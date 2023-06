Su afrenta al machismo, el atentado en Manchester, la muerte de Mac Miller: los momentos que marcaron el recorrido de Ariana Grande

Ariana Grande cumple 30 años

Este lunes 26 Ariana Grande cumple 30 años y sus millones de fans alrededor del mundo aprovechan la ocasión para celebrarla una vez más. La diva pop nacida en Florida, Estados Unidos y de ascendencia italiana, es parte de la industria del espectáculo desde muy pequeña: antes de cumplir los 10 años, ya había integrado elencos de los musicales Annie, El Mago de Oz y La Bella y la Bestia.

A los 14 años fue parte del musical de Broadway titulado 13 y allí obtuvo su primer gran reconocimiento, al ser considerada la Mejor Actriz de Reparto según los National Youth Theatre Association Awards de 2006. De allí dio el salto hacia la televisión y en poco tiempo se convirtió en referente para muchas adolescentes norteamericanas. Sin embargo, ella tenía otros planes: estaba decidida a enfocarse en la música.

Su primer álbum salió en 2013 y lo bautizó Yours Truly, en el que ya insinuaba su inclinación por el r&b dentro de los límites del pop. “Baby I” fue uno de los grandes hits de ese trabajo y con el que comenzó a cimentar un recorrido que continuó con otros cinco discos: My Everything, Dangerous Woman, Sweetener, Thank U, Next y Positions, el último hasta ahora, editado en 2020. Con cada uno de ellos siguió sumando éxitos. Tanto que hasta junio de este año, ocupa el puesto número 8 de artistas más escuchados en todo el mundo en la historia de Spotify. En la plataforma de streaming, además, es la artista femenina más seguida.

Más allá de la música, que es por lo que Ariana está en boca y oídos de millones en el mundo, en su recorrido hubo cinco momentos que la definieron más allá de lo artístico y que para al menos dos generaciones la volvieron icónica.

Ariana Grande dando un show en Buenos Aires, en 2018

1. Victorious, la serie que la lanzó al estrellato

Su primer gran momento de fama se dio tres años antes del inicio formal de su carrera musical y fue interpretando a Cat Valentine, uno de los personajes más recordados de la serie juvenil emitida por la señal Nickelodeon entre 2010 y 2013.

En esas cuatro temporadas, Ariana debió teñirse el pelo de rojo, un look que la hacía sobresalir en ese elenco. Grande participó de las bandas sonoras de la serie, interpretando algunas canciones escritas especialmente para el show; sin embargo, no pocas veces renegó de eso, al no sentirse identificada con el estilo bubblegum pop de las composiciones.

2. Su afrenta al machismo que la alejó de las entrevistas

En 2015, en plena transición compositiva entre su segundo álbum y el tercero, Ariana fue entrevistada en la radio Power 106 FM de Los Ángeles y enfrentó a los locutores después de una serie de preguntas superficiales. La que colmó su paciencia, aunque sin perder los modales, fue cuando le plantearon: “Si pudieras usar maquillaje o tu teléfono por última vez, ¿cuál elegirías? ¿Maquillaje o teléfono?”. La respuesta de Grande fueron otras dos preguntas: “¿Eso es lo que creés que las mujeres tenemos problemas en decidir? ¿Esto es lo que los hombres asumen que tenemos que decidir?”.

El locutor insistió porque no le creía que podía ir a cualquier lado sin su teléfono, pero ella le decía que sí, que era capaz de eso. “Puedo estar muchas horas, muchas horas sin teléfono. Cuando estoy comiendo con alguien me gusta estar presente, hablar, tener contacto visual...”, argumentó hasta que el hombro la interrumpió: “¡Mujeres, escuchen! Aprendan, por favor”. “¡Los varones tienen que aprender! Empezando por vos, amigo”, cerró Ariana, indignada. A partir de este episodio, decidió dejar de otorgar entrevistas por un tiempo largo.

Ariana Grande en una alfombra roja, lookeada como Cat Valentine, su personaje en la serie juvenil Victorious

3. El atentado terrorista durante un show que dio en Manchester

A propósito del lanzamiento de Dangerous Woman, Ariana salió por el mundo a presentarlo en 2016. El 22 de mayo de 2017 dio un show en el Manchester Arena de Inglaterra y, al finalizar, un terrorista suicida detonó un explosivo en una de las entradas del estadio provocando una tragedia: 23 personas muertas -incluyendo al atacante- y 116 heridas. Al día siguiente, ISIS se atribuyó el atentado y según la policía local, el ataque se produjo con un artefacto explosivo improvisado autodetonado en solitario. El atacante fue identificado como Salman Abedi, de 22 años, nacido en Manchester en una familia de origen libio.

Muy afectada por la situación, Ariana puso en pausa la gira y semanas después encabezó We Love Manchester, concierto en tributo a las víctimas del que también participaron Justin Bieber y Katy Perry. “Es aterrador ir a cualquier parte y mirar todo de manera diferente. No me gusta ir custodiada a todas partes, me hace sentir inhumana y extraña. Sé que solo quieren cuidarme, pero me quiero escapar con mis amigos, ser libre. Pero cuando pasan cosas así, cambia tu manera de pensar”, declaró poco después del atentado.

4. La muerte de Mac Miller

Ariana Grande y Mac Miller se conocieron en 2013, cuando grabaron juntos la canción “The Way”, registrada en el álbum debut de ella. Más allá de esta colaboración, y a partir de ese encuentro, él le enseñó a utilizar el software Pro Tools, algo que a Ariana la motivó a producir por ella misma sus voces en cada grabación.

Pero el amor entre ellos nació tres años más tarde y duró hasta mayo de 2018. La separación, según la versión de Ariana, tuvo que ver con las adicciones que arrastraba el rapero, lo que volvió al vínculo algo tóxico. Cuatro meses después, Miller apareció muerto por una sobredosis y, al conocerse la noticia, muchos fanáticos de él la insultaron en las redes sociales, echándole la culpa del trágico desenlace del artista. “Te adoré desde el día que te conocí, cuando tenía 19 años, y siempre lo haré. No puedo creer que no estés más acá. Estoy tan enojada, tan triste, que no se qué hacer. Fuiste mi mejor amigo. Por mucho tiempo. Por sobre cualquier otra cosa. Lo siento tanto, no pude arreglarte ni quitar tu dolor”, escribió ella en sus redes sociales una semana después de la muerte de Mac.

Mac Miller y Ariana Grande fueron pareja entre 2016 y 2018

5. Las críticas a su cuerpo la llevaron a admitir ciertos problemas alimenticios

A comienzos de este año, Ariana se volvió tendencia en las redes sociales luego de que se viralizaran algunas en donde se podía notar un drástico cambio físico, debido a una aparente pérdida de peso. Y ante las críticas, decidió decir lo suyo. “No hago esto a menudo. No me gusta y no soy buena en eso. Pero solo quería abordar sus preocupaciones sobre mi cuerpo y hablar un poco sobre lo que significa ser una persona que está constantemente expuesta”, comenzó diciendo en un video que subió a su cuenta de TikTok.

“Hay muchas maneras diferentes de lucir saludable y hermosa. Y personalmente, para mí, el cuerpo con el que están comparando mi cuerpo actual era la versión menos saludable de mi cuerpo. Tomaba muchos antidepresivos y bebía alcohol con ellos. Además, comía mal. Ese fue el punto más bajo de mi vida, y muchos consideran que es el momento en el que me veía más saludable. Pero no. Eso no era saludable”, puntualizó en su descargo.

En los últimos meses, la apariencia física de Ariana Grande estuvo bajo la opinión de sus fans y la motivaron a hacer un descargo

“Nunca sabes por lo que está pasando alguien. Por eso, incluso si tu comentario intenta ser amoroso y necesario, hay que tener en cuenta que esa persona probablemente está trabajando en eso o tiene un sistema de apoyo con el que está trabajando. Nunca se sabe, así que sean amables con los demás y con ustedes mismos. Les envío mucho amor, y creo que son hermosos sin que importe por lo que estén pasando, ni su peso, ni cómo les guste maquillarse en estos días, o los procedimientos cosméticos que hayan tenido”, cerró su mensaje.

