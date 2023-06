Jorge Lanata se emocionó al recordar a su padre: “Pienso en él casi todos los días”

Lanata se emociono al recordar a su padre

En la última edición de Periodismo para todos (El Trece), Jorge Lanata realizó un editorial emotivo por el Día del Padre. El conductor aprovechó para recordar a su padre y no pudo evitar emocionarse al contar el vínculo que mantuvieron y detallar cómo cuido a su mamá enferma durante 40 años. “Pienso en él casi todos los días”, aseguró el periodista.

“Ustedes ya saben que soy adoptado, de modo que tendría que decir que mi primer padre me abandonó”, explicó en el monólogo al arranque del programa. “Mi segundo padre fue el Dr. Ernesto Lanata. En realidad se llamaba Ernesto Eduardo Jaime Lanata, tenía un montón de nombres. Ernesto terminó el secundario en un colegio nocturno mientras trabajaba de mecánico dental y dio libre la carrera de odontología. Se recibió finalmente de dentista”.

Además, Jorge se refirió a los roces que tuvieron en la relación, pero remarcó el cuidado a su mamá enferma: “Durante el tiempo que luchamos por cambiarnos, nos odiamos. Con la enfermedad de mi mamá, que estuvo cuarenta años en una silla sin hablar y sin poder moverse, mi casa era una casa triste”. Luego, agregó: “Yo siempre respeté de mi papá que se quedara cuarenta años y que cuidara a mi vieja, que no la abandonara en un asilo”.

También el conductor explicó: “Con mi papá, en toda mi vida, nosotros salimos solo una vez a comer afuera. Él y yo. Fuimos a una pizzería en Sarandí, a una cuadra del Viaducto para los que conozcan”. Y manifestó cómo es él en el rol de padre: “Yo soy padre de dos hijas, a las que quiero desde un lugar profundo, como si me abrieran y desde ahí, ahí adentro, desde ese lugar. A un hijo uno siempre le da la parte más grande del plato, sin especular, tomá, porque así debe ser”.

“Yo no sé en qué museo se exhiben los padres normales. Mi familia no fue para nada normal, pero creo que en toda familia el amor y el odio están a flor de piel. Es como que Shakespeare vive en cada familia. Y entendemos a nuestros padres cuando ya se fueron. Es una lástima, y es injusto”, reflexionó el periodista. Y por último, señaló: “Pero también es cierto que nunca nadie se va del todo: el Dr. Lanata se murió hace más de treinta años y yo pienso en él casi todos los días. Películas de Gardel y olor a madreselvas. Feliz día, viejo”.

Por otra parte, el periodista de Lanata Sin Filtro (Radio Mitre) se había emocionado al hablar de sus dos hijas en una entrevista con Socios del espectáculo (El Trece): “Con Bárbara tuve una relación en algún momento un poquito más complicada, porque yo era más chico y estaba en Página 12. Pero nunca dejé de verla, siempre estuve con ella. Y a Lola, como viví con Sara muchos años, la crie”.

Durante la charla, se refirió a sus problemas de salud: “Estoy vivo de pedo, pero estoy bien”. Luego, aclaró: “Estuve mal. Desde que salí del Fleni, hago kinesiología y gimnasia todos los días durante una hora”. No obstante, el periodista reconoció que no dejar el cigarrillo es “lo único malo” que hace en la actualidad. “Me gusta fumar. Bah, no sé si me gusta, uno fuma por automatismo, ¿no? El algún momento espero dejar, pero es complicado largar el pucho. Las veces que traté, volví. No es fácil, tenés que tener mucha convicción de dejarlo y hasta ahora no la tuve nunca”, confesó.

