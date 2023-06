Nahuel Briones: “Vivimos un éxito espectacular, insólito para el momento de Argentina”

Nahuel Briones, destacado por Zeta Bosio, ex Soda Stereo, y elegido en 2020 entre los 6 mejores productores de la actualidad en Argentina, según Rolling Stone

Disruptivo, diferente, con la mirada puesta en desafiar los límites de la música, ya sea como artista o desde su rol de productor, Nahuel Briones encuentra la forma de romper con los esquemas. Es de esa inquietud, de esa lucha por sonar distinto a lo que se escucha hoy en día, que el artista creó su nuevo álbum, Milagros Inútiles, un trabajo experimental, poético, crudo que está a la vanguardia.

Ese mismo disco se presentará el 15 de junio en La Tangente, lugar que el artista ya supo copar tiempo atrás y en el que todo su público vivió una fiesta. En ese escenario desatará los sonidos de su último álbum –participó en más de 50, entre instrumentista y productor, incluyendo sus cinco discos solista– el cual fue seleccionado por la revista Rolling Stone como uno de los mejores 22 discos del 2022 a nivel mundial.

Se trata de un trabajo que nació en la búsqueda por expresar arte, desde su mirada de la industria y el momento actual que vive la música argentina en donde, según el compositor, los éxitos se vuelven efímeros y las tendencias parecen estar a la orden de las cantidades de reproducciones.

Te puede interesar: Silvestre y La Naranja se suma a los grandes del rock con su primer Estadio Obras

Nahuel Briones es un artista inusual que se autopercibe no binario y cuenta con una capacidad extraordinaria para crear mundos nuevos en la música y en su poética (prensa)

“Ahora la música es como un posteo, la canción es un posteo -resalta Briones-. Me hace acordar mucho al comienzo del punk, a eso de ‘no tenemos plata, no vamos a estar mil horas grabando un disco, lo vamos a hacer así rápido’. Como también eso de agarrar un beat, ponerle letra y sacarlo, y a la semana que viene otro y así, como si fuera un podcast o youtuber. Lo hice porque empecé a sentir que no estaba dando arte todo el tiempo, que me había acostumbrado a una manera de escribir y empecé a necesitar que hubiese otro tipo de belleza”.

Su mirada sobre la escena argentina

Destacado por Zeta Bosio, ex Soda Stereo, y elegido en 2020 entre los 6 mejores productores de la Argentina, según Rolling Stone, Nahuel no se queda en el molde. Guiado por la curiosidad y la ambición de explorar ritmos, procuró ir tras un nuevo sonido. “No es un disco que busque sonar parecido a otra cosa. No me interesaba hacer algo que suene a todo lo que está sonando, es un montón que se parece a un montón. Me sorprende que a veces me subo un taxi y escucho 18 canciones iguales, me parece loco”, sostiene el músico que a principio de año colaboró con Chano en la canción “Bases y Condiciones”.

Según el músico, este fenómeno también responde a un hecho llamativo que sucede en la escena argentina donde, cada vez más, los artistas nacionales logran colaborar con colegas de renombre internacional, aunque tiene una contracara: “Ahora hay un fenómeno espectacular, que es el nivel de éxito que están teniendo algunos artistas argentinos en el mundo. Hay una posibilidad que antes no existía de interactuar con músicos muy mainstream de países del primer mundo, que eso antes no era posible. Me parece insólito para el momento de Argentina. Ese impacto también genera que las cosas se empiecen a parecer más, para ver si, como que en la maquinita que agarra los peluches, nos agarra”.

Criado entre Caballito y Parque Patricios, Nahuel se inició en la música desde los 8 años

Es de ese contexto que el artista busca reivindicar el arte, la belleza, lo que traduce como un milagro inútil. Una acción o un hecho importante, pero que no se traduce en una ganancia: “Me parece que esa belleza, esa magia que tienen las cosas realmente importantes de la vida, es muy difícil que dé plata, que se haga exclusivamente porque da plata. Por eso pienso que es un verdadero milagro inútil”.

Te puede interesar: La Joaqui se retiró de los escenarios por problemas de salud: qué dijo la artista sobre esta decisión

Esa misma disrupción se refleja en los sonidos del disco, un álbum complejo, tanto de recibir como de asimilar. Al punto que el impacto del disco no fue inmediato –en comparación de uno de los anteriores trabajos del artista, Guerrera/Soldado– sino que la gente demoró para manifestar la buena recepción.

—¿Cómo surgió Milagros inútiles?

—Los dos discos anteriores tienen como un sonido muy de banda, de músicos tocando y un poco me empecé a embolar con ese sonido. Necesitaba encontrar una sonoridad específica, como un piano pero distorsionado. Por eso, lo escucho como un capricho más terminado. Estuve muy con la antena de la pulsión y del deseo de entender qué me gustaba más en cada cosa.

—¿Cómo imaginás que se va a vivir la fecha en La Tangente?

—Me sorprende cuando lo tocamos en vivo. Todo el mundo cantando las canciones. Eso está buenísimo, ver que quizás a primera escucha, es un disco como más duro, pero que el público lo entendió.

—¿Por qué pensás que rompe con lo actual?

—La música hace muchos años que se va simplificando. No sé si es una necesidad humana, si es por la rapidez a la que va el mundo, no le veo algo malo en sí. De chico escuchaba una música que era inmensamente más simple que Bach, vamos escuchando música cada vez más simple.

Pero más allá del contexto y las tendencias, Briones siempre buscará dar ese paso hacia algo nuevo y distinto, un camino que pocos se animan a transitar.

Seguir leyendo: