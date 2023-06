La reacción de Valentina Ginocchio cuando le preguntaron en vivo sobre la relación entre Marcos y Julieta

La palabra de Valentina Ginocchio

Desde el pasado 7 de junio cuando la ex Gran Hermano Julieta Poggio confirmaba a través de sus redes sociales la ruptura del vínculo sentimental con su novio, todas las miradas apuntaban a un supuesto vínculo con el ganador de la última edición del ciclo, Marcos Ginocchio, rumor alimentado no sólo por los gestos y miradas que los seguidores del reality notaban entre ellos, sino por las informaciones que comenzaron a circular.

En medio de este panorama, Yanina Latorre aseguró en LAM que existieron al menos dos encuentros íntimos entre ambos y que habrían ocurrido en un departamento que les habría cedido un productor del reality. “En realidad ella cortó con Lucca no el día que lo blanqueó y lo contaron, sino que cortó ni bien salió de la casa. ¿Viste que nunca más se los vio juntos? Yo dije: ‘Estos dos no deben estar...’. Y empecé a averiguar, porque tengo gente en común con Julieta. El chico no estaba del todo convencido en cortar. Y yo creo que ella también encontró otra vida, otro mundo. Y tampoco le cerró todo lo que escuchó de él cuando salió”, comenzó explicando la panelista.

A pesar de los rumores que circulan entre ellos y del shippeo en las redes sociales, ambos se mantuvieron en silencio sin confirmar nada de esto. Durante el último jueves, sorprendió una publicación de Julieta en sus historias de Instagram. “Hoy tuve un día malísimo. ¿Vieron cuando te levantás triste sin saber muy bien por qué? Manden sus buenas vibras y a seguir”, dijo la joven con una imagen de un video de ella grabado adentro de un auto, maquillada y bien arreglada pero con una expresión de angustia en sus ojos.

Julieta Poggio recordó una charla con la hermana de Marcos Ginocchio dentro de Gran Hermano: "Lo mucho que extrañaba"

En otra de sus historias, escribió: “Gracias por su amor y sus mensajitos, son todo lo que está bien y me ayudan a quedarme con lo lindo siempre”. Luego, hizo otro posteo en el que publicó un video con una escena de Gran Hermano en donde estaba en el patio de la casa con Valentina, la hermana de Marcos, para la época en la que habían entrado los familiares al certamen. “Hoy vi este video hablando de cuánto amo dar clases y lo mucho que extrañaba”, escribió sobre la imagen de las dos jóvenes charlando juntas.

Así, en medio de ese panorama, es que Valentina finalmente rompió el silencio y en charla con La tarde del Nueve se refirió a los rumores de relación entre su hermano y la actriz. Consultada por Tomás Dente sobre qué piensa de ello y si los imagina juntos, aclaró: “Nunca. Los veo como amigos. De hecho, pasé diez días adentro de la casa, vi lo amigos que son, lo que comparten juntos y no”.

“La amistad existe”, continuó reafirmando su postura, momento en que el periodista Guille Barrios tomó la palabra y encaró a la joven: “Quiero que quede bien claro, a la cámara, ¿Vos sos capaz de decir si tu hermano y Julieta están juntos? ¿Sí o no?”. En ese instante se produjo un silencio y una mirada cómplice de la salteña, quien explicó: “No, yo de esas cosas no opino. No están juntos, no”, a la vez que se le repreguntó para que reafirme su postura si el Marculi existe, ante lo que expresó: “No, no quiero opinar de esas cosas porque son de la vida privada de mi hermano y él está ahora fuera de la casa para opinar”.

La reacción de Marcos de GH cuando le preguntaron por Julieta.

El pasado fin de semana, cabe recordar, Marcos se encontraba en la provincia de Córdoba, en el boliche Morocco, más precisamente, hasta donde fue para realizar una presencia. Fue allí donde sin dudarlo el conductor de la jornada encaró al exparticipante con una pregunta directa: “¿Están preguntando si Marculi es real? Es real, sí”, consultó a la vez que él mismo contestó.

En ese instante se puede apreciar la molestia de Marcos, quien de inmediato se acerca a su oído para comentarle algo. El conductor continuó dando por ciertos los comentarios: “Es real, sí”, mientras Marcos intentó una especie de negación con su mano izquierda, y mientras quien tenía el micrófono pedía que el invitado se queara para unas fotografías más, el salteño dio media vuelta y se retiró sin emitir palabra.

