la grabación de su segunda película como director.

La historia de esta película abarca a María -Oreiro- y Javi -Velázquez-, dos amigos inseparables que se distanciaron en el último año. Sin embargo, cuando él se entera de que a ella solo le queda un mes de vida (solo hasta diciembre), se dará cuenta que la fecha de vencimiento de su amistad es el venidero Año Nuevo.

Javi decide regresar a Buenos Aires y deja atrás su vida ya establecida en Montevideo. Así se reencuentra con María y otros amigos de su juventud, Paula -Barrientos- y Lucas -Staltari-, en una situación muy poco feliz. Entre los protagonistas siempre existieron sentimientos románticos, pero actualmente Javi tiene novia, llamada Julieta -Urtizberea-, y está seguro de que su amor hacia María pertenece al pasado.

Lizy Tagliani asistió junto a su marido Sebastián Nebot

Natalia Oreiro se sacó fotos con las fans que fueron a ver la alfombra roja de la avant premiere de Casi muerta

Adrián Suar

Mike Amigorena

Facundo Arana

“Ella le pide a su amigo que la acompañe en sus últimos y locos 30 días de vida. Javi se queda, pero no sabe qué hacer con su otra vida. No quiere mentirle y tampoco herirla, y ambos comienzan una larga red de mentiras y enredos. María intenta encontrarle un sentido a su vida, o a su muerte. Se adentra en un disparatado camino hacia el fin, viendo qué cosas le han quedado pendientes y qué es lo verdaderamente importante. Javi y sus amigos la acompañan como pueden en este periplo, mientras que en Javi vuelve a nacer el amor por María. Hasta que todo estalla en Nochebuena, en la última cena”, reza la sinopsis oficial de Casi muerta, una adaptación de Bypass, una comedia de origen vasco que fue nominada a 15 premios Goya, incluidas las categorías de Mejor película y Mejor guion.

“Estábamos rodando Reloca, donde con Fernán hacíamos de pareja, y él acababa de estrenar su ópera prima, El peso de la ley. Es un drama con mucho humor y me encantó. Y pensé: ‘Este tipo es re buen actor, re buena persona y re buen director’. así que le dije que contara conmigo para su próxima película para el personaje que sea. Cuando me llamó le dije que sí antes de leer el guion”, contó recientemente Oreiro en una entrevista con El País de Uruguay acerca de cómo llegó a formar parte del proyecto Casi muerta.

“El guion me encantó porque es una comedia negra para reírse muchísimo. Y nos identifica a todos porque habla de las cosas que son inevitables, como la muerte. Y reírse del miedo que te causa la muerte me parece que es un punto de vista bastante particular en una comedia que tiene todos los ingredientes para que la gente se mate de risa y al mismo tiempo vaya por situaciones muy profundas. Pero es muy simple porque habla de cosas esenciales: el amor, la amistad, la vida y la muerte y cómo se replantean estos cuatro amigos el tema en relación a la posible pérdida de uno de ellos que, justo, es mi personaje”, agregó en la misma entrevista.

Natalie Pérez

Fernán Mirás, director de Casi muerta, junto a su mujer Eugenia Zicavo (Fotos: Ramiro Souto)

