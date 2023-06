El tenso momento entre Florencia de la V y un panelista de Intrusos por las declaraciones de Aníbal Lotocki

El cruce entre Florencia de la V y un panelista de Intrusos por las declaraciones de Aníbal Lotocki en medio de la internación de Silvina Luna

En medio de la internación en terapia intensiva de Silvina Luna en el Hospital Italiano, Aníbal Lotocki, el cirujano que le realizó un aumento de glúteos a la modelo en el 2010 y que derivó en las complicaciones de salud que viene arrastrando la modelo, dio una entrevista en Telenoche (El Trece). Las declaraciones del médico tuvieron un fuerte impacto en la opinión pública, y durante este jueves en diversos programas de televisión se debatió al respecto.

En el aire de Intrusos (América) analizaron los dichos de Lotocki y a partir de esto se desató un tenso cruce entre la conductora Florencia de la V y Sebastián Pampito Perello Aciar, uno de los panelistas del ciclo. “Los protagonistas de la jornada de anoche fueron Nelson Castro y Dominique Metzger, que fueron muy criticados...”, comenzó diciendo Flor en relación a la dupla periodística que dialogó con el médico. Y Pampito replicó: “Siempre el que hace la nota es criticado, la verdad es que consiguieron la nota y la hicieron impecable”.

A partir de esto, la conductora resaltó que desde el entorno de Lotocki les habían ofrecido hacer la entrevista en su programa pero que los miembros de la producción tomaron la decisión de rechazarlo. “Acá decidimos nosotros no hacer la nota, porque nosotros comprobamos con el tiempo que él aprovecha estas cosas para salir a hablar y después tiene más pacientes”, dijo de la V.

“Para mí, en mi opinión, era la nota. Nosotros acá como programa decidimos no hacerla, pero para mí estaba buena la nota”, argumentó Pampita. Pero la conductora decidió remarcar las diferencias y plantarse en su postura. Cuando tengas tu programa, lo vas a hacer”, le disparó al panelista. “Para mí, era extremadamente delicado, a mí me gustó la decisión que tomó la producción. Yo entiendo, pero hay ciertos límites que, particularmente, no quiero pasar”, fueron las razones que expuso Florencia.

Este jueves las noticias de la salud de Silvina Luna fueron más alentadoras a lo que venían siendo. En la noche del miércoles pudieron sacarle la asistencia mecánica, con lo que ya puede respirar por sus propios medios. Internada desde principios de junio, en las últimas dos semanas tuvo que ser trasladada a cuidados intensivos y a ser sedada para poder ser asistida.

“Me acaban de avisar que le sacaron el respirador a Silvina Luna y que pidió un vaso con agua. Eso habla de que está mejor, es una buena noticia”, celebró Mercedes Ninci en un móvil con Alguien tiene que decirlo (Radio Mitre) desde la puerta del hospital. En tanto, Ángel de Brito escribió en su cuenta de Twitter: “Anoche mientras hacíamos LAM extubaron a Silvina. Los médicos querían ver cómo pasaba la noche, y ya está consciente y hablando. ¡Pasó una buena noche!”, señaló celebrando la mejora. En la misma línea, el conductor actualizó el estado de salud de la modelo tras pasar su primera noche sin la respiración asistida.

“Está de muy buen humor. Está hablando perfectamente, reconoce a todo el mundo que la visita. Tiene apetito, quiere comer. Su hermano estuvo a sol y sombra todo el tiempo con ella, la está acompañando hace 15 días en la internación. Esto es importante porque dijeron que en estos días no la estaba cuidando nadie a Silvina, pero no es cierto. Ezequiel la acompaña desde siempre”, dijo De Brito.

Asimismo, contó que Luna pasó una “muy buena” noche tras despertarse de la sedación. “Estuvo despierta casi toda la noche. lo primero que hizo fue abrazar a su hermano, que estaba ahí. Obviamente, fue un momento de emoción para todos, inclusive para la gente del hospital que la está cuidando. Estaba un poco boleada, confundida. pero cuando empezó a ver a su gente, reconoció a todos y querer hablar fue el primer impulso”, describió acerca de cómo se despertó la modelo.

