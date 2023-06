La terrible caída del Conejo al volver de una salida nocturna

La terrible caída del Conejo (Video: Tik Tok)

Desde que terminó su relación sentimental con Coti Romero, Alexis Quiroga buscó refugio en sus amigos. Y uno de los que lo acompañó a ahogar sus penas este fin de semana fue ni más ni menos que Marcos Ginocchio, el ganador de la última edición de Gran Hermano. El tema es que, después de una larga noche de fiesta, los exparticipantes del reality de Telefe se tomaron un taxi para volver a sus hogares. Y una fanática registró el momento en el que el Conejo sufría una fuerte caída, al intentar salir del asiento trasero del vehículo para acomodarse al lado del conductor.

El video se viralizó rápidamente en la red social Tik Tok. En él se puede ver como el cordobés termina tendido en el suelo y, rápidamente, se incorpora dejando en claro que no había recibido ningún golpe de gravedad. Al mismo tiempo, Marcos recoge su celular, que había caído en la vereda mientras dice que su compañero está “re loco”. Y, a pedido de la muchacha que grababa la situación, el salteño le manda un saludo a la gente de su provincia y el ex de Coti intenta entonar el tema “Yo quería”, de Cristian Castro.

El Conejo junto a Coti Romero

Hace unos días, invitado a LAM, por América, el Conejo dio detalles de su separación. “Los dos estamos enganchados”, comenzó diciendo. Y confesó: “Yo soy partícipe de que si hay amor siempre hay chances. Después de que ella tomó la decisión, volvimos a hablar hace poquito, ella volvió de Corrientes con otra cabeza, que quería volver, que estuviéramos juntos. Yo pasé dos semanas muy feas, tomando pastillas para dormir. No había forma de dormir”.

En ese sentido, el cordobés explicó por qué prefiere esperar para darle una nueva oportunidad a la relación. “Pasé un montón de cosas que hacía muchísimo tiempo que no me pasaban, pidiéndole por favor... Después, volvió con otra imagen de querer volver, pero sentí que me lo debía a mí, a tratar de estar bien. Pasé dos semanas de mierda”, se sinceró. Y aseguró que prefiere esperar a “sanar” determinadas situaciones antes de atravesar las mismas peleas por las que se distanciaron.

Así las cosas, cuando le consultaron qué extraña de Coti aseguró que “todo”, en especial su compañerismo . Y agregó: “Ella quería volver. Ahora yo necesito estar más fuerte. No quiero volver a pasar lo mismo, quiero estar seguro de que las cosas van a ser distintas, de que la relación va a ser sana”. ¿Si la correntina era muy tóxica? “Es cuestión de sanar un montón de cosas”, se limitó a responder Quiroga.

Días atrás, luego de anunciar su separación, Coti Romero publicó en sus redes sociales un video llorando y en el que de fondo se escuchaba un audio con un mensaje que se interpretó para Alexis. “El hombre que realmente quiere estar contigo, se la juega. Así, sin pretextos, se la juega. No le importa el tiempo, la distancia, los kilómetros. ¿Y sabes por qué? Porque el hombre que tenga la capacidad de conocerte, va a descubrir cosas que nadie más ha descubierto en tí, y se va a dar cuenta que una mujer como tú es una en un millón, y que jugársela por tí siempre va a valer mucho”.

