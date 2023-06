Kike Teruel cruzó a José María Listorti por sus dichos contra Los Nocheros: “Es una persona mediática”

Kike Teruel cruzó a José María Listorti por sus dichos contra Los Nocheros (Video: Mitre Live)

A pocos días de dar su último concierto con Los Nocheros, Kike Teruel reavivó una vieja polémica con José María Listorti que se inició a mediados de 2021. Por aquel entonces, el humorista y conductor había cuestionado al conjunto folclórico por haber tomado la decisión de no vacunarse contra el coronavirus. “Me parece un acto de egoísmo terrible porque no es así, necesitamos en la inmunidad de rebaño y si no váyanse solos los cuatro a vivir a una isla quietitos”, había declarado José María en ese momento. Pese a esto, el grupo originado en Salta decidió no salir al cruce de Listorti.

Pero ahora y en una entrevista, Teruel decidió volver sobre esos dichos y cruzó con dureza a quien hoy es protagonista de la obra musical Matilda. “Yo a José María lo conozco por las cosas que hacía con Tinelli, que eran siempre cosas graciosas y a veces se ridiculizaba. Lo conozco por eso nomás y no sé por qué se la agarró así con Los Nocheros”, comenzó diciendo el cantante en diálogo con Juan Etchegoyen para el ciclo Mitre Live.

“Cuando ven que de algo pueden salir, salen y hablan. Yo creo que le pasa por hablar de algo que en ese momento estaba de moda. He ido al programa de Marcelo y nunca tuve problemas con él. No sé por qué se enganchó, capaz que era socio de algún laboratorio”, agregó Teruel con suma ironía.

Kike Teruel

Con cierto enojo, Teruel agregó que no le sorprendieron los dichos de Listorti. “Le faltó el respeto a los chicos porque ellos no dijeron nada. Lo tomo como de quién viene: una persona mediática que siempre busca eso”, cerró.

En junio de 2021, y en plena pandemia, Teruel había sorprendido al hablar en contra de las vacunas que aparecieron para prevenir el coronavirus, mientras promocionaba un show por streaming. En aquella ocasión dijo que ni él ni sus compañeros de la banda tenían pensado aplicarse la primera dosis ya que no sienten confianza. Esto motivó a que muchas personas los criticaran, entre ellas, Listorti, quien en una entrevista expresó su indignación.

“No puedo entender cómo hay gente que está en contra de la vacuna, me parece de un grado de ignorancia terrible. El otro día los escuchaba a Los Nocheros, a quienes amo y me parecen brillantes como músicos. Dar el mensaje de que no se van a vacunar porque ‘están sanos’, me parece un acto egoísta”, dijo también en diálogo con Etchegoyen en Mitre Live. “Estamos en la inmunidad de rebaño y si no váyanse los cuatro a vivir a una isla quietitos. Es el ABC de la vacuna. Pasó lo mismo con la vacuna contra la polio, es una cuestión de emergencia”, agregó José María.

José María Listorti

“Ningún científico y ningún gobierno te va a dar una que te haga mal. A lo sumo la vacuna no te hará nada, eso es lo peor que te puede pasar. No te va a cambiar el ADN ni a imantar la cuchara. No te vas a morir por vacunarte, te vas a morir por contraer COVID-19 a lo mejor. No entiendo a la gente que está en contra de las vacunas”, cerró el comediante en aquel momento. Ahora, habrá que ver si le responde a Teruel.

