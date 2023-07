La reacción de la China Suárez por las repercusiones de su nuevo tema

La reacción de la China Suárez después de estrenar el video de Desaniversario

El último viernes de junio, Eugenia La China Suárez publicó el primer single después de su separación de Rusherking. Enfocada cada vez más en su carrera de cantante, la ex Casi Ángeles estuvo durante los días previos generando expectativas sobre la salida del tema, que desde su título tenía mucho para decir de su última relación.

Y “Desaniversario”, el single en cuestión, cumplió con las expectativas. Dedicada según sus palabras “a todos los aniversarios que no pudieron ser. A veces no es una persona quien te rompe el corazón, es la frustración de algo que no pudo ser”, el tema prendió entre sus seguidores, que le dieron play en las diferentes plataformas musicales lo que provocó la alegría de la autora. Por ello, al ver las repercusiones en las redes, grabó dos mensajes de agradecimiento por haberla acompañado en esta aventura tan personal.

“Gracias por el apoyos, por los mensajes. Me encanta que les guste ‘Desaniversario’, que se sientan identificados, leo sus mensajes en Twitter, en Instagram, en YouTube, en todos lados. Gracias y los quiero”, señaló. Antes, en un institucional de la plataforma Spotify había ratificado estas palabras contando sus expectativas de cara al lanzamiento “Es lo que más me gusta, que se sientan identificados o identificadas, que es lo que busco yo en la música que escucho. Depende cómo me sienta, en qué etapa de mi vida esté”, señaló.

El agradecimiento de la China Suárez a sus seguidores después de estrenar el video de Desaniversario

“¿Cómo despertaron? Lxs leo”, preguntó durante la mañana, recién salida de la cama, e invitó a sus seguidores a compartir sus sentimientos a través de un reel de su Instagram. En otra publicación, ya llegada la noche, puso en una imagen el sentimiento de desamor que le habían provocado las historias de sus seguidores, que en YouTube compartieron sus experiencias en el amor y el desamor. “Estoy leyendo sus desaniversarios”, suscribió bajo su mirada triste y los emojis de un corazón roto y un rostro entre lágrimas para solidarizarse con ellos.

En el tema la actriz le canta a un desamor, a una expareja con la que no pudo cumplir su aniversario. De inmediato, lo primero con lo que se la relacionó fue con la coincidencia en la historia real que ella vivió con Rusherking, de quien se separó en abril pasado, un mes de celebrar su primer año de novios.

La publicación de la China Suárez por Desaniversario

En el videoclip de la canción -en el que además, aparece Magnolia, la hija que la China tuvo con Benjamín Vicuña, con quien también fueron papás de Amancio- la actriz aparece caminando por la orilla del mar y desojando un ramo de girasoles, mismas flores que aparecen en “Perfecta”, la canción que Rusherking escribió para ella cuando estaban juntos y en el que la actriz aparece como protagonista.

Yo me imaginé despertarme con vos y darte los buenos días. Sin darme cuenta que solo estaba en mi mente, quizás fue una utopía. Yo te di todo, pero a cambio solamente recibí este desaniversario”, canta la China en el estribillo del tema que sigue teniendo coincidencias con su historia de amor con Thomas Nicolás Tobar -el verdadero nombre de Rusherking- ya que anunció el estreno de su nuevo trabajo el pasado 24 de mayo, día en que la pareja hubiera cumplido su primer aniversario.

