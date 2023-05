Jorge Lanata se sinceró sobre sus problemas de salud: “Estoy vivo de pedo”

Jorge Lanata habló de sus salud con Rodrigo Lussich y Adrián Pallares (Video: Socios del Espectáculo, ElTrece)

La salud de Jorge Lanata ha tenido en vilo a sus seres queridos en más de una oportunidad. El periodista, que en 2015 fue sometido a un trasplante de riñón, en 2019 pasó dos meses internado en el Sanatorio Fleni a raíz de la fractura de una vértebra lumbar. Y luego, en el 2020, viajó a los Estados Unidos para someterse a una cirugía en manos de especialistas en la materia. En 2021, en tanto, estuvo junto a su actual esposa, Elba Marcovecchio, en Miami donde se vacunó contra el coronavirus y debió ser hospitalizado de urgencia por una infección urinaria. Y meses más tarde fue operado en la Fundación Favaloro mediante un procedimiento laparoscópico.

Lo cierto es que, pese a todos estos problemas de salud, el periodista de Lanata Sin Filtro (Radio Mitre) nunca dejó de trabajar. Y, con motivo del regreso de PPT (ElTrece), le brindó una extensa entrevista a Rodrigo Lussich y Adrián Pallares para Socios del Espectáculo en la que hizo referencia a este tema, habló de su matrimonio con la abogada y se emocionó al mencionar a sus hijas Bárbara, de su relación con Andrea Rodríguez, y Lola, fruto de su pareja con Sara Stewart Brown.

“Estoy vivo de pedo, pero estoy bien”, comenzó diciendo Lanata al ser consultado sobre su salud. Y luego se explayó sobre los cambios de hábito que tuvo que adoptar: “Estuve mal. Desde que salí del Fleni, hago kinesiología y gimnasia todos los días durante una hora”. No obstante, el periodista reconoció que no dejar el cigarrillo es “lo único malo” que hace en la actualidad. “Me gusta fumar. Bah, no sé si me gusta, uno fuma por automatismo, ¿no? El algún momento espero dejar, pero es complicado largar el pucho. Las veces que traté, volví. No es fácil, tenés que tener mucha convicción de dejarlo y hasta ahora no la tuve nunca”, confesó.

Lanata, que ya había hablado de sus excesos en otras oportunidades, agregó de manera contundente: “De las adicciones, (la del cigarrillo) yo creo que es la peor. Mirá que yo tomé droga diez años y a la cocaína la dejé”.

Jorge Lanata junto a Elba Marcovecchio

En otro tramo de la entrevista, el periodista contestó qué era lo que lo había enamorad de su esposa. “Elba primero es linda, pero aparte es inteligente y es independiente. Cuando ella vino y yo la vi por primera vez, nos quedamos en el escritorio dos horas hablando sin parar. Ella venía porque estaba laburando en todo el tema de imagen y quería que charláramos del tema y de libertad de prensa”, contó sobre aquel primer acercamiento. Pero después bromeó diciendo que, según él, el trabajo fue solo una excusa de Marcovecchio para llegar a él. “Yo creo que me vino a levantar”, aseguró.

Por otra parte, Lanata se definió como un tipo fácil de llevar en el día a día. “Yo tengo mucho sentido del humor”, dijo. Y no dudó en reconocerse como “un buen padre”. “Con Bárbara tuve una relación en algún momento un poquito más complicada, porque yo era más chico y estaba en Página 12. Pero nunca dejé de verla, siempre estuve con ella. Y a Lola, como viví con Sara muchos años, la crie”, explicó. ¿Si le gusta ser padre de mujeres? “Agradezco a Dios haber sido padre de mujeres. No hay nada mejor que ser padre de mujeres”, concluyó el periodista.

