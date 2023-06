La palabra de Sol Fiasche, ex de la Tota Santillán, tras la condena: “Tenía que preservar mi vida y la de mis hijas”

La palabra de Sol Fiasche, ex de la Tota Santillan, luego de conocerse la condena

Este viernes se conoció la condena judicial al conductor Ricardo Daniel Carías, conocido en el ambiente del espectáculo como La Tota Santillán. El animador fue condenado a 5 años y 6 meses de prisión por el delito de ejercer violencia de género y amenazar a Sol Fiasche, su expareja y madre de dos de sus hijas.

El reconocido conductor seguirá libre mientras la condena en su contra no sea confirmada por la Cámara Criminal y Correccional. Según la denuncia en su contra, además de golpear a Fiasche, Santillán también fue acusado de amenazar a su exsuegro y a Yanina Soraire una antigua empleada de la familia. No es lo único: el fiscal también acusó a Carías de un intento de extorsión contra su ex contador y de robarle el celular.

En LAM (América) trataron el tema con la presencia en el piso de Fernanda Vives (expareja del animador) mientras que Soraire brindó su testimonio en una videollamada. Y el conductor Ángel de Brito aportó la palabra de la propia Sol Fiasche, quien se excusó de salir en vivo para preservar su intimidad y la de sus hijas, pero que le envió un mensaje para contar por qué había accionado judicialmente contra su exmarido.

“Tomé la decisión de denunciar porque no tenía más alternativa. Tenía que preservar mi vida y la de mis hijas. Declaré y conté la verdad porque era mi deber legal, pero de ninguna manera soy partidaria de exponerme, menos mis hijas, ni los problemas familiares que tuvieron”, relató.

“Mis hijas tienen celulares y están en permanente contacto con la tecnología, cuando vean las cosas qe se replicaron van a hacer mil pasos para atrás con todo el esfuerzo que costó su recuperación”, continuó leyendo de Brito. “Yo jamás las expondría, todo esto las destruye emocionalmente. Fue muy duro lo que vivimos”, añadió.

Santillán y Fiasche el día de su casamiento

Por último, la mujer explicó por qué había decidido no exponerse mediáticamente. “Mi único deber en esta vida es proteger y sanar a mis hijas. El camino no es la televisión, vamos por otro rumbo”, aseguró. Y volvió a cuestionar a Santillán: “Mientras mi ex se paseó desde el 2010 a la fecha por los programas diciendo barbaridades, mis hijas cada día retrocedían más y más. Yo solo tengo que ayudarlas a superar todo lo que nos tocó pasar”, cerró.

Previamente, Santillán había estado en A la tarde (América) donde dio su versión de los hechos. “Yo no amenacé a nadie de muerte. Ellos dijeron que le había dejado una amenaza en la camioneta, pero estaba escrita a máquina”, explicó, y agregó que “en mi casa hay cámaras y la querella no las aportó a la Justicia”. Respecto al testimonio de Fiasche, señaló: “Tenía discusiones con la mamá de mis hijas, pero yo nunca le levanté la mano. Imaginate que ella pesa 55 kilos y yo peso 150″.

Consultado sobre si se arrepentía de algo, fue contundente. “Me arrepiento de todo, si su papá nunca quiso que esta relación existiera, nunca quiso que fuera la pareja de Sol. La conocí en la época de Rodrigo y me enteré que era el papá de Sol un año después de salir con ella”. Y cerró contando cómo se sentía el día del veredicto: “Hoy lloraba muchísimo, estaba con mis hijos y no podía creer este calvario que estoy viviendo”.

Si sos víctima o conocés a alguien que sufra violencia de género podés llamar al 144 o escribir por WhatsApp al +5491127716463 para atención, contención y asesoramiento las 24 horas.

