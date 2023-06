Diego Brancatelli y Mariana Brey hablaron de la discusión que se generó al aire tras un móvil con Pablo Moyano

Diego Brancatelli habló del cruce al aire que con Mariana Brey (Video: LAM)

Como en todos los programas de actualidad, en Argenzuela (C5N) trataban los hechos ocurridos en la provincia de Jujuy a raíz de la aprobación de la reforma en la Constitución el cual provocó movilizaciones, cortes de ruta y enfrentamientos en la legislatura local y, a través de un móvil a Pablo Moyano, analizaban los pasos a seguir en la Confederación General del Trabajo.

Durante la entrevista se produjo un debate entre el dirigente y la periodista Mariana Brey, que expresó su punto de vista y él terminó abandonando el móvil: “Cuando gobierna la oposición, pasa lo que estamos viendo en Jujuy. Yo lo que veo es que aparece la seguridad cuando aparece gente que tira piedras. Porque si no, parece que cuando tiran piedras es un atentado, ahora, si lo tiran desde el lado de la oposición te tienen que reprimir porque te están tirando piedras. Yo estoy del lado de la gente”, afirmó, antes de consultarlo directamente a Moyano.

Luego de un largo ida y vuelta, el dirigente se mostró molesto, se quitó el auricular que lo comunicaba con el piso, se levantó de su silla y, sin decir más, abandonó el móvil con gesto de ofuscación. “Era el invitado, estamos discutiendo... Respetemos al entrevistado”, señaló Diego Brancatelli, conductor del ciclo durante la ausencia de Jorge Rial. “Yo no estoy enojada -replicó Brey-. Si el señor se enojó porque no puede sostener un debate en televisión. Yo no lo estoy atacando a él, le estoy preguntando. Está invitando a un paro nacional”.

Tras la ausencia del invitado tanto Mariana como Diego protagonizaron un incómodo momento por tener diferentes opiniones de la situación. Y este viernes en LAM, ambos hablaron por lo sucedido y revelaron qué pasó después del aire.

“Lo único que marco es que el aire es sagrado, nunca hay que levantarse del aire y hay que respetar al entrevistado. Es una regla general”, comenzó diciendo Brancatelli. Y agregó “Después nosotros podemos discutir lo que el canal quiera: una hora, dos horas. Si (Pablo Moyano) tuvo la amabilidad de esperarnos tanto tiempo, se le hace preguntas. No me pareció una falta de respeto mía hacia nadie, son cosas que pasan en vivo. Estoy aprendiendo a conducir y quiero también que me respeten como tal. Yo soy cero rencoroso, yo laburo”.

Además, el periodista de C5N explicó: “No analicemos la realidad, se le pregunta al entrevistado. Es una cuestión televisiva. Pasó eso, se levantó el entrevistado porque no está haciendo preguntas”. En ese momento, el cronista del programa de América le preguntó si es cierto que Brey lloró durante la pausa porque la angustió el episodio a lo que Brancatelli contestó tajante: “Tenemos infiltrados en el programa que cuentan cosas que pasan en el corte, qué raro. Éramos cuatro nomás, me sentí el malo de la película”.

Lugo concluyó: “Lo que pasa en los grupos queda en los grupos y se va a resolver. Lo que le digo a ella y a cualquiera es: ‘El que quiera estar, está y el que no, tiene la puerta’. Yo no detengo a nadie. Hay que dar todo por el programa y cuando termina el aire, está todo bien”.

En tanto, Brey también habló del cruce con su colega: “Lo que pasó es lo que se vio en el aire y la gente opinó. Yo me sentí muy incómoda, no me gusta que me desacrediten, que invaliden mis preguntas. Menos entre compañeros, me parece que no está bueno. Hay que hacerse respetar, cuando el otro excede el límite hay que decir: ‘Bueno hasta acá’. Y yo en general soy muy respetuosa con mis compañeros en todos los trabajos, después puedo tener miles de diferencias”, concluyó firme la panelista que también trabaja en Socios del Espectáculo por la pantalla del Trece.

