Difundieron los chats entre Silvina Luna y Aníbal Lotocki tras la cirugía que le hizo: “Me duele mucho”

El martes pasado se conoció la noticia que Silvina Luna está internada en terapia intensiva y con asistencia mecánica por medio de un respirador artificial en el Hospital Italiano. Si bien la modelo ya permanecía hospitalizada desde principios de junio, fue en los últimos días que su salud empeoró producto de una mycobacteria que le causó un problema respiratorio. Para combatirla, Luna se encuentra sedada y con respirador a la espera de una evolución en su cuadro de salud que, según confirmó el Dr. Guillermo Capuya este miércoles, es muy débil.

“El cuadro de Silvina es delicado, ayer hubo un intento de extubarla pero no se pudo porque está muy débil a nivel general”, dijo el director de Relaciones Institucionales del Sanatorio Finochietto mientras aclaró que la modelo no es su paciente pero que tiene información al respecto.

El problema de salud de la exGran Hermano comenzó en el año 2011 cuando Aníbal Lotocki le practicó una cirugía plástica en sus glúteos. En ese momento, le colocó metacrilato en amplias zonas del cuerpo que, según se investigó en la Justicia luego de la demanda que le inició la modelo un tiempo después, le produjo una hipercalcemia que tuvo como consecuencia una insuficiencia renal.

En los últimos tiempos, Silvina necesitó hacerse diálisis tres veces por semana durante 4 horas cada vez para que sus riñones puedan desintoxicarse con la ayuda de la máquina porque no funcionan por sí solos. Así las cosas, Luna está necesitando un trasplante renal para poder retomar su vida de siempre aunque, según afirman los especialistas, primero tiene que combatir la infección que la aqueja y estabilizar su organismo, que está en estado crítico.

En ese contexto, se conoció un intercambio de chats entre la modelo y el médico luego de la cirugía plástica que le realizó enel 2012. En TN Central, difundieron la conversación entre ellos en donde se pudo leer a la modelo pidiéndole ayuda a Lotocki ante los dolores que tenía.

“Hola Aníbal, te cuento que ya estoy en Ibiza, re engripada y con fiebre. No sé si la fiebre viene de la inflamación en la cola”, se leyó en los primeros mensajes que le había enviado Silvina al médico. Luego, continúan: “Donde me rellenaste tenía un hematoma, me duele que casi no puedo sentarme”.

Más adelante, la modelo sigue explicándole lo que le sucedía. “No sé si fue el avión o el calor de acá pero empeoró y me duele mucho”, le decía preocupada por su estado físico y por el malestar que sentía. Enseguida, ella le consultó por las consecuencias que podría causarle: “¿Hay posibilidad de que se infecte eso? Los pinchazos siguen”. En otra secuencia, Silvina le detalla a Lotocki: “Tengo algo duro alrededor del muslo, ¿se pudo haber encapsulado?”.

De ese modo, se pudo leer las dudas que la modelo ya tenía apenas un tiempo después del posoperatorio. Luego, vinieron las respuestas del médico: “Lo que sentís es parte de la cicatrización”. “Necesitás masajes o drenajes en la zona”. También le sugiere que se mantenga activa y se mueva. “Tenés que empezar a hacer gimnasia”.

Ante la continuidad de las consultas de Silvina desde España, Lotocki le recomendó “tomate un ibuprofeno que con eso se tiene que solucionar la cuestión”. Todos estos chats forman parte de la causa judicial que la modelo le inició al médico por mala praxis. Según informaron en el ciclo de TN, allí está toda la historia clínica de ella y están declarando los médicos que la están atendiendo en la actualidad y también los que la atendieron previamente, donde cuentan los propios doctores que ella lo que tenía eran granulomas en los muslos y tenía tumoraciones producto del material que le había colocado en el cuerpo en cantidades que no son las permitidas.

