Verónica Ojeda publicó un angustiante mensaje que generó preocupación: “Ya llegué a mi límite”

Verónica Ojeda, Dieguito Fernando y Mario Baudry

“Estoy agradecida con Dios por todo lo que me ha pasado, mi vida no ha sido perfecta. Si te mostrara mis heridas, me preguntarías como estoy tan fuerte. Decidí dejar mi pasado atrás y vivir mi presente de una manera excelente; por que no se si mañana estaré aquí. Hoy decidí ser feliz y cuidarme hasta el final. Le doy gracias a Dios por que nunca me dejó caer, el siempre me acompaña en las buenas y malas”. canta Lady Gaga en la película Nace una estrella.

Esa canción es la que decidió compartir en las últimas horas, traducida al español, Verónica Ojeda, ex pareja de Diego Maradona y madre de su hijo, Dieguito Fernando, en su perfil de instagram, sin sumar ningún comentario al respecto e incluso poniéndole un candado al posteo para que nadie pueda opinar. Es en medio de este presente que la actual pareja del abogado Mario Baudry también a través de un historia dejó un escrito en el que versa sobre su situación actual.

“Mi silencio dice mucho, porque soy el tipo de persona comunicativa, que pelea, que llora, que bromea, hace un chiste, que pide disculpas y hace todo para solucionar las cosas”, comenzó escribiendo en una placa negra, sobre letras blancas, en un perfil que es seguido por casi 480.000 personas.

Verónica Ojeda preocupó a sus seguidores al publicar en sus historias de Instagram

Y continuó: “Pero si llego al punto en que me callo y me alejo, es porque ya llegué a mi límite”, cerró, sin dejar en claro quién sería el destinatario del mensaje, amén de la preocupación que generó en sus seguidores.

Los últimos días, quien se refirió al menor fue el abogado, que aclaró en La tarde del 9: “Es un tema muy difícil, y me van a entender los que tienen hijos, porque su papá era tan famoso que Dieguito, cuando usa la tablet y se pone a mirar un Tik Tok, Facebook o YouTube, encuentra los videos de su papá. Con lo cual, más allá de que nosotros no le contemos lo qué pasa, él viene a la mañana y pregunta”.

“El otro día estaba jugando por internet y cuando le preguntaron su nombre y lo dio, no le creían. Así que tuvo que intervenir Verónica. Es un nene que está todo el día en las redes, como todos, y tiene la información completa de lo qué pasa. Nosotros tratamos de que no tenga una carga en el futuro, por eso le explicamos simple. Esperamos que cuando sea grande todo haya pasado y no tenga muchos juicios encima, para que tenga una vida plena”, cerró.

Claudia Villafañe y Verónica Ojeda discutieron al aire

Meses atrás, Verónica Ojeda y Claudia Villafañe mantuvieron un inesperado cruce televisivo en medio de la tensa calma reinante por entonces en torno a la sucesión de Diego Armando Maradona. Todo comenzó cuando la mamá de Dieguito Fernando estaba dando un móvil para Argenzuela, en C5N, en el que hizo varias declaraciones en contra de la empresaria y sus hijas Dalma y Gianinna.

El encontronazo ocurrió semanas después de que los cinco herederos del astro -Dalma, Gianinna, Diego Junior, Jana y Verónica en representación de Dieguito Fernando- se reunieran en buenos términos en un galpón de Beccar para repartirse algunas de las pertenencias del futbolista. Sin embargo, Verónica reconoció que esa unidad “duró muy poco”. Y esto fue porque, como había dicho su pareja Mario Baudry como letrado de su hijo, se sorprendieron de muchas cuestiones que pueden probar con documentación.

En el programa de Rial, la mamá de Dieguito Fernando hizo mención a lo que habían encontrado: “Contratos de ellas (Dalma y Gianinna) en el exterior de los que nosotros no estábamos al tanto”, señaló. Y dio como ejemplo un arreglo con una marca de vino muy prestigiosa que habrían firmado en Europa desde hace un año. Con lo cual, dejó en claro que según su versión hay dos bloques entre los herederos de Diego, uno conformado por las hijas de Villafañe y el otro por Junior, Jana y Dieguito Fernando.

Fue allí que Claudia se comunicó con el programa queriendo salir al aire. “Vas a tener que comprobar todo esto”, dijo tajante Villafañe. “Vamos a la Justicia, vamos todos”, celebró irónica Ojeda. Y agregó: “Me cansa que sean tan hipócritas y que se hagan las buenas cuando no son nada buenas”. Mientras tanto, Claudia se quejaba de que no podía mantener una conversación así. Y Verónica siguió: “Ya estoy cansada de la máscara que ponen en la tele y que no sean realmente lo que son”.

Seguir leyendo: