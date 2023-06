La Tota Santillán rompió el silencio luego de ser condenado a prisión: “No puedo creer el calvario que estoy viviendo”

La Tota Santillán rompió el silencio luego de ser condenado a 5 años de cárcel.

Ricardo Daniel Carías, el conductor de televisión conocido como “La Tota Santillán”, fue condenado este viernes a 5 años y 6 meses de prisión por el Tribunal N°7, por el delito de ejercer violencia de género y amenazar a su ex pareja y madre de dos de sus hijas. La pena supera incluso a la pedida dos semanas atrás por el fiscal acusador Oscar Ciruzzi, que había requerido cuatro años y seis meses, según confirmó la agencia NA.

El reconocido animador, figura del circuito de la movida tropical y productor musical, seguirá libre mientras la condena en su contra no sea confirmada por la Cámara Criminal y Correccional. Según la denuncia en su contra, además de golpear a Sol Fiasche, la madre de sus hijas, Santillán también fue acusado de amenazar a su ex suegro y a una antigua empleada doméstica. No es lo único: el fiscal también acusó a Carías de un intento de extorsión contra su ex contador y de robarle el celular.

Horas después de conocerse la condena, La Tota se presentó junto a su abogado Juan Pablo Merlo en los estudios de América para charla con Karina Mazzocco y el panel de A la Tarde. “Estoy con lo que decida la Justicia, y sobre todas las cosas con Dios. Hoy me acompañaron mis hijos más grandes y el doctor Merlo y yo acepto lo que ha dicho la Justicia”.

A su turno, Merlo se refirió a algunos aspectos de la causa: “Son ocho hechos: extorsión, coacción agravada, amenazas, robo, en una causa que hoy dio una sentencia en primera instancia de todos estos hechos y el 16 de este mes se van a leer los fundamentos. Y para apelar, tenemos que saber los fundamentos y por qué recibió esa condena. Ahí seguramente vamos a apelar, porque tenemos otra posición que no coincide”, expresó.

“No estamos conformes con la sentencia, pero así le hubieran dado un mes hubiéramos apelado igual. No es la primera vez que se da vuelta un fallo de primera instancia en cámara”, agregó el letrado.

La palabra de La Tota Santillán en A la Tarde (Video: América)

Luego, Santillán dio su versión de los hechos. “Yo no amenacé a nadie de muerte. Ellos dijeron que le había dejado una amenaza en la camioneta, pero estaba escrita a máquina”, explicó, y agregó que “en mi casa hay cámaras y la querella no las aportó a la Justicia”. Respecto al testimonio de Sol Fiasche, la madre de sus hijas, que había detallado las agresiones, señaló: “Tenía discusiones con la mamá de mis hijas, pero yo nunca le levanté la mano. Imaginate que ella pesa 55 kilos y yo peso 150″.

Consultado sobre si se arrepentía de algo, fue contundente. “Me arrepiento de todo, si su papá nunca quiso que esta relación existiera, nunca quiso que fuera la pareja de Sol. La conocí en la época de Rodrigo y me enteré que era el papá de Sol un año después de salir con ella”.

También dio su versión sobre las armas: “No hubo ninguna arma de fuego. En la denuncia dice una tijera”, y contó cómo lleva adelante la situación: “Hoy lloraba muchísimo, estaba con mis hijos y no podía creer este calvario que estoy viviendo hace tiempo”, aseguró. “No veo a las nenas desde el año 2019 y no veo a las nenas más que por videollamadas de cinco segundos”. Y afirmó que en caso de que la condene quede efectiva “tendré que cumplir, como hice todos estos meses que fui a firmar”.

La Tota Santillán y Sol Fiasche el día de su casamiento

Los detalles de la sentencia

En su exposición, el fiscal Ciruzzi relató uno de los episodios, ocurrido en el año 2013, cuando Santillán, su pareja y las hijas de ambos vivían en el barrio porteño de de Belgrano, sobre la calle Roosevelt. Allí, tras una discusión, el hombre supuestamente comenzó a insultar a su pareja, la arrojó sobre una cama y la amenazó con una tijera, a la que puso cerca del rostro mientras le repetía una frase llena de violencia. “Te voy a sacar el ojo”, le habría dicho según está expuesta la solicitud de elevación a juicio oral -a la que accedió Infobae- hecha en 2019 por el fiscal Patricio Lugones, luego de concluir la etapa de instrucción.

“En cada amenaza renovaba el dolo y la intención de continuar con sus acciones y esto debe entenderse en un análisis de género global relacionado con el resto de los hechos”, resaltó Ciruzzi en su alegato. El fiscal indicó que cuando la mujer pudo restablecerse para salir de la habitación, el conductor la empujó, por lo cual cayó al piso, donde comenzó a patearla y a golpearla con un cinturón. “Vení, vení, hija de p... . Yo te voy a dar”, le gritó el acusado.

En el verano de ese mismo año, La Tota Santillán y su pareja se encontraban en Mar del Plata a bordo de un auto manejado por él. De repente aceleró a toda velocidad mientras decía: “Te voy a matar en el acantilado y nadie te va a encontrar”. La mujer se asustó e intentó abrir el auto para escapar, lo que derivó en que el animador detuviera el vehículo.

En Santiago del Estero en agosto de 2014, durante una discusión, el conductor tomó del cuello a la mujer y comenzó a ahorcarla. Intentó pedir ayuda pero el acusado la encerró en el baño y la zamarreó, mientras le impedía gritar colocándole un puño en su boca. “¿Así que querés gritar?”, le dijo a la víctima.

Ciruzzi explicó que, durante la instrucción de la causa, la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional determinó que todos los hechos debían tramitar en un mismo expediente, independientemente del territorio en el que ocurrieron. “Las agresiones reiteradas que habría sufrido la víctima, tanto en Capital Federal como en otras localidades, conforman un mismo contexto de violencia de género”, sostuvo la Cámara en su fallo.

Durante el proceso y en el alegato, el fiscal resaltó lo relatado por la víctima y dio detalles con cada una de las agresiones y las situaciones que había vivido de forma cotidiana. Por ejemplo, ya separados, en 2016, -siempre de acuerdo con la elevación a juicio- el hombre la encerró en un baño de un departamento en Mar del Plata, le tapó la boca, la tomó del cuello e intentó arrancarle la calza para abusar sexualmente de ella. “Te voy a violar y después de te voy a matar”, expresó supuestamente Santillán.

Si sos víctima o conocés a alguien que sufra violencia de género podés llamar al 144 o escribir por WhatsApp al +5491127716463 para atención, contención y asesoramiento las 24 horas.

